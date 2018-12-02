Энергетика

Россия увеличила добычу нефти на 1,4%
Коммерсантъ
01:09

В январе-ноябре 2018 года в России было добыто 507,37 млн т нефти и газового конденсата, что на 1,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В сутки на российских месторождениях добывается 11,13 млн баррелей.
Коммерсантъ01:09

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ОПЕК+ резко увеличила цены на нефть

Телеканал 360°09:14

Россия сократила добычу нефти

Lenta.ru08:07

Россия с начала года увеличила добычу нефти на 1,4%

Life.ru03:23

Россия с начала 2018 года на 1,4% нарастила добычу нефти

Татар-информ03:10

Добыча нефти в РФ в ноябре снизилась в преддверии встречи ОПЕК+

ПРАЙМ02:55

В 2018 году Россия увеличила добычу нефти на 1,4%

Экономика сегодня02:23

Россия увеличила добычу нефти на 1,4%

Коммерсантъ01:09
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 11:41, Ашберн
Энергетика

Эрдоган обезопасит Европу через «Турецкий поток»

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что, реализуя проекты «Турецкий поток» и TANAP, Анкара вносит вклад в энергетическую безопасность Европы.
Обновлено в 02:28
Энергетика

Иран в 2019 году планирует продавать по 1 млн баррелей нефти в день

Япония возобновит закупки иранской нефти "Вопреки санкциям США, продажи нефти в этот период будут более миллиона баррелей в день", – передаёт агентство слова Немати.
Обновлено вчера в 13:00
Энергетика

Макрон и Трамп обсудили цены на нефть на саммите G20

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции на полях саммита G20 в Аргентине сообщил о достижении договоренностей с президентом США Дональдом Трампом о необходимости снижения цен на нефть, которые на текущий момент наблюдаются на рынке.
Обновлено вчера в 16:40
Энергетика

Нейронная модель предсказала стоимость нефти в 2020 году

«Согласно прогнозу модели ИЭС, в период до середины 2020 года ожидается снижение цен на нефть марки Brent до $50», – говорится в сообщении Минэнерго.
Обновлено в 06:48
Энергетика

Минфин Белоруссии спрогнозировал потери от налогового маневра в России

Белоруссия в течение шести лет может потерять около $10 млрд от налогового маневра в России, заявил замминистра финансов Белоруссии Андрей Белковец.
Обновлено в 11:06
Энергетика

Цены на бензин в 2019-м поднимутся дважды

На наш взгляд, цены в 2019 году будут расти, так как всегда есть инфляционный рост на все продукты не менее 3 - 4 процентов ежегодно.
Обновлено вчера в 10:30
Энергетика

Польша и Дания готовятся строить морской магистральный газопровод

Обновлено в 04:54
Энергетика

Евросоюз обладает развитой инфраструктурой для импорта СПГ

Евросоюз обладает хорошо развитой инфраструктурой по импорту сжиженного природного газа, говорится в материалах Еврокомиссии.
Обновлено 30 ноября в 20:55
Энергетика

Почему уровень прибыльности АЗС восстанавливается, а клиенты уходят

По словам заместителя министра энергетики России Павла Сорокина, ситуация стабилизировалась, а премии (порядка в 4 руб. за литр) появились после того, как правительство и крупнейшие нефтяные компании договорились заморозить цены на бензин и дизель на уровне июня до конца 2018 года.
Обновлено вчера в 08:58
Энергетика

Газпром увеличил экспорт газа в страны Евросоюза на 6,2%

Газпром с начала года увеличил экспорт газа в страны Европейского союза на 6,2%. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 15:57
Энергетика

Без паники. На Украине уменьшается количество запасов газа

За неделю объемы газа уменьшились на 471 млн кубических метров, сообщила пресс-служба национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» на своей странице в Facebook.
Обновлено в 08:36
Энергетика

«Татнефть» увеличила чистую прибыль по МСФО в 3-м квартале в 2,5 раза

Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО в третьем квартале 2018 года выросла в 2,5 раза и составила 68,922 млрд рублей по сравнению с 27,056 млрд рублей, полученной в третьем квартале 2017 года, сообщила компания.
Обновлено 30 ноября в 09:24
Энергетика

Путин считает справедливой цену на нефть в $60

Цена на нефть в 60 долларов - абсолютно приемлемая величина, которая устроит Россию.
Обновлено 29 ноября в 20:27
Энергетика

«Роснефть» и китайская Beijing Gas построят в России 170 газовых АЗС

Нефтяная компания «Роснефть» подписала соглашение с китайской Beijing Gas, предполагающее строительство в России около 170 газовых сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.
Обновлено 29 ноября в 10:48
Энергетика

Аргентина применит российские технологии добычи при разработке месторождения Vaca Muerta

Аргентина намерена использовать российские технологии добычи при разработке месторождения Vaca Muerta.
Обновлено вчера в 14:17
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