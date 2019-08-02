Энергетика
Россия увеличила экспорт нефти в июле до 22,7 млн тоннКапитал страны вчера в 14:20
Транзит российской нефти показал наибольший рост, увеличившись в июле текущего года на 14,7% и составил 1,74 млн тонн, пишет ТАСС.
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Политика
Трамп сообщил об обсуждении с Россией и Китаем ядерного соглашения
В пятницу, выступая перед журналистами, президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждал с Россией и Китаем "вопросы заключения соглашения по ядерному оружию, в тот день, когда истекло соглашение 1987 года с Кремлем" (договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанный генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом), отмечает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:39
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Финансы
Сбился с курса. На Украине рекордно подешевел доллар
На укрепление гривны играет ситуативный приток валюты от продажи сверхприбыльных по мировым меркам украинских ценных бумаг На 1 августа Национальный банк Украины установил официальный курс гривны 25,02 грн / $ (около 61 рубля), поставив новый рекорд после того как 26 июля доллар опустился до самой низкой отметки с начала года.
Обновлено 01 августа в 05:40
Политика
В США сообщили детали новых антироссийских санкций
Госдеп Соединенных Штатов официально заявил о том, что второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей вступит в силу 19 августа и будет действовать около года.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Названы возможные причины пожара в центре Москвы
Неисправность электропроводки и человеческий фактор могли стать причиной крупного пожара в расселенном здании в Замоскворечье, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 03:26
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги
Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
Обновлено вчера в 13:46
Армия и оружие
Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
Обновлено в 04:00
Политика
Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины
Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.
Обновлено вчера в 14:44
Единоборства
Крис Сайборг: «Хочу принести свои извинения Уайту»
Экс-чемпионка UFC в полулегком дивизионе Крис Сайборг извинилась перед президентом UFC Дэйной Уайтом за публикацию видео, в котором обвиняет его во лжи.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Три человека погибли при обрушении скалы на пляже в Калифорнии
Три человека погибли в результате обрушения скалы на пляже в штате Калифорния. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 03:45
Транспорт
Бесплатные автобусы запустят до парка «Остров Мечты»
Два бесплатных маршрута автобусов будут ходить от метро "Кожуховская" и станции Московского центрального кольца ЗИЛ до тематического парка "Остров Мечты", сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:45
Наука
Ученые раскрыли опасность похмелья
Похмелье снижает функции мозга и ухудшает память, к такому выводу пришли ученые из Технологического университета Суинберна в Мельбурне, Австралия, результаты их исследования опубликованы на сайте MedicalXpress.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия
Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 01:47
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору арбуза
В связи со скорым стартом продаж арбузов в Москве Роспотребнадзор составил рекомендации по выбору спелого плода.
Обновлено 01 августа в 09:37
Космос
НАСА обнаружило новую пригодную для жизни планету
По словам исследователей, вновь обнаруженная планета получила название GJ 357 d. Она расположена в обитаемой зоне своего солнца и получает столько звёздной энергии, сколько и Марс.
Обновлено 01 августа в 11:17
Космос
В Антарктиде на снегу обнаружен свежий радиоактивный пепел сверхновой
В свежевыпавшем снегу на территории Антарктиды ученым удалось выявить очень редкий изотоп железа-60, который мог появиться после вспышки сверхновой звезды.
Обновлено вчера в 05:11
Культура
Стас Барецкий пригласил Дженнифер Энистон сняться в «Брате-3»
Новой звездой, которую Барецкий решил уговорить на съемки в «Брате», стала звезда ситкома «Друзья» Дженнифер Энистон.
Обновлено вчера в 06:20
Общество
Небольшой дождь и до 18 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу
Днем температура воздуха в Москве поднимется до плюс 16-18 градусов, ночью похолодает до плюс 9-11 градусов.
Обновлено вчера в 23:17
Футбол
«Зенит» сыграет против «Краснодара» в лазурной форме
Обновлено в 03:37
Политика
Расследование Мюллера обошлось бюджету США почти в $32 млн
Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские президентские выборы стоило почти $32 млн.
Обновлено в 00:39
Политика
Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с ним
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила РИА Новости, что её дядя связывался с семьёй 26 июня.
Обновлено вчера в 18:07
Шоу-бизнес
Глюкоза обратилась к своим хейтерам
Российская певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) обратилась к хейтерам. Об этом она написала на своей странице в инстаграме.
Обновлено вчера в 19:10
Экономика
Huawei отчиталась о рекордной выручке в России
За год доля Huawei в количестве проданных устройств увеличилась с 11 до 20%, за счет чего китайский производитель обогнал американскую Apple и занял второе место.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Британка чуть не стала инвалидом после купания в джакузи
46-летняя жительница Великобритании Хейли Томас (Hayley Thomas) чуть не лишилась конечностей после того, как приняла джакузи с бритвенным порезом.
Обновлено в 03:51
Футбол
«Сампдория» передумала покупать Ригони у «Зенита»
Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони не перейдет в итальянскую «Сампдорию» в летнее трансферное окно.
Обновлено вчера в 08:52
Финансы
Объем Фонда национального благосостояния за июль увеличился вдвое
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июль 2019 года увеличился вдвое и составил 7,867 трлн рублей, или 7,2% ВВП, что эквивалентно $124,137 млрд.
Обновлено вчера в 09:22