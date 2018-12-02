Энергетика
В январе-ноябре 2018 года в России было добыто 507,37 млн т нефти и газового конденсата, что на 1,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В сутки на российских месторождениях добывается 11,13 млн баррелей.
Коммерсантъ01:09
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Энергетика
Эрдоган обезопасит Европу через «Турецкий поток»
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что, реализуя проекты «Турецкий поток» и TANAP, Анкара вносит вклад в энергетическую безопасность Европы.
Обновлено в 02:28
Энергетика
Иран в 2019 году планирует продавать по 1 млн баррелей нефти в день
Япония возобновит закупки иранской нефти "Вопреки санкциям США, продажи нефти в этот период будут более миллиона баррелей в день", – передаёт агентство слова Немати.
Обновлено вчера в 13:00
Энергетика
Макрон и Трамп обсудили цены на нефть на саммите G20
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции на полях саммита G20 в Аргентине сообщил о достижении договоренностей с президентом США Дональдом Трампом о необходимости снижения цен на нефть, которые на текущий момент наблюдаются на рынке.
Обновлено вчера в 16:40
Энергетика
Нейронная модель предсказала стоимость нефти в 2020 году
«Согласно прогнозу модели ИЭС, в период до середины 2020 года ожидается снижение цен на нефть марки Brent до $50», – говорится в сообщении Минэнерго.
Обновлено вчера в 10:46
Энергетика
Цены на бензин в 2019-м поднимутся дважды
На наш взгляд, цены в 2019 году будут расти, так как всегда есть инфляционный рост на все продукты не менее 3 - 4 процентов ежегодно.
Обновлено вчера в 10:30
Энергетика
Польша и Дания готовятся строить морской магистральный газопровод
Обновлено в 04:54
Энергетика
Евросоюз обладает развитой инфраструктурой для импорта СПГ
Евросоюз обладает хорошо развитой инфраструктурой по импорту сжиженного природного газа, говорится в материалах Еврокомиссии.
Обновлено 30 ноября в 20:55
Энергетика
Газпром увеличил экспорт газа в страны Евросоюза на 6,2%
Газпром с начала года увеличил экспорт газа в страны Европейского союза на 6,2%. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 15:57
Энергетика
Ростовскую область сделают лидером по использованию газа
Ростовская область может стать лидером в России по использованию самого дешевого и экологически безопасного вида топлива — природного газа.
Обновлено вчера в 07:56
Энергетика
Прибыль акционеров «Татнефти» за 9 месяцев выросла почти в 2 раза
Прибыль акционеров за 9 месяцев составила 174,096 млрд рублей, увеличившись на 96,1%. За 3 квартал данный показатель вырос в 2,5 раза год к году - до 68,922 млрд рублей.
Обновлено 30 ноября в 13:29
Энергетика
Татнефтепродукт отменил скидки по корпоративным топливным картам
"Татнефтепродукт" предоставляет по картам гибкую систему скидок на ГСМ.
Обновлено в 03:14
Энергетика
«Сила Сибири» определит дальнейшее развитие газификации в Якутии
Дальнейшее развитие газификации в Якутии республика связывает с вводом в эксплуатацию газопровода «Сила Сибири», подчеркнул глава региона Айсен Николаев во время встречи с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась 30 ноября в Санкт-Петербурге.
Обновлено 30 ноября в 19:42
Энергетика
«Роснефть» и китайская Beijing Gas построят в России 170 газовых АЗС
Нефтяная компания «Роснефть» подписала соглашение с китайской Beijing Gas, предполагающее строительство в России около 170 газовых сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.
Обновлено 29 ноября в 10:48
Энергетика
Белоруссия нарастила доходы от экспорта нефтепродуктов на 73,1%
Доля экспортных пошлин на нефтепродукты в структуре доходов белорусского бюджета выросла за аналогичный период с 6,1% до 8,8%. Эти доходы занимают третьем место в доходной части бюджета Белоруссии после НДС и акцизов.
Обновлено 29 ноября в 10:08
Энергетика
Аргентина применит российские технологии добычи при разработке месторождения Vaca Muerta
Аргентина намерена использовать российские технологии добычи при разработке месторождения Vaca Muerta.
Обновлено вчера в 14:17