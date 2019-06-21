Армия и оружие

Россия утилизирует единственную украинскую подлодкуРИА Новости 10:50

Министерство обороны России объявило тендер на утилизацию подлодки "Запорожье", доставшейся от украинских ВМС после возвращения Крыма в состав России. Документация о проведении тендера на утилизацию размещена на портале госзакупок.
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с чего всё началось
Подробности о лодке в документации не уточняются, однако «Украинский милитарный портал» сообщает
, что речь идет о подлодке «Запорожье», которая принадлежала ВМС Вооруженных сил Украины.
РБК14:05

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Почему Россия утилизирует единственную украинскую подлодку

Газета.Ru13:41

Россия утилизирует единственную подлодку ВСУ Украины

Российская газета14:21

Минобороны объявило конкурс на утилизацию украинской подлодки

РБК14:05

Россия утилизирует единственную подводную лодку Украины

Известия13:38

Россия отправит в утиль единственную украинскую подлодку

URA.Ru12:51

Россия утилизирует украинскую подлодку

RT на русском12:26

Россия утилизирует единственную украинскую подлодку

РИА Новости10:50
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Политика

Песков назвал приостановку авиасообщения с Грузией вынужденной мерой

Указ российского президента Владимира Путина относительно авиасообщения с Грузией является вынужденной рестрикцией.
Обновлено в 15:16
Шоу-бизнес

Яна Рудковская посмеялась над Миланой Тюльпановой

Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова улетела отдыхать на Мальдивы, однако оставила сына Артемия в Москве с родственниками.
Обновлено в 15:27
Происшествия

На МКАД столкнулись 13 машин, есть пострадавшие

Столкновение 13 автомобилей произошло на МКАД, сообщает РЕН. По данным ГИБДД, в результате пострадали два человека.
Обновлено в 14:50
Происшествия

Осуждённая в США россиянка Осипова подала апелляцию на приговор

Россиянка Богдана Осипова, осуждённая в США после вывоза собственных детей в Россию, подала апелляцию на вердикт присяжных и приговор суда.
Обновлено в 16:31
Политика

Опрос: В Раду проходят пять политических партий

Пять украинских политических партий имеют рейтинг, необходимый для прохождения в Верховную Раду.
Обновлено в 10:09
Авто

Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты

Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.
Обновлено 19 июня в 23:10
Армия и оружие

Новые малые ракетные корабли превзошли ожидания ВМФ, сообщил источник

Обновлено в 09:05
Автоспорт

Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции

Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:18
Политика

АТОР пересчитала находящихся в Грузии российских туристов

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что в настоящее время в Грузии находятся до 10 тысяч организованных туристов из России.
Обновлено в 16:17
Футбол

Дзагоев продлил контракт с ЦСКА

Обновлено в 13:51
Политика

В Москве объяснили значение антироссийского митинга в Грузии

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал оппозиционную акцию в Грузии, начавшуюся после выступления российского депутата на сессии Межпарламентской ассоциации православия (МАП).
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия

Полиция проверила дом Бориса Джонсона после сообщений о женских криках

Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики.
Обновлено в 16:22
Общество

Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.
Обновлено в 14:12
Происшествия

СК проверит сообщения о детях, проживающих в грязной квартире в Москве

Следователи проверят информацию о том, что в одной из московских квартир в ужасных условиях содержатся два малолетних ребенка.
Обновлено в 15:08
Футбол

Самедов покидает «Крылья Советов»

Обновлено в 10:53
Политика

Путин ответил на критику «Единой России»

Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено вчера в 08:09
Гаджеты

Какие смартфоны Huawei обновятся до нового Android: список

Несмотря на неопределенную ситуацию, сложившуюся вокруг будущего Android для продукции Huawei, китайская фирма огласила список устройств, которые стоят в очереди на приоритетное получение Android 10 Q. В компании заверили, что следующую крупную версию ОС с фирменной оболочкой EMUI 10 совершенно точно получат 11 уже вышедших в продажу моделей.
Обновлено в 04:00
Музыка

Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»

Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено в 05:00
Транспорт

«Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды

Обновлено в 09:58
Происшествия

Экс-главу Раменского района снова арестовали

Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, передает ТАСС.
Обновлено в 14:40
Общество

21 июня наступит самая короткая ночь в году

В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Происшествия

Суд арестовал главу Пушкинского района Подмосковья

Обновлено в 08:30
Гаджеты

Глава Xiaomi объяснил название новой линейки Xiaomi CC

Производитель смартфонов Xiaomi собирается выпустить совершенно новую линейку смартфонов под названием Xaiomi CC.
Обновлено в 07:58
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС

Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес

Племянник Аллы Пугачевой сыграл свадьбу

Ранее Влад был в браке, его сына Сергея воспитывает Примадонна. Гузель же из Казани, ранее она также состояла в браке.
Обновлено в 06:58
Происшествия

В США загорелся нефтеперерабатывающий завод

Обновлено в 06:00
Авто

В России окончательно прекратили продажи кроссоверов SsangYong

Обновлено в 13:48
Общество

Стало известно, выпускникам каких вузов платят более 100 тыс. рублей

Топ-3 вузов, выпускникам которых платят более 100 тысяч рублей: Московский физико-технический институт (Национальный исследовательский университет) - 160 тысяч рублей в месяц; Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана – 140 тысяч рублей; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносов – 130 тысяч рублей.
Обновлено в 01:36
Общество

Швеция научит мигрантов сексу со шведками

Шведское государство инвестирует 5 миллионов крон (примерно полмиллиона евро) в курсы по сексуальному просвещению для мигрантов, сообщает газета Fria Tider.
Обновлено в 14:07
Политика

Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным

Обновлено в 04:44
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