Энергетика
Россия увеличила среднесуточную добычу нефти в июнеВести.Финанс вчера в 08:18
Добыча нефти и газового конденсата в России в среднем в сутки в июне выросла до 11,15 млн баррелей с 11,11 млн баррелей в среднем по итогам мая, сообщили агентству Reuters источники, знакомые со статистическими данными.
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Политика
Словакия рада, что к Совету Европы присоединилась Россия
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Обновлено вчера в 09:07
Политика
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Политика
Председатель украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского «невеждой»
Столкновением позиций невежды и государственника назвал глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Владимир Арьев конфликт президента Украины Владимира Зеленского и главы МИД страны Павла Климкина.
Обновлено в 01:21
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии
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Обновлено вчера в 21:27
Политика
Вторые туры губернаторских выборов могут пройти в трех регионах России
Прямые выборы губернаторов пройдут в 16 регионах России 8 сентября. Только трое из губернаторов пойдут на новый срок.
Обновлено в 01:51
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Происшествия
МЧС: Жертвами наводнения в Иркутской области стали 14 человек
В Иркутской области в результате наводнения погибли 14 человек, 13 из которых уже опознаны. Еще 13 человек пропали без вести.
Обновлено в 02:42
Общество
Минздрав намерен проверять школьников и студентов на наркотики
Минздрав России представил проект, который вводит обязательное обследование на предмет употребления наркотиков во время профосмотров студентов и школьников, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:08
Общество
В Госдуме предложили приравнять базовый оклад зарплаты учителей к МРОТ
Работник, получающий зарплату ниже МРОТ, получает надбавку, дотягивающую ее до МРОТ.
Обновлено вчера в 20:19
Политика
Грузия отозвала своего посла с Украины
Грузинский МИД отозвал чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Гелу Думбадзе.
Обновлено вчера в 16:42
Гаджеты
Samsung вернул лидерские позиции на рынке российских смартфонов
Компания Samsung опередила главных конкурентов из китайской компании Huawei и заняла 30% рынка смартфонов в стране.
Обновлено вчера в 21:44
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на мясо
Цены на мясо в России могут вырасти как минимум на 10 процентов.
Обновлено вчера в 21:55
Армия и оружие
Российские комплексы С-300 оказались совершенно бесполезны в Сирии
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия
Под Днепром прогремел взрыв на детской площадке
Обновлено вчера в 15:04
Авто
Lexus объявил скидки на свои автомобили в июле
Японский автопроизводитель объявил специальные цены на премиальные кроссоверы Lexus UX и Lexus NX, а также другие модели линейки премиальных кроссоверов и внедорожников Lexus, бизнес-седанов ES и флагманских седанов LS, которые будут действовать с 1 по 31 июля 2019 года.
Обновлено в 00:46
Политика
США могут ввести пошлины на товары из Евросоюза на $4 млрд
Аппарат представителя США на торговых переговорах предлагает установить пошлины на товары из Евросоюза на сумму примерно $4 млрд, говорится в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия
Навального арестовали на 10 суток
Хорошевский суд Москвы арестовал блогера Алексея Навального за участие в несанкционированном марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 12:43
Футбол
Рашид Рахимов: Всегда тепло общались с Глушаковым
Не могу сказать, что мы постоянно созванивались, ведь у каждого своя работа, свои дела. Но если где-то пересекались, всегда общались тепло.
Обновлено в 00:36
Кино
Netflix опубликовал первый постер и промо сериала «Ведьмак»
На постерах представлены главные герои сериала Генри Кавилл в роли Геральта, а также актрисы Ани Чалотра в роли чародейки Йеннифэр и Фрея Аллан в роли юной княжны Цири Развлекательная компания Netflix опубликовала в Twitter несколько кадров с изображением главных героев сериала "Ведьмак", снятого по произведениям польского писателя Анджея Сапковского.
Обновлено в 00:46
Общество
В нескольких горных районах Дагестана выпал снег
Снег выпал сразу в нескольких высокогорных районах Дагестана в понедельник из-за похолодания.
Обновлено вчера в 16:58
Политика
Зеленский отреагировал на обстрел санитарного автомобиля в Донбассе
Обновлено вчера в 12:05
Политика
Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
Певец Сосо Павлиашвили в беседе с изданием «Вечерняя Москва» прокомментировал отказ грузинской исполнительницы Нино Катамадзе гастролировать в России.
Обновлено вчера в 19:39
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП
Обновлено в 01:43
Хоккей
Юбердо и Ватрано пошутили над Бобровским после перехода во «Флориду»
Нападающий "Флориды" Фрэнк Ватрано подшутил над передачей своего 72-го номера новичку команды Сергею Бобровскому.
Обновлено вчера в 16:22
Авто
Названы самые доступные автомобили на российском рынке
Аналитическое агентство "Автостат" составило рейтинг самых доступных легковых автомобилей на основании исследования цен по всем маркам и моделям, представленным на российском рынке.
Обновлено в 01:39
Происшествия
Врачам роддома предъявили обвинение в убийстве младенца
Обновлено вчера в 02:49
Общество
Роскачество проверило мультизерновой хлеб
По стандарту, разработанному специалистами, был проверен хлеб 11 брендов по цене от 38 до 196 рублей.
Обновлено в 01:00
Космос
На снимках Марса обнаружена загадочная шестигранная структура
На снимках Марса, сделанных американским космическим агентством NASA, найдена шестигранная загадочная структура.
Обновлено 30 июня в 05:59