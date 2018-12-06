Информацию подтвердил ЦБ РФ, сообщила «Газета.ru». «Объем международных резервов за неделю вырос незначительно и на 30 ноября составил 462,1 миллиарда долларов», — говорится в сообщении.

Финансы Финансы Рынок акций РФ упал вслед за мировыми рынками и нефтью Российский рынок акций в четверг упал вслед за основными мировыми фондовыми рынками.

Финансы Финансы Центробанк понизил прогноз роста ВВП России в 2018 году Аналитики Центробанка России снизили прогноз роста ВВП страны до 1,6–1,7% в 2018 году, говорится в бюллетене «О чем говорят тренды».

Финансы Финансы В 2019 году Минфин России разместит ОФЗ в юанях Министерство финансов России намерено в 2019 году разместить облигации федерального займа в государственной валюте Китая — юанях.

Финансы Финансы Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов Рубль в четверг, 6 декабря, снижается к евро и доллару. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Финансы Финансы Украина обязана выплатить $5,4 млрд по внешним долгам в 2019 году Украине в 2019 году необходимо выплатить 150,13 млрд гривен ($5,4 млрд) по внешним долгам, передают «Украинские новости» со ссылкой на Министерство финансов.

Финансы Финансы В Нижегородской области на 19% увеличились объемы кредитования Сумма кредитов, выданных заемщикам в Нижегородской области в период с января по октябрь, составила 923,2 млрд руб. и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 19%, сообщает Волго-Вятское ГУ Банка России.

Финансы Финансы Банк «Уралсиб» повысил ставки по некоторым вкладам в рублях Банк «Уралсиб» с 6 декабря повысил ставки по некоторым рублевым вкладам.

Финансы Финансы «Газпром» увеличит программу займов в 2019 году За 9 месяцев года чистый долг компании вырос на 10% Совет директоров ПАО "Газпром" обсудит увеличение программы займов на 2018 год.

Финансы Финансы В Bank of America не исключили повторения кризиса 1998 года Bank of America не исключил повторения кризиса 1998 года.

Финансы Финансы Индия и ОАЭ договорились о расчётах в рупиях и дирхамах В обменниках Казахстана начнут продавать золото По условиям договора, расчёты будут производиться в объёме 1,8 млрд дирхамов ($490 млн) и 35 млрд индийских рупий ($493 млн).

Финансы Финансы Госдолг Краснодарского края в 2018г. сократится на 4 млрд рублей Как РБК Краснодар сообщал ранее, отношение госдолга Краснодарского края к налоговым и неналоговым доходам бюджета (долговая нагрузка) в январе — сентябре 2018 года составило 63,4%, сократившись с начала года на 14,4 п.п. По показателю долговой нагрузки Кубань занимает 54 место среди всех регионов РФ.

Финансы Финансы ЦБ предложил банкам информировать его о валютных сделках ЦБ РФ предложил участникам валютного рынка самостоятельно и своевременно информировать его о совершении нестандартных валютных операций, которые теоретически могут повлиять на курс рубля.

Финансы Финансы ЦБ проведет депозитный аукцион «тонкой настройки» Центробанк сегодня, 3 декабря, проведет депозитный аукцион «тонкой настройки». Условия аукциона опубликованы на сайте ЦБ.

Финансы Финансы Россия и Аргентина могут отказаться от доллара при взаимных расчетах Россия и Аргентина могут отказаться от доллара в пользу евро для взаимных расчетов друг с другом.