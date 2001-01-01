Энергетика
В январе-ноябре 2018 года в России было добыто 507,37 млн т нефти и газового конденсата, что на 1,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В сутки на российских месторождениях добывается 11,13 млн баррелей.
Коммерсантъ01:09
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Энергетика
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Энергетика
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Обновлено вчера в 16:40
Энергетика
Нейронная модель предсказала стоимость нефти в 2020 году
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Обновлено вчера в 10:30
Энергетика
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Обновлено вчера в 02:14
Энергетика
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Обновлено в 01:51
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Обновлено 30 ноября в 19:42
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Обновлено 29 ноября в 07:02
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Обновлено 29 ноября в 11:14
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