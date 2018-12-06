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Финансы Финансы Рынок акций РФ упал вслед за мировыми рынками и нефтью Российский рынок акций в четверг упал вслед за основными мировыми фондовыми рынками.

Финансы Финансы Хакеры продолжают атаковать системы Сбербанка Сбербанк продолжает фиксировать мощные атаки хакеров.

Финансы Финансы Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов Рубль в четверг, 6 декабря, снижается к евро и доллару. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Финансы Финансы Украина обязана выплатить $5,4 млрд по внешним долгам в 2019 году Украине в 2019 году необходимо выплатить 150,13 млрд гривен ($5,4 млрд) по внешним долгам, передают «Украинские новости» со ссылкой на Министерство финансов.

Финансы Финансы ЦБ: Россияне стали делать меньше сбережений Россияне стали делать меньше сбережений.

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Финансы Финансы В Bank of America не исключили повторения кризиса 1998 года Bank of America не исключил повторения кризиса 1998 года.

Финансы Финансы Жители большой Тюменской области доверили банкам 766 млрд рублей За январь-октябрь вклады населения в банках Тюменской области, с учетом Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, увеличились на 5%, или на 35 млрд рублей, и составили на 1 ноября 766 млрд рублей.

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Финансы Финансы ЦБ РФ установил курс евро с 6 декабря в размере 75,7051 руб Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 декабря, составляет 75,7051 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,89 коп.

Финансы Финансы ЦБ РФ рекомендовал банкам сообщать о крупных валютных сделках Как передает Forbes, такое заявление Швецов сделал в ответ на просьбу прокомментировать информацию Reuters о создании между регулятором и участниками рынка канала коммуникации для оперативного предупреждения ЦБ о крупных валютных сделках, влияющих на курс рубля.