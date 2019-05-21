Энергетика

Россия увеличила поставки нефти в СШАЦентр энергетической экспертизы 02:43

В 2018 году из России США получили 7,51 млн баррелей нефти, в 2017 - 1,58 млн баррелей. Центр энергетической экспертизы напоминает, заменить выпавшие поставки из Венесуэлы более дорогой российской нефтью вынуждены европейские нефтепереработчики.
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