Транзит российской нефти показал наибольший рост, увеличившись в июле текущего года на 14,7% и составил 1,74 млн тонн, пишет ТАСС.

Россия увеличила экспорт нефти в июле до 22,7 млн тонн

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