Армия и оружие

Россия утилизирует единственную подводную лодку УкраиныИзвестия 13:38

Россия намерена утилизировать подводную лодку «Запорожье» украинских военно-морских сил (ВМС), оставшуюся в Крыму после возвращения полуострова в состав РФ. Тендер на утилизацию размещен на портале госзакупок, сообщает в пятницу, 21 июня, «РИА Новости».
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с чего всё началось
Подробности о лодке в документации не уточняются, однако «Украинский милитарный портал» сообщает
, что речь идет о подлодке «Запорожье», которая принадлежала ВМС Вооруженных сил Украины.
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