Армия и оружие

Россия утилизирует единственную подлодку УкраиныГазета.Ru 10:57

Минобороны России планирует утилизировать украинскую подлодку "Запорожье", доставшейся от ВМС Украины после возвращения Крыма в состав России. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, "Запорожье" была единственной подлодкой в составе ВМС Украины.
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Россия утилизирует украинскую подлодку

Взгляд.ру11:22

Россия решила утилизировать доставшуюся от Украины субмарину

Московский Комсомолец11:37

Россия намерена утилизировать доставшуюся от Украины подлодку «Запорожье»

РЕН ТВ10:19

Россия утилизирует единственную подлодку Украины

Газета.Ru10:57

Россия утилизирует единственную украинскую

РИА Новости10:50

Россия утилизирует украинскую подлодку

News.ru11:33

Россия избавится от доставшейся от Украины подводной лодки

Lenta.ru10:00
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Культура

Мединский заявил об отсутствии внешней цензуры в российской культуре

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что в российской культуре нет внешней цензуры, есть только та, что "у каждого внутри".
Обновлено в 10:36
Происшествия

Завуч сняла у второклассников отпечатки пальцев для поимки вора

В Красноярском крае завуч сняла отпечатки пальцев у второклассников. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:46
Армия и оружие

Трамп одобрил удар по Ирану, но потом резко отменил

Президент Трамп одобрил военные удары по Ирану в отместку за сбитый утром в четверг разведывательного беспилотника США в районе Оманского залива, но отказался от ракетного запуска, сообщают американские СМИ.
Обновлено в 06:20
Политика

В МИД рекомендовали россиянам в Грузии избегать мест скопления людей

Находящимся в Грузии россиянам следует проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей на фоне акций протеста в Тбилиси.
Обновлено в 09:30
Происшествия

Избитых и покусанных матерью детей госпитализировали в Петербурге

Два мальчика поступили с укусами, побоями и высокой температурой. По их словам, над детьми издевалась мать.
Обновлено в 10:16
Политика

В администрации Зеленского ответили на обвинения в давлении на судей

Администрация президента (АП) Украины Владимира Зеленского собирается подать в суд на главу украинского Совета судей Олега Ткачука из-за того, что он обвинил АП в давлении на судебную власть.
Обновлено в 10:26
Происшествия

Следствие по делу сестер Хачатурян завершено

Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено в 06:30
Футбол

ЦСКА может арендовать 22-летнего хорватского защитника с правом выкупа

Московский ЦСКА договорился с хорватским футбольным клубом "Славен Белупо" об аренде центрального защитника Звонимира Шарлии с последующим правом выкупа, сообщает epodravina.hr со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 10:38
Происшествия

Суд арестовал главу Пушкинского района

Глава Пушкинского района Московской области Евгений Жирков арестован по обвинению в крупной взятке передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 09:15
Происшествия

МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских

13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.
Обновлено в 08:26
Политика

Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, за что ему стыдно

Несмотря на прошедшее время, Путин признался, что ему до сих пор стыдно. Президент рассказал о случае почти двадцатилетней давности.
Обновлено вчера в 10:33
Автоспорт

Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции

Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:18
Политика

Глава МВД Грузии заявил, что уйдет в отставку, «когда это будет нужно»

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария заявляет, что он уйдет в отставку тогда, когда это будет нужно.
Обновлено в 10:22
Футбол

Гильерме предложил «Локомотиву» разорвать контракт

Как стало известно Metaratings.ru, московский «Локомотив» не может себе позволить продлить контракт с вратарем сборной России Маринато Гильерме на его условиях.
Обновлено в 07:25
Политика

Поддерживающим ДНР ирландцам отказали во въезде в Украину

1 февраля помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что с начала года пограничники отказали во въезде в страну более 900 гражданам России.
Обновлено в 08:32
Политика

Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины

Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.
Обновлено в 09:44
Теннис

Хачанов уступил Берреттини в четвертьфинале турнира в Германии

Россиянин Карен Хачанов не смог пробиться в полуфинал теннисного турнира в Халле (Германия), призовой фонд которого превышает 2 миллиона евро.
Обновлено в 08:01
Экономика

Ford продаст заводы в России на торгах

Автоконцерн Ford выставит закрывающиеся заводы во Всеволожске и Набережных Челнах на торги, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Обновлено в 07:20
Авто

Porsche отзывает в России спорткары 718 Boxster и 718 Cayman

На вынужденное обслуживание отправят 318 спорткаров 718 Boxster и 718 Cayman.
Обновлено в 10:41
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган официально развелись

Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено в 05:04
Общество

Мать осужденной в США россиянки Осиповой пожаловалась на угрозы

Обновлено в 06:49
Происшествия

14-летняя российская велогонщица погибла во время тренировки

14-летняя российская велогонщица Ольга Штанько погибла в ДТП во время тренировки.
Обновлено в 11:37
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС

Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Общество

Роскомнадзор «послал» пользователя Twitter

Роскомнадзор через свой официальный Twitter ответил журналисту из Екатеринбурга Дмитрию Колезеву, который иронично отреагировал на рекомендации ведомства по маскировке нецензурной брани в СМИ.
Обновлено в 11:33
Авто

УАЗ готовит семейный внедорожник на базе УАЗ «Профи»

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено вчера в 04:25
Транспорт

Еще один участок трассы М-4 «Дон» станет платным

На Кубани станет платным проезд по трассе М-4 «Дон» на участке между 1119 и 1195 километрами.
Обновлено в 10:06
Космос

Роскосмос перенёс дату запуска обсерватории «Спектр-РГ»

Обновлено в 02:08
Армия и оружие

США запросили заседание Совбеза ООН по Ирану

Обновлено в 11:20
Здоровье

Британка «в шутку» послушала сына стетоскопом и спасла ему жизнь

Обновлено в 03:45
Происшествия

Пьяные сторонники официальной церкви Украины избили прихожанок УПЦ

В Ровенской области на западе Украины сторонники официальной Православной церкви Украины (ПЦУ) при попытке захватить церковный дом каноничной Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) избили прихожанок.
Обновлено в 11:08
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