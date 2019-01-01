Сообщается лишь, что в отношении задержанного заведено уголовное дело по статье «Шпионаж». Ранее представитель российского МИДа в беседе с журналистами заявил, что американское посольство в Москве уведомлено о задержании гражданина США в строгом соответствии с двусторонней консульской конвенцией.

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