В январе-ноябре 2018 года в России было добыто 507,37 млн т нефти и газового конденсата, что на 1,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В сутки на российских месторождениях добывается 11,13 млн баррелей.

Энергетика Энергетика Эрдоган обезопасит Европу через «Турецкий поток» Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что, реализуя проекты «Турецкий поток» и TANAP, Анкара вносит вклад в энергетическую безопасность Европы.

Энергетика Энергетика Иран в 2019 году планирует продавать по 1 млн баррелей нефти в день Япония возобновит закупки иранской нефти "Вопреки санкциям США, продажи нефти в этот период будут более миллиона баррелей в день", – передаёт агентство слова Немати.

Энергетика Энергетика Макрон и Трамп обсудили цены на нефть на саммите G20 Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции на полях саммита G20 в Аргентине сообщил о достижении договоренностей с президентом США Дональдом Трампом о необходимости снижения цен на нефть, которые на текущий момент наблюдаются на рынке.

Энергетика Энергетика Нейронная модель предсказала стоимость нефти в 2020 году «Согласно прогнозу модели ИЭС, в период до середины 2020 года ожидается снижение цен на нефть марки Brent до $50», – говорится в сообщении Минэнерго.

Энергетика Энергетика Почему уровень прибыльности АЗС восстанавливается, а клиенты уходят По словам заместителя министра энергетики России Павла Сорокина, ситуация стабилизировалась, а премии (порядка в 4 руб. за литр) появились после того, как правительство и крупнейшие нефтяные компании договорились заморозить цены на бензин и дизель на уровне июня до конца 2018 года.

Энергетика Энергетика Евросоюз обладает развитой инфраструктурой для импорта СПГ Евросоюз обладает хорошо развитой инфраструктурой по импорту сжиженного природного газа, говорится в материалах Еврокомиссии.

Энергетика Энергетика Без паники. На Украине уменьшается количество запасов газа За неделю объемы газа уменьшились на 471 млн кубических метров, сообщила пресс-служба национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» на своей странице в Facebook.

Энергетика Энергетика «Татнефть» увеличила чистую прибыль по МСФО в 3-м квартале в 2,5 раза Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО в третьем квартале 2018 года выросла в 2,5 раза и составила 68,922 млрд рублей по сравнению с 27,056 млрд рублей, полученной в третьем квартале 2017 года, сообщила компания.

Энергетика Энергетика Договор о строительстве газопровода Baltic Pipe вступил в силу

Энергетика Энергетика Цены на бензин в 2019-м поднимутся дважды На наш взгляд, цены в 2019 году будут расти, так как всегда есть инфляционный рост на все продукты не менее 3 - 4 процентов ежегодно.

Энергетика Энергетика «Роснефть» и китайская Beijing Gas построят в России 170 газовых АЗС Нефтяная компания «Роснефть» подписала соглашение с китайской Beijing Gas, предполагающее строительство в России около 170 газовых сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

Энергетика Энергетика Путин считает справедливой цену на нефть в $60 Цена на нефть в 60 долларов - абсолютно приемлемая величина, которая устроит Россию.

Энергетика Энергетика Белоруссия нарастила доходы от экспорта нефтепродуктов на 73,1% Доля экспортных пошлин на нефтепродукты в структуре доходов белорусского бюджета выросла за аналогичный период с 6,1% до 8,8%. Эти доходы занимают третьем место в доходной части бюджета Белоруссии после НДС и акцизов.

Энергетика Энергетика «Газпром» построит в Адыгее еще семь газопроводов Компания «Газпром» завершила проектирование семи газопроводов в четырех районах Адыгеи, до конца года также газ придет в горную станицу Дагестанскую.