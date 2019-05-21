Энергетика
Россия увеличила поставки нефти в СШАЦентр энергетической экспертизы 02:43
В 2018 году из России США получили 7,51 млн баррелей нефти, в 2017 - 1,58 млн баррелей. Центр энергетической экспертизы напоминает, заменить выпавшие поставки из Венесуэлы более дорогой российской нефтью вынуждены европейские нефтепереработчики.
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 15:00, Ашберн
Армия и оружие
Зеленский назначил нового начальника генштаба ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский в первый день после инаугурации уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на этот пост Руслана Хомчака.
Обновлено в 14:27
Политика
Президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду
23 апреля Зеленский одержал победу на президентских выборах на Украине во втором туре.
Обновлено вчера в 04:41
Происшествия
В тоннеле в московском метро застряли три поезда
Обновлено в 14:09
Политика
Зеленский может вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией
Украинский президент Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Пожар в цехе с пластиковыми панелями в Магнитогорске локализован
Пожарные локализовали возгорание в цехе по производству пластиковых панелей в Магнитогорске в Челябинской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 11:40
Политика
Россиян разрешили пускать к родственникам в реанимацию
Госдума приняла в третьем чтении закон, который обязывает больницы пускать родственников навещать пациентов в реанимации, сообщает РИА "Новости" В настоящее время такая обязанность медицинских учреждений нигде не прописана, поэтому в каждом конкретном случае принимается новое решение.
Обновлено в 08:03
Общество
Роскомнадзор направит в Instagram запрос из-за сообщений об утечке
Роскомнадзор направит в Instagram запрос после сообщений о том, что в открытом доступе оказались данные 49 млн учётных записей.
Обновлено в 12:34
Армия и оружие
Спецназовцев опрашивали о готовности стрелять по митингующим
Сотрудник спецназа Вооруженных сил из Тюмени рассказал, что к ним ещё в январе приезжали представители министерства обороны и проводили открытый опрос, в ходе которого выясняли политические предпочтения бойцов и их готовность открывать огонь по протестующим.
Обновлено в 10:46
Политика
Путин провел телефонную беседу с Меркель и Макроном
Путин, Меркель и Макрон отметили в телефонной беседе важность сохранения иранской ядерной сделки, приверженность сотрудничеству с Ираном - Кремль.
Обновлено в 14:42
Футбол
В Азербайджане разочарованы отсутствием Мхитаряна на финале ЛЕ в Баку
Футболист «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит в Баку на финал Лиги Европы УЕФА с «Челси» из-за политической напряжённости между Азербайджаном и Арменией.
Обновлено в 14:12
Общество
Томск попал в список самых хамских городов России
Томск попал в список самых «хамских городов» России, об этом сообщают специалисты маркетингового издания «Zoom Market».
Обновлено в 06:03
Авто
Обновленный Ford Taurus начнет продаваться в Китае в этом году
Американский автомобильный гигант Ford в нынешнем году начал продажи обновленного седана Taurus, который доступен для китайского рынка.
Обновлено в 01:22
Здоровье
Названы вызывающие рак продукты
Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено в 12:03
Политика
Кремль ответил на призыв Зеленского усилить санкции против России
Заявление нового президента Украины Владимира Зеленского о необходимости усиления санкций против России не блещет новизной, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:03
Политика
Тереза Мэй объявила об уступках в соглашении о выходе из Евросоюза
Мэй не уточнила, будет ли у избирателей возможность проголосовать за отмену Brexit; правительство берет на себя обязательство пересмотреть политическую декларацию о будущих отношениях Лондона и Брюсселя таким образом, чтобы учесть пожелания британских депутатов и новые условия договора о выходе из ЕС.
Обновлено в 13:41
Наука
Желание завести собаку может быть связано с генетикой
Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.
Обновлено вчера в 13:39
Армия и оружие
Убийство комбата ДНР попало на видео
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес
Яна Поплавская переживает из-за плохой наследственности
Как оказалось, артистка переживает из-за своей плохой наследственности, поэтому она регулярно проходит различные обследования.
Обновлено в 06:49
Экономика
Данные о доходах скрывают 24 млн россиян
Согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте».
Обновлено вчера в 18:05
Политика
Путина не пригласили на 75-летие операции в Нормандии
Обновлено в 14:10
Общество
Знаменитый повар Джейми Оливер больше не руководит своими ресторанами
Известный шеф-повар Джейми Оливер лишился контроля над своим ресторанным бизнесом. Теперь ряд заведений перешел под внешнее управление.
Обновлено в 11:31
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте поздравила сына с днем рождения
В честь праздника певица выложила на страницу в Instagram видеоролик, под которым поздравила его с днем рождения теплыми словами.
Обновлено в 09:30
Гаджеты
Huawei анонсировал создание операционной системы на замену Android
Компания Huawei заявила, что может вывести на рынок свою операционную систему осенью этого года, заявил исполнительный директор китайской фирмы, исполнительный директор по потребительскому сектору Юй Чэндун.
Обновлено в 10:36
Политика
США расширили санкции против России
Американский минторг расширил санкции в отношении России, ограничительные меры затронули конструкторское бюро в Туле, военно-учебный центр в Гатчине и московский завод "Авангард", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:28
Гаджеты
Cardinal Red: смартфоны Samsung Galaxy S10 и S10+ выйдут в ярко-красном цвете
Редактор сайта WinFuture Роланд Квандт (Roland Quandt), известный как источник достоверных утечек, опубликовал изображения смартфонов семейства Samsung Galaxy S10 в новом цвете Cardinal Red.
Обновлено в 08:50