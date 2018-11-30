Футбол
Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФАSports.ru00:50
Россия по итогам матчей 5-го тура группового этапа еврокубков незначительно оторвалась от Португалии, но еще больше отстала от Франции в таблице коэффициентов УЕФА. На этой неделе благодаря победам «Локомотива», «Краснодара» и «Зенита» Россия заработала 1 балл.
Sports.ru00:50
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Футбол
Напавшему на Глушакова фанату запретят посещать стадион
Обновлено в 03:12
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«Бока Хуниорс» не хочет играть с «Ривер Плейт» в Мадриде
"Бока Хуниорс" не хочет играть в ответном матче финала Кубка Либертадорес с "Ривер Плейт" в Мадриде.
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«Краснодар» рискует не попасть в плей-офф Лиги Европы
В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Краснодар» одержал победу над «Акхисаром» со счетом 2:1. В составе «быков» отличились Юрий Газинский и Ари.
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Санчес получил травму на тренировке «Манчестер Юнайтед»
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес получил травму во время тренировочного занятия "красных дьяволов".
Обновлено в 02:20
Футбол
Семак назвал победу «Зенита» над «Копенгагеном» тяжелой
Матч закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев Главный тренер петербургского клуба Сергей Семак назвал победу "Зенита" над "Копенгагеном" тяжелой.
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Футбол
Баскетболисты ЦСКА обыграли «Реал» и возглавили таблицу Евролиги
В баскетбольной Евролиге состоялся матч лидеров группового этапа турнира – мадридского "Реала" и московского ЦСКА.
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Футбол
Дом хавбека «ПСЖ» Шупо-Мотинга ограбили во время матча с «Ливерпулем»
Дом полузащитника «ПСЖ» Эрика Максима Шупо-Мотинга был ограблен в среду вечером.
Обновлено в 02:23
Футбол
«Челси» разгромил проведший весь матч в меньшинстве ПАОК
"Челси" не испытал проблем с ПАОКом в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.
Обновлено вчера в 17:29
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Дженнаро Гаттузо: «Немного испугались, когда „Дюделанж“ сравнял счет»
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу команды над «Дюделанжом» (5:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.
Обновлено в 01:47
Футбол
Форвард «Анжи» поделился ожиданиями от матча с «Уфой» в РПЛ
Нападающий махачкалинского "Анжи" Павел Долгов прокомментировал предстоящий матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Уфой", передает "Советский спорт".
Обновлено в 03:08
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Черчесов уступил только тренерам-медалистам
Черчесов уступил только тренерам сборных, чьи команды выиграли медали Мундиаля: Дидье Дешаму (Франция), Златко Даличу (Хорватия) и Роберто Мартинесу (Бельгия).
Обновлено в 01:50
Футбол
Родители во Франции хотят назвать ребенка Гризманн Мбаппе
Как передает локальное издание Montagne, "родители, обрадованные как победой Франции на чемпионате мира этим летом, так и появлением на свет их сына, решили дать своему малышу символические имена - Гризманн Мбаппе".
Обновлено в 02:58
Футбол
«Атланта» проиграла «Нью-Йорк Ред Буллз», но вышла в финал MLS
"Нью-Йорк Ред Буллз" вырвал победу у "Атланты" в ответном матче 1/2 финала MLS. Единственный мяч на 94-й минуте забил защитник Тим Паркер.
Обновлено в 01:40
Футбол
Хавбек ЦСКА иногда наблюдает за играми «Ростова»
Полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился мнением о предстоящем матче против "Ростова", передает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:53
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Александр Ирхин: «Чем дольше не работаешь, тем больше невостребованность становится синонимом ненужности»
За счет тренировочного процесса в студенческом футболе ничего не сделаешь.
Обновлено в 02:34