с чего всё началось

В январе-ноябре 2018 года в России было добыто 507,37 млн т нефти и газового конденсата, что на 1,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В сутки на российских месторождениях добывается 11,13 млн баррелей.

Энергетика Энергетика Эрдоган обезопасит Европу через «Турецкий поток» Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что, реализуя проекты «Турецкий поток» и TANAP, Анкара вносит вклад в энергетическую безопасность Европы.

Энергетика Энергетика Иран в 2019 году планирует продавать по 1 млн баррелей нефти в день Япония возобновит закупки иранской нефти "Вопреки санкциям США, продажи нефти в этот период будут более миллиона баррелей в день", – передаёт агентство слова Немати.

Энергетика Энергетика Макрон и Трамп обсудили цены на нефть на саммите G20 Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции на полях саммита G20 в Аргентине сообщил о достижении договоренностей с президентом США Дональдом Трампом о необходимости снижения цен на нефть, которые на текущий момент наблюдаются на рынке.

Энергетика Энергетика Нейронная модель предсказала стоимость нефти в 2020 году «Согласно прогнозу модели ИЭС, в период до середины 2020 года ожидается снижение цен на нефть марки Brent до $50», – говорится в сообщении Минэнерго.

Энергетика Энергетика Носович: Литву ожидает еще больший рост цен на газ и электроэнергию Носович \: за терминал в Клайпеде и выход Литвы из БРЭЛЛ расплачиваются простые жители В интервью Sputnik Латвия экономист, политический аналитик Александр Носович отметил, что стремление властей Литвы сделать страну "энергетически независимой" привело в росту цен на электроэнергию и газ в стране.

Энергетика Энергетика Цены на бензин в 2019-м поднимутся дважды На наш взгляд, цены в 2019 году будут расти, так как всегда есть инфляционный рост на все продукты не менее 3 - 4 процентов ежегодно.

Энергетика Энергетика Евросоюз обладает развитой инфраструктурой для импорта СПГ Евросоюз обладает хорошо развитой инфраструктурой по импорту сжиженного природного газа, говорится в материалах Еврокомиссии.

Энергетика Энергетика Газпром увеличил экспорт газа в страны Евросоюза на 6,2% Газпром с начала года увеличил экспорт газа в страны Европейского союза на 6,2%. Об этом говорится в сообщении компании.

Энергетика Энергетика Маржу отпустили. На сколько теперь подорожает бензин Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго РФ считают, что цены на независимых АЗС вполне могут отличаться на 4% от цен на заправках вертикально интегрированных компаний.

Энергетика Энергетика Без паники. На Украине уменьшается количество запасов газа За неделю объемы газа уменьшились на 471 млн кубических метров, сообщила пресс-служба национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» на своей странице в Facebook.

Энергетика Энергетика «Татнефть» увеличила чистую прибыль по МСФО в 3-м квартале в 2,5 раза Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО в третьем квартале 2018 года выросла в 2,5 раза и составила 68,922 млрд рублей по сравнению с 27,056 млрд рублей, полученной в третьем квартале 2017 года, сообщила компания.

Энергетика Энергетика Налоговый маневр позволит России сэкономить почти 10 млрд долларов Россия сэкономит 626 млрд рублей при осуществлении так называемого большого налогового манёвра в нефтяной сфере, если не будет выплачивать компенсации членам Евразийского экономического союза.

Энергетика Энергетика Путин считает справедливой цену на нефть в $60 Цена на нефть в 60 долларов - абсолютно приемлемая величина, которая устроит Россию.

Энергетика Энергетика «Роснефть» и китайская Beijing Gas построят в России 170 газовых АЗС Нефтяная компания «Роснефть» подписала соглашение с китайской Beijing Gas, предполагающее строительство в России около 170 газовых сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.