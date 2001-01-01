Энергетика
Россия увеличила среднесуточную добычу нефти в июнеВести.Финанс вчера в 08:18
Добыча нефти и газового конденсата в России в среднем в сутки в июне выросла до 11,15 млн баррелей с 11,11 млн баррелей в среднем по итогам мая, сообщили агентству Reuters источники, знакомые со статистическими данными.
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Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил приравнять базовую часть зарплаты учителей к минимальному размеру месячной оплаты труда (МРОТ).
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Обновлено в 01:37
Политика
Вторые туры губернаторских выборов могут пройти в трех регионах России
Прямые выборы губернаторов пройдут в 16 регионах России 8 сентября. Только трое из губернаторов пойдут на новый срок.
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Оумуамуа признали обеспыленной кометой
Небесное тело, получившее обозначение 1I/2017 U1 и позже названное Оумуамуа («посланник издалека» в переводе с гавайского) двигалось по незамкнутой траектории, то есть по кривой, которая не замыкалась в орбиту вокруг Солнца.
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ЦБ Австралии снизил ставку до рекордного минимума в 1%
Ставка снижена с 1,25% до рекордно низкого уровня в 1%. Ранее в июне регулятор понижал ставку еще на 0,25 п.п.
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