Политика
В Госдепе отреагировали на задержание в Москве американца за шпионаж
В Госдепе отреагировали на задержание в Москве американца за шпионажРБК11:07
Сообщается лишь, что в отношении задержанного заведено уголовное дело по статье «Шпионаж». Ранее представитель российского МИДа в беседе с журналистами заявил, что американское посольство в Москве уведомлено о задержании гражданина США в строгом соответствии с двусторонней консульской конвенцией.
РБК11:07
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Политика
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Политика
Медведев в Новый год пожелал россиянам исполнения желаний
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Новогоднее поздравление Порошенко разозлило пользователей соцсетей
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Армия и оружие
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Политика
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Политика
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Ципрас пообещал, что 2019 год станет годом возрождения Греции
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что 2019 год станет годом возрождения страны и Греция никогда не вернется в "темные дни меморандумов с кредиторами и политики затягивания поясов".
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WSJ: Элизабет Уоррен решила побороться за пост президента США
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Макрон в новогоднем обращении затронул тему реформ
Результат реформ не может быть мгновенным, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в новогоднем обращении.
Обновлено в 15:19
Политика
Британский посол поздравил россиян с Новым годом на русском языке
Британский посол в России Лори Бристоу поздравил россиян с Новым годом на русском языке.
Обновлено в 07:10
Политика
США сегодня официально покидают ЮНЕСКО
Решение о выходе из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Соединенных Штатов Америки вступает сегодня в силу.
Обновлено в 01:05