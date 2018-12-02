Энергетика
В январе-ноябре 2018 года в России было добыто 507,37 млн т нефти и газового конденсата, что на 1,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В сутки на российских месторождениях добывается 11,13 млн баррелей.
Коммерсантъ01:09
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Добыча нефти в Тюменской области в 2018г может вырасти на 18%, газа на 26% - прогноз
Интерфакс - Россия30 ноября в 06:21
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 19:22, Ашберн
Энергетика
«Росгеология» укрепится в недрах
Госкомпания хочет сохранить монопольный статус "Росгеология" попросила Минприроды продлить ей статус единственного исполнителя госзаказа на воспроизводство минерально-сырьевой базы (ВМСБ), рассказали источники "Ъ".
Обновлено в 16:59
Энергетика
Хабаровчанам спишут пеню, начисленную за неоплаченный потребленный газ
В общей сложности за 2017 год списали пени в сумме больше двух с половиной миллионов рублей, - рассказал Сергей Харченко, начальник службы по реализации и учету газа АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».
Обновлено в 18:38
Энергетика
Эрдоган обезопасит Европу через «Турецкий поток»
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что, реализуя проекты «Турецкий поток» и TANAP, Анкара вносит вклад в энергетическую безопасность Европы.
Обновлено в 02:28
Энергетика
Иран в 2019 году планирует продавать по 1 млн баррелей нефти в день
Япония возобновит закупки иранской нефти "Вопреки санкциям США, продажи нефти в этот период будут более миллиона баррелей в день", – передаёт агентство слова Немати.
Обновлено вчера в 13:00
Энергетика
Макрон и Трамп обсудили цены на нефть на саммите G20
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции на полях саммита G20 в Аргентине сообщил о достижении договоренностей с президентом США Дональдом Трампом о необходимости снижения цен на нефть, которые на текущий момент наблюдаются на рынке.
Обновлено вчера в 16:40
Энергетика
Нейронная модель предсказала стоимость нефти в 2020 году
«Согласно прогнозу модели ИЭС, в период до середины 2020 года ожидается снижение цен на нефть марки Brent до $50», – говорится в сообщении Минэнерго.
Обновлено в 06:48
Энергетика
Польша и Дания готовятся строить морской магистральный газопровод
Обновлено в 18:52
Энергетика
Евросоюз обладает развитой инфраструктурой для импорта СПГ
Евросоюз обладает хорошо развитой инфраструктурой по импорту сжиженного природного газа, говорится в материалах Еврокомиссии.
Обновлено 30 ноября в 20:55
Энергетика
Чистая прибыль «Татнефти» в III квартале выросла в 2,6 раза год к году
По данным за январь-сентябрь, чистая прибыль увеличилась в два раза до 174,096 млрд рублей. Выручка выросла на 38,9% до 675,157 млрд рублей.
Обновлено 30 ноября в 13:29
Энергетика
Транспорт в Ростовской области переведут на газовое топливо
Транспорт в Ростовской области переведут на газовое топливо.
Обновлено в 06:11
Энергетика
Без паники. На Украине уменьшается количество запасов газа
За неделю объемы газа уменьшились на 471 млн кубических метров, сообщила пресс-служба национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» на своей странице в Facebook.
Обновлено в 08:36
Энергетика
Два газопровода построены «Газпромом» в Адыгее
По словам Миллера, в текущем году "Газпром" завершил строительство двух межпоселковых газопроводов – к с. Верхненазаровскому Красногвардейского района и к х. Семено-Макаренскому Шовгеновского района.
Обновлено 30 ноября в 19:42
Энергетика
Татнефтепродукт отменил скидки по корпоративным топливным картам
"Татнефтепродукт" предоставляет по картам гибкую систему скидок на ГСМ.
Обновлено в 03:14
Энергетика
Северскую ТЭЦ модернизируют за 5 млрд рублей
АО «Объединенная теплоэнергетическая компания» (ОТЭК, объединяет неядерные активы госкорпорации «Росатом») модернизирует свой крупнейший актив — Северскую ТЭЦ.
Обновлено вчера в 09:00
Энергетика
Новак: Аргентина будет работать по российским технологиям
Аргентинские компании планируют использовать российские технологии добычи, сообщил глава энергетики РФ Александр Новак.
Обновлено в 19:20