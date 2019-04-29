Армия и оружие
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходамиГазета.Ru 28 апреля в 20:53
Согласно документу, в прошлом году военные расходы России снизились на 3,5%. Как отмечается, в пятерку стран c наибольшими военными расходами вошли США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция.
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Россия впервые за долгие годы не вошла в пятёрку стран с наибольшими военными расходами
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