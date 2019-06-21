Армия и оружие
Россия утилизирует единственную украинскую подлодкуРИА Новости 10:50
Министерство обороны России объявило тендер на утилизацию подлодки "Запорожье", доставшейся от украинских ВМС после возвращения Крыма в состав России. Документация о проведении тендера на утилизацию размещена на портале госзакупок.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 16:51, Вашингтон
Политика
Песков назвал приостановку авиасообщения с Грузией вынужденной мерой
Указ российского президента Владимира Путина относительно авиасообщения с Грузией является вынужденной рестрикцией.
Обновлено в 15:16
Шоу-бизнес
Яна Рудковская посмеялась над Миланой Тюльпановой
Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова улетела отдыхать на Мальдивы, однако оставила сына Артемия в Москве с родственниками.
Обновлено в 15:27
Происшествия
На МКАД столкнулись 13 машин, есть пострадавшие
Столкновение 13 автомобилей произошло на МКАД, сообщает РЕН. По данным ГИБДД, в результате пострадали два человека.
Обновлено в 14:50
Происшествия
Осуждённая в США россиянка Осипова подала апелляцию на приговор
Россиянка Богдана Осипова, осуждённая в США после вывоза собственных детей в Россию, подала апелляцию на вердикт присяжных и приговор суда.
Обновлено в 16:31
Политика
Опрос: В Раду проходят пять политических партий
Пять украинских политических партий имеют рейтинг, необходимый для прохождения в Верховную Раду.
Обновлено в 10:09
Авто
Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты
Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.
Обновлено 19 июня в 23:10
Армия и оружие
Новые малые ракетные корабли превзошли ожидания ВМФ, сообщил источник
Обновлено в 09:05
Автоспорт
Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции
Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:18
Политика
АТОР пересчитала находящихся в Грузии российских туристов
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что в настоящее время в Грузии находятся до 10 тысяч организованных туристов из России.
Обновлено в 16:17
Футбол
Дзагоев продлил контракт с ЦСКА
Обновлено в 13:51
Политика
В Москве объяснили значение антироссийского митинга в Грузии
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал оппозиционную акцию в Грузии, начавшуюся после выступления российского депутата на сессии Межпарламентской ассоциации православия (МАП).
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия
Полиция проверила дом Бориса Джонсона после сообщений о женских криках
Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики.
Обновлено в 16:22
Общество
Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит
Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.
Обновлено в 14:12
Происшествия
СК проверит сообщения о детях, проживающих в грязной квартире в Москве
Следователи проверят информацию о том, что в одной из московских квартир в ужасных условиях содержатся два малолетних ребенка.
Обновлено в 15:08
Футбол
Самедов покидает «Крылья Советов»
Обновлено в 10:53
Политика
Путин ответил на критику «Единой России»
Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено вчера в 08:09
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei обновятся до нового Android: список
Несмотря на неопределенную ситуацию, сложившуюся вокруг будущего Android для продукции Huawei, китайская фирма огласила список устройств, которые стоят в очереди на приоритетное получение Android 10 Q. В компании заверили, что следующую крупную версию ОС с фирменной оболочкой EMUI 10 совершенно точно получат 11 уже вышедших в продажу моделей.
Обновлено в 04:00
Музыка
Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»
Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено в 05:00
Транспорт
«Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды
Обновлено в 09:58
Происшествия
Экс-главу Раменского района снова арестовали
Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, передает ТАСС.
Обновлено в 14:40
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Суд арестовал главу Пушкинского района Подмосковья
Обновлено в 08:30
Гаджеты
Глава Xiaomi объяснил название новой линейки Xiaomi CC
Производитель смартфонов Xiaomi собирается выпустить совершенно новую линейку смартфонов под названием Xaiomi CC.
Обновлено в 07:58
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес
Племянник Аллы Пугачевой сыграл свадьбу
Ранее Влад был в браке, его сына Сергея воспитывает Примадонна. Гузель же из Казани, ранее она также состояла в браке.
Обновлено в 06:58
Происшествия
В США загорелся нефтеперерабатывающий завод
Обновлено в 06:00
Авто
В России окончательно прекратили продажи кроссоверов SsangYong
Обновлено в 13:48
Общество
Стало известно, выпускникам каких вузов платят более 100 тыс. рублей
Топ-3 вузов, выпускникам которых платят более 100 тысяч рублей: Московский физико-технический институт (Национальный исследовательский университет) - 160 тысяч рублей в месяц; Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана – 140 тысяч рублей; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносов – 130 тысяч рублей.
Обновлено в 01:36
Общество
Швеция научит мигрантов сексу со шведками
Шведское государство инвестирует 5 миллионов крон (примерно полмиллиона евро) в курсы по сексуальному просвещению для мигрантов, сообщает газета Fria Tider.
Обновлено в 14:07
Политика
Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным
Обновлено в 04:44