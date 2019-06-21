Армия и оружие
Россия утилизирует единственную подлодку УкраиныГазета.Ru 10:57
Минобороны России планирует утилизировать украинскую подлодку "Запорожье", доставшейся от ВМС Украины после возвращения Крыма в состав России. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, "Запорожье" была единственной подлодкой в составе ВМС Украины.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 20:00, Вашингтон
Политика
Коломойский согласился покрасить ларьки в Донбассе в ответ Зеленскому
"На остаток от 20 тысяч фунтов в неделю могу покрасить ларек или два", — приводит слова Коломойского портал "Новое время".
Обновлено в 12:47
Происшествия
Экс-главу Раменского района снова арестовали
Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, передает ТАСС.
Обновлено в 14:40
Здоровье
Малышева объяснила причины смерти Доренко
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
Reuters: США намерены эвакуировать персонал с иракской военной базы
Военные США готовятся эвакуировать сотрудников компаний Lockheed Martin и Sallyport Global из Ирака в связи с угрозой их безопасности, сообщает Reuters со ссылкой на военные источники.
Обновлено в 18:54
Политика
США созывают Совбез ООН по Ирану
Как отметили представители Миссии США при ООН, они намерены "проинформировать СБ о последнем развитии событий вокруг Ирана, а также предоставить дополнительную информацию от расследования недавних инцидентов с танкерами".
Обновлено в 16:51
Политика
В Кремле раскрыли условия отмены запрета на полеты в Грузию
В Кремле рассказали, что запрет на авиаперелеты в Грузию будет действовать, пока существует угроза нахождения в стране для россиян, сообщает ТАСС Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ситуация с безопасностью россиян должна нормализоваться.
Обновлено в 15:45
Культура
Марина Хлебникова удивила гостей шоу Малахова
Певица Марина Хлебникова удивила гостей шоу Андрея Малахова свои внешним видом и поведением.
Обновлено в 15:59
Политика
В Тбилиси пожаловались на приостановку туристического потока из России
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки.
Обновлено в 17:13
Политика
США ввели санкции против высокопоставленных чиновников Никарагуа
Министерство финансов США ввело санкции против четверых высокопоставленных чиновников Никарагуа, 21 июня передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 15:54
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»
Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено в 05:00
Политика
Помпео пригрозил Тегерану новыми мерами
Американский госсекретарь Майк Помпео пригрозил Тегерану дополнительными мерами. Об этом сообщается на сайте Госдепа США.
Обновлено в 18:51
Шоу-бизнес
Рэпер Саша Скул борется с раком
У рэпера обнаружился рак, с которым он сейчас активно борется, применяя интенсивный курс химиотерапии.
Обновлено в 11:27
Политика
Президент Грузии обвинила Россию в массовых беспорядках в Тбилиси
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «очень большим преступлением» массовый митинг, который произошел сегодня вблизи парламента в Тбилиси.
Обновлено вчера в 18:26
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Политика
Саммит ЕС отказался возвращаться к переговорам по Brexit
Саммит Евросоюза не будет возвращаться к пересмотру соглашения об условиях выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).
Обновлено в 07:47
Авто
JAC обновил компактный кроссовер JAC S3
Цена на обновленный JAC S3 пока не озвучили. Продажи обновленной модели начнутся в следующем месяце.
Обновлено в 17:04
Политика
Беглов счел провокацией видео с фальсификацией подписей в свою поддержку
Исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал «провокацией, злым умыслом или какой-то глупостью» видео штаба оппозиционера Алексея Навального, на котором сотрудники бюджетных учреждений якобы фальсифицируют подписные листы в поддержку Беглова.
Обновлено в 19:31
Политика
США добавили в черный список пять китайских компаний
Власти США вслед за Huawei внесли в черный список еще четыре китайские компании и Цзяннаньский университет компьютерных технологий в городе Уси.
Обновлено в 19:05
Шоу-бизнес
Ольга Бузова вышла без штанов к детям в Кремле
"Миром правят деньги, Бузова в купальнике выступает в Кремле", - сокрушаются они. Ранее Ольга Бузова сообщила, что она популярнее Путина.
Обновлено в 02:31
Космос
Запуск космической обсерватории «Спектр-РГ» перенесен
Сегодня днем с Байконура должна была стартовать ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и новой уникальной космической обсерваторией "Спектр-РГ".
Обновлено в 03:34
Музыка
Гитары фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за $21,5 млн
Гитары экс-фронтмена группы Pink Floyd Дэвида Гилмора ушли с молотка на аукционе Christie's в Нью-Йорке.
Обновлено в 18:53
ЖКХ
В «Укрэнерго» допустили аварийные отключения электричества из-за жары
Украинская государственная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила о возможности аварийных отключений электроэнергии в связи с жарой.
Обновлено в 15:23
Происшествия
На рынке «Юнона» загорелся торговый павильон
В Петербурге произошёл пожар на рынке «Юнона», расположенном на улице Маршала Казакова. Там загорелся один из торговых павильонов.
Обновлено в 13:16
Происшествия
В Челябинской области произошёл пожар в жилом доме
Обновлено в 18:30
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Армия и оружие
«Ночные охотники» и «Аллигаторы» нанесли групповой удар по «врагу» в Краснодарском крае
В ходе учения экипажи транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ провели разведку наземных объектов условного противника и передали координаты разведанных целей на одном из авиационных полигонов Краснодарского края.
Обновлено в 13:14
Происшествия
Полиция проверила дом Бориса Джонсона после сообщений о женских криках
Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики.
Обновлено в 16:22
Политика
Украинский вице-премьер предупредил об угрозе нового «майдана»
Замглавы правительства Украины Вячеслав Кириленко предупредил об угрозе нового «майдана» в стране в случае отмены закона о государственном языке.
Обновлено в 17:55