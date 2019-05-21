Энергетика
Россия увеличила поставки нефти в СШАЦентр энергетической экспертизы 02:43
В 2018 году из России США получили 7,51 млн баррелей нефти, в 2017 - 1,58 млн баррелей. Центр энергетической экспертизы напоминает, заменить выпавшие поставки из Венесуэлы более дорогой российской нефтью вынуждены европейские нефтепереработчики.
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Политика
Полпред в Сибири призвал власти Хакасии оптимизировать расходы
Полномочный представитель президента РФ в Сибири Сергей Меняйло во вторник призвал власти Хакасии оптимизировать расходы, в том числе на аппарат правительства, и направить средства на систему ЖКХ.
Обновлено в 06:41
Хоккей
Сборная России провела тренировку перед матчем со Швецией на ЧМ-2019
Утром 21 мая сборная России по хоккею провела тренировку перед седьмым, заключительным матчем группового этапа чемпионата мира с национальной командой Швеции.
Обновлено в 08:14
Футбол
Мхитарян не полетит с «Арсеналом» на финал Лиги Европы в Баку
Полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян не примет участие в финальном матче Лиги Европы против "Челси".
Обновлено в 08:09
Происшествия
Задержан вице-губернатор Ростовской области
Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша.
Обновлено в 05:12
Политика
В Эквадоре назвали сумму, потраченную на содержание Ассанжа
В апреле глава МИД Эквадора Хосе Валенсия заявил, что в период между 2012 и 2018 годами страна потратила 5,817 миллиона долларов на обеспечение безопасности Ассанжа, не уточнив, из каких статей расхода сложилась эта сумма.
Обновлено в 07:51
Политика
Зеленский предложил изменить систему выборов в Раду
Президент Украины Владимир Зеленский предложил изменить закон о выборах в Верховную раду, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:14
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес
Советская Марлен Дитрих: Любови Полищук исполнилось бы 70
Сегодня исполнилось бы 70 лет народной актрисе Любови Полищук, сообщает телеканал «МИР 24».
Обновлено в 00:55
Шоу-бизнес
Алена Водонаева высказала мнение о семейной жизни Леры Кудрявцевой
Алена Водонаева прокомментировала пост 48-летней Леры Кудрявцевой о том, что она не ревнует мужа и спокойно отпускает его на вечеринки с друзьями.
Обновлено в 07:46
Происшествия
У пьяных водителей начнут отбирать автомобили
МВД России предложило внести изменения в законодательство, которые бы позволили конфисковывать автомобили в качестве наказания за вождение в пьяном виде.
Обновлено вчера в 09:45
Происшествия
В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве
В областном Дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в Шереметьеве 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Политика
Кремль ответил на призыв Зеленского усилить санкции против России
Заявление нового президента Украины Владимира Зеленского о необходимости усиления санкций против России не блещет новизной, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес
Дмитрия Шепелева заподозрили в продаже имущества Фриске
Семья Жанны Фриске частично погасила задолженность перед «Русфондом» — на его счет поступило 7,98 миллиона рублей, которые были выручены от продажи имущества Фриске, полученного по наследству.
Обновлено в 04:09
Происшествия
ГИБДД возбудила дело в отношении Загитовой
Обновлено в 07:29
Политика
Зеленский подписал свой первый указ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал свой первый указ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:51
Армия и оружие
В Польше назвали сигналом России увеличение числа военных США в стране
Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что решение об увеличении численности американских войск в стране станет предостережением для Кремля.
Обновлено в 05:45
Игры
В Warface начался «Восход»: cпецоперация уже доступна на консолях
В консольной версии Warface открылась новая спецоперация «Восход». Она рассказывает новую историю элитного отряда оперативников.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Залезший на Эйфелеву башню мужчина оказался россиянином
Мужчина, залезший на Эйфелеву башню, оказался выходцем из России. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.
Обновлено в 07:24
Кино
Джордж Мартин прокомментировал завершение сериала «Игра престолов»
Американский писатель-фантаст Джордж Мартин, автор саги «Песнь льда и пламени», прокомментировал завершение телесериала «Игра престолов».
Обновлено в 07:15
Политика
Порошенко переехал в «прозрачный офис» из администрации президента
«Переехал в прозрачный офис», - написал он в Twitter.
Обновлено в 01:10
Политика
Главред «Коммерсанта» подписал заявления 11 уволившихся журналистов
Главный редактор газеты «Коммерсантъ» Владимир Желонкин подписал заявления об увольнении 11 журналистов издания.
Обновлено в 07:31
Экономика
«Газпром» стал владельцем небоскреба «Лахта центр» в Петербурге
«Лахта центр» – общественно-деловой комплекс в Петербурге, который строится для «Газпрома» с 2012 г. Высота 87-этажного небоскреба составляет 462 м. «Лахта центр» является самым высоким зданием Европы.
Обновлено в 06:04
Политика
Президент Абхазии заявляет о попытках захвата власти
Президент Абхазии Рауль Хаджимба выступил с обращением к жителям, в котором заявил о попытках захвата власти в республике.
Обновлено в 07:01
Общество
В РПЦ отрицают создание резиденции патриарха в Пушкине под Петербургом
Глава пресс-службы патриарха Кирилла Александр Волков в интервью радиостанции «Говорит Москва» 21 мая сообщил, что в ходе реставрации Феодоровского городка в Пушкине (входит в состав Санкт-Петербурга) будет создано определенное пространство для пребывания главы РПЦ, но не резиденция патриарха.
Обновлено в 08:14
Происшествия
В МВД рассказали об упавшем уровне жизни полицейских
Уровень жизни российских полицейских упал из-за инфляции и отсутствия индексации зарплат в 2012-2017 годы, констатировал во вторник замглавы ведомства Аркадий Гостев.
Обновлено в 06:03
Происшествия
МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник
МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Суд продлил арест фигурантам дела Абызова
Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей трёх фигурантов дела экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 08:39
Транспорт
Легендарный Ту-134 совершил свой последний пассажирский рейс
Легендарный самолет совершил свой последний пассажирский рейс в России.
Обновлено в 00:55