Политика

В Госдепе отреагировали на задержание в Москве американца за шпионаж
РБК
11:07

Сообщается лишь, что в отношении задержанного заведено уголовное дело по статье «Шпионаж». Ранее представитель российского МИДа в беседе с журналистами заявил, что американское посольство в Москве уведомлено о задержании гражданина США в строгом соответствии с двусторонней консульской конвенцией.
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ТК Звезда10:52

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Ципрас пообещал, что 2019 год станет годом возрождения Греции

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