Армия и оружие

Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходамиГазета.Ru 28 апреля в 20:53

Согласно документу, в прошлом году военные расходы России снизились на 3,5%. Как отмечается, в пятерку стран c наибольшими военными расходами вошли США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция.
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