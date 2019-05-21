Энергетика
Россия увеличила поставки нефти в СШАЦентр энергетической экспертизы 02:43
В 2018 году из России США получили 7,51 млн баррелей нефти, в 2017 - 1,58 млн баррелей. Центр энергетической экспертизы напоминает, заменить выпавшие поставки из Венесуэлы более дорогой российской нефтью вынуждены европейские нефтепереработчики.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 07:22, Ашберн
Армия и оружие
Убийство комбата ДНР в Донбассе попало на видео
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ликвидировали в Донбассе комбата 5-й отдельной мотострелковой бригады Евгения Шабанова с позывным Лунь.
Обновлено в 06:41
Политика
Зеленский призвал США обложить Россию новыми санкциями
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с делегацией США призвал американских партнеров ужесточить санкции против России.
Обновлено вчера в 14:10
Происшествия
В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве
В областном дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в столичном Шереметьево 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Гаджеты
Huawei заменит Android операционной системой Hongmeng
Китайская корпорация Huawei представила собственную операционную систему, которая должна заменить Android. Об этом сообщает Huawei Central.
Обновлено в 00:31
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:56
Наука
Рацион жителей Британии XV века установлен по кухонной утвари
Исследование археологических находок, датируемых XV веком, позволило установить особенности питания англичан, не принадлежавших к привилегированным сословиям.
Обновлено вчера в 07:06
Политика
Все фракции Рады согласились на досрочные выборы
Все фракции Верховной рады согласились принять участие в досрочных выборах в парламент на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 07:06
Политика
РБК: Чиновникам в Кремле вернули зарплаты на докризисный уровень
С началом 2019 года чиновники стали получать ту же зарплату, что получали до «антикризисного» решения, рассказали собеседники издания.
Обновлено в 02:50
Авто
Половина иномарок в России производится на трех автозаводах
Лидером по производству иномарок в России является петербургский завод "Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус" с показателем 246,5 тыс. автомобилей.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие
Тральщик «Владимир Емельянов» спустят на воду 30 мая в Петербурге
Новейший корабль противоминной обороны ВМФ России "Владимир Емельянов" проекта 12700 спустят на воду 30 мая нынешнего года.
Обновлено в 06:40
Политика
Госдума приняла закон о посещении реанимации
Госдума в третьем чтении приняла закон о возможности навещать родственников в реанимации, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.
Обновлено в 06:07
Здоровье
Псевдочуму птиц обнаружили в Приморье
В подсобных хозяйствах села Комаровка в Приморье ввели карантин по болезни Ньюкасла — пседвочуме птиц.
Обновлено вчера в 23:40
Музыка
Виктор Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Композитор и продюсер Виктор Дробыш (кстати, автор конкурсной песни белорусской певицы Зены) сообщил, что подаст в суд на организаторов "Евровидения" - Европейский вещательный союз.
Обновлено вчера в 10:10
Космос
Источник: запуск космической обсерватории «Спектр-УФ» перенесли на 2025 год
Космическая обсерватория "Спектр-УФ" будет запущена в октябре 2025 года вместо 2024-го, как это планировалось ранее.
Обновлено в 06:13
Политика
Глава Минздрава Украины покинула страну после инаугурации Зеленского
Журналисты обнаружили и.о. главы Минздрава Украины Ульяну Супрун в аэропорту Борисполь в Киеве.
Обновлено вчера в 13:41
Экономика
Эксперты рассказали, как изменится стоимость отдыха в Греции в этом сезоне
Стоимость отдыха в Греции может измениться уже этим летом, сообщает АТОР.
Обновлено в 06:50
Общество
The Bell: В Пушкине построят резиденцию патриарха Кирилла за 2,8 млрд
Новую загородную резиденцию патриарха Московского и всея Руси Кирилла построят под Петербургом в Пушкине, об этом сообщает The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 05:01
Авто
«Яндекс.Авто» установят на 2 млн моделей Lada, Renault и Nissan
Обновлено в 03:22
Политика
«Укртранснафта» возобновила транзит российской нефти в страны ЕС
"Укртранснафта" в соответствии с согласованным операторами "Дружбы" графиком в полночь 20 мая возобновила транзит российской нефти европейским потребителям, прокачав с начала суток четыре тысячи тонн нефти в направлении ЕС, но приостановила прокачку, чтобы провести дополнительные технологические операции по замещению нефти после сообщения сообщение от венгерской нефтегазовой компании MOL.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Замглавы Росрезерва предъявили обвинение в хищении более 3 млрд рублей
Следственный комитет РФ предъявил обвинение в хищении более 3 млрд рублей заместителю руководителя Росрезерва Александру Кирюхину и еще четырем фигурантам дела.
Обновлено в 06:30
Футбол
Месси обошёл Роналду по количеству голов за клубы
Нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси в матче 38-го тура чемпионата Испании против «Эйбара» (2:2) забил два гола.
Обновлено в 05:04
Экономика
ЦБ сравнил надзор за рынком с работой полной пациентов больницы
Центробанк в какой-то степени похож на больницу, заявил первый зампред регулятора Сергей Швецов, комментируя вопрос об уровне доверия к ЦБ.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Оперативники задержали заместителя губернатора Ростовской области
Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергей Сидаш задержан в Ростове-на-Дону в рамках уголовного дела, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Обновлено в 03:37
Политика
Зеленский вызвал министра обороны Украины в свою администрацию
Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию, сообщает «Укринформ».
Обновлено в 04:22
Происшествия
Сына Талькова оштрафовали за повторную езду в пьяном виде
Чертановский суд Москвы приговорил к штрафу в 200 тысяч рублей сына популярного советского певца Игоря Талькова за повторную езду в пьяном виде, а также лишил его водительских прав на два года, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:38
Футбол
«Арсенал» решил не брать Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку
Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит вместе с командой в Баку на финал футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 06:52
Автоспорт
Умер чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Трехкратный чемпион мира в гонках «Формулы-1» Ники Лауда умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщил адвокат и представитель семьи.
Обновлено вчера в 21:42
Наука
Небольшой четвероногий робот Doggo научился делать сальто
Небольшой четвероногий робот Doggo, разработанный в Стэнфордском университете (США), умеет прыгать на метровую высоту, а также проделывать такие сложные трюки, как обратное сальто.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
Боевики напали на российскую базу в Сирии
19 мая боевики открыли огонь по российской авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 06:41