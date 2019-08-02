Энергетика

Россия увеличила экспорт нефти в июле до 22,7 млн тоннКапитал страны вчера в 14:20

Транзит российской нефти показал наибольший рост, увеличившись в июле текущего года на 14,7% и составил 1,74 млн тонн, пишет ТАСС.
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