Россия утилизирует единственную украинскую подлодкуРИА Новости 10:50

с чего всё началось

Министерство обороны России объявило тендер на утилизацию подлодки "Запорожье", доставшейся от украинских ВМС после возвращения Крыма в состав России. Документация о проведении тендера на утилизацию размещена на портале госзакупок.

Политика Песков назвал приостановку авиасообщения с Грузией вынужденной мерой Указ российского президента Владимира Путина относительно авиасообщения с Грузией является вынужденной рестрикцией.

Шоу-бизнес Яна Рудковская посмеялась над Миланой Тюльпановой Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова улетела отдыхать на Мальдивы, однако оставила сына Артемия в Москве с родственниками.

Происшествия На МКАД столкнулись 13 машин, есть пострадавшие Столкновение 13 автомобилей произошло на МКАД, сообщает РЕН. По данным ГИБДД, в результате пострадали два человека.

Происшествия Осуждённая в США россиянка Осипова подала апелляцию на приговор Россиянка Богдана Осипова, осуждённая в США после вывоза собственных детей в Россию, подала апелляцию на вердикт присяжных и приговор суда.

Политика Опрос: В Раду проходят пять политических партий Пять украинских политических партий имеют рейтинг, необходимый для прохождения в Верховную Раду.

Авто Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.

Автоспорт Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".

Политика АТОР пересчитала находящихся в Грузии российских туристов Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что в настоящее время в Грузии находятся до 10 тысяч организованных туристов из России.

Политика В Москве объяснили значение антироссийского митинга в Грузии Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал оппозиционную акцию в Грузии, начавшуюся после выступления российского депутата на сессии Межпарламентской ассоциации православия (МАП).

Происшествия Полиция проверила дом Бориса Джонсона после сообщений о женских криках Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики.

Общество Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.

Происшествия СК проверит сообщения о детях, проживающих в грязной квартире в Москве Следователи проверят информацию о том, что в одной из московских квартир в ужасных условиях содержатся два малолетних ребенка.

Политика Путин ответил на критику «Единой России» Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.

Гаджеты Какие смартфоны Huawei обновятся до нового Android: список Несмотря на неопределенную ситуацию, сложившуюся вокруг будущего Android для продукции Huawei, китайская фирма огласила список устройств, которые стоят в очереди на приоритетное получение Android 10 Q. В компании заверили, что следующую крупную версию ОС с фирменной оболочкой EMUI 10 совершенно точно получат 11 уже вышедших в продажу моделей.

Музыка Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка» Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.

Происшествия Экс-главу Раменского района снова арестовали Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, передает ТАСС.

Гаджеты Глава Xiaomi объяснил название новой линейки Xiaomi CC Производитель смартфонов Xiaomi собирается выпустить совершенно новую линейку смартфонов под названием Xaiomi CC.

Общество МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.

Шоу-бизнес Племянник Аллы Пугачевой сыграл свадьбу Ранее Влад был в браке, его сына Сергея воспитывает Примадонна. Гузель же из Казани, ранее она также состояла в браке.

Общество Стало известно, выпускникам каких вузов платят более 100 тыс. рублей Топ-3 вузов, выпускникам которых платят более 100 тысяч рублей: Московский физико-технический институт (Национальный исследовательский университет) - 160 тысяч рублей в месяц; Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана – 140 тысяч рублей; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносов – 130 тысяч рублей.