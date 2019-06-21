Армия и оружие

Россия утилизирует единственную подлодку УкраиныГазета.Ru 10:57

Минобороны России планирует утилизировать украинскую подлодку "Запорожье", доставшейся от ВМС Украины после возвращения Крыма в состав России. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, "Запорожье" была единственной подлодкой в составе ВМС Украины.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Россия отправит в утиль единственную украинскую подлодку

URA.Ru12:51

Россия утилизирует единственную подлодку ВСУ Украины

Российская газета14:21

Россия утилизирует украинскую подлодку

RT на русском12:26

Россия утилизирует единственную подводную лодку Украины

Известия13:38

Почему Россия утилизирует единственную украинскую подлодку

Газета.Ru13:41

Минобороны объявило конкурс на утилизацию украинской подлодки

РБК14:05

Россия утилизирует единственную украинскую подлодку

РИА Новости10:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 20:00, Вашингтон
Политика

Коломойский согласился покрасить ларьки в Донбассе в ответ Зеленскому

"На остаток от 20 тысяч фунтов в неделю могу покрасить ларек или два", — приводит слова Коломойского портал "Новое время".
Обновлено в 12:47
Происшествия

Экс-главу Раменского района снова арестовали

Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, передает ТАСС.
Обновлено в 14:40
Здоровье

Малышева объяснила причины смерти Доренко

Обновлено в 05:37
Армия и оружие

Reuters: США намерены эвакуировать персонал с иракской военной базы

Военные США готовятся эвакуировать сотрудников компаний Lockheed Martin и Sallyport Global из Ирака в связи с угрозой их безопасности, сообщает Reuters со ссылкой на военные источники.
Обновлено в 18:54
Политика

США созывают Совбез ООН по Ирану

Как отметили представители Миссии США при ООН, они намерены "проинформировать СБ о последнем развитии событий вокруг Ирана, а также предоставить дополнительную информацию от расследования недавних инцидентов с танкерами".
Обновлено в 16:51
Политика

В Кремле раскрыли условия отмены запрета на полеты в Грузию

В Кремле рассказали, что запрет на авиаперелеты в Грузию будет действовать, пока существует угроза нахождения в стране для россиян, сообщает ТАСС Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ситуация с безопасностью россиян должна нормализоваться.
Обновлено в 15:45
Культура

Марина Хлебникова удивила гостей шоу Малахова

Певица Марина Хлебникова удивила гостей шоу Андрея Малахова свои внешним видом и поведением.
Обновлено в 15:59
Политика

В Тбилиси пожаловались на приостановку туристического потока из России

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки.
Обновлено в 17:13
Политика

США ввели санкции против высокопоставленных чиновников Никарагуа

Министерство финансов США ввело санкции против четверых высокопоставленных чиновников Никарагуа, 21 июня передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 15:54
Шоу-бизнес

Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»

Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено в 05:00
Политика

Помпео пригрозил Тегерану новыми мерами

Американский госсекретарь Майк Помпео пригрозил Тегерану дополнительными мерами. Об этом сообщается на сайте Госдепа США.
Обновлено в 18:51
Шоу-бизнес

Рэпер Саша Скул борется с раком

У рэпера обнаружился рак, с которым он сейчас активно борется, применяя интенсивный курс химиотерапии.
Обновлено в 11:27
Политика

Президент Грузии обвинила Россию в массовых беспорядках в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «очень большим преступлением» массовый митинг, который произошел сегодня вблизи парламента в Тбилиси.
Обновлено вчера в 18:26
Общество

21 июня наступит самая короткая ночь в году

В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Политика

Саммит ЕС отказался возвращаться к переговорам по Brexit

Саммит Евросоюза не будет возвращаться к пересмотру соглашения об условиях выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).
Обновлено в 07:47
Авто

JAC обновил компактный кроссовер JAC S3

Цена на обновленный JAC S3 пока не озвучили. Продажи обновленной модели начнутся в следующем месяце.
Обновлено в 17:04
Политика

Беглов счел провокацией видео с фальсификацией подписей в свою поддержку

Исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал «провокацией, злым умыслом или какой-то глупостью» видео штаба оппозиционера Алексея Навального, на котором сотрудники бюджетных учреждений якобы фальсифицируют подписные листы в поддержку Беглова.
Обновлено в 19:31
Политика

США добавили в черный список пять китайских компаний

Власти США вслед за Huawei внесли в черный список еще четыре китайские компании и Цзяннаньский университет компьютерных технологий в городе Уси.
Обновлено в 19:05
Шоу-бизнес

Ольга Бузова вышла без штанов к детям в Кремле

"Миром правят деньги, Бузова в купальнике выступает в Кремле", - сокрушаются они. Ранее Ольга Бузова сообщила, что она популярнее Путина.
Обновлено в 02:31
Космос

Запуск космической обсерватории «Спектр-РГ» перенесен

Сегодня днем с Байконура должна была стартовать ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и новой уникальной космической обсерваторией "Спектр-РГ".
Обновлено в 03:34
Музыка

Гитары фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за $21,5 млн

Гитары экс-фронтмена группы Pink Floyd Дэвида Гилмора ушли с молотка на аукционе Christie's в Нью-Йорке.
Обновлено в 18:53
ЖКХ

В «Укрэнерго» допустили аварийные отключения электричества из-за жары

Украинская государственная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила о возможности аварийных отключений электроэнергии в связи с жарой.
Обновлено в 15:23
Происшествия

На рынке «Юнона» загорелся торговый павильон

В Петербурге произошёл пожар на рынке «Юнона», расположенном на улице Маршала Казакова. Там загорелся один из торговых павильонов.
Обновлено в 13:16
Происшествия

В Челябинской области произошёл пожар в жилом доме

Обновлено в 18:30
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС

Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Общество

1418 свечей зажглись у стен Музея Победы ко Дню памяти и скорби

Обновлено в 18:28
Армия и оружие

«Адмирал Касатонов» завершил второй этап ходовых испытаний

Обновлено в 09:44
Армия и оружие

«Ночные охотники» и «Аллигаторы» нанесли групповой удар по «врагу» в Краснодарском крае

В ходе учения экипажи транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ провели разведку наземных объектов условного противника и передали координаты разведанных целей на одном из авиационных полигонов Краснодарского края.
Обновлено в 13:14
Происшествия

Полиция проверила дом Бориса Джонсона после сообщений о женских криках

Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики.
Обновлено в 16:22
Политика

Украинский вице-премьер предупредил об угрозе нового «майдана»

Замглавы правительства Украины Вячеслав Кириленко предупредил об угрозе нового «майдана» в стране в случае отмены закона о государственном языке.
Обновлено в 17:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное