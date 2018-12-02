Энергетика
В январе-ноябре 2018 года в России было добыто 507,37 млн т нефти и газового конденсата, что на 1,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В сутки на российских месторождениях добывается 11,13 млн баррелей.
Коммерсантъ01:09
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с чего всё началось
По информации агентства Bloomberg и газеты The Wall Street Journal, экономическая комиссия ОПЕК в преддверии встречи ОПЕК+ в Вене рекомендовала странам – участницам организации уменьшить добычу нефти на 1,3 млн баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2018 года.Татар-информ03:10
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Энергетика
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