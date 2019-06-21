Армия и оружие
Россия утилизирует единственную подлодку УкраиныГазета.Ru 10:57
Минобороны России планирует утилизировать украинскую подлодку "Запорожье", доставшейся от ВМС Украины после возвращения Крыма в состав России. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, "Запорожье" была единственной подлодкой в составе ВМС Украины.
Читать в источнике
Оценить86
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 13:47, Вашингтон
Политика
В США предложили ввести санкции против госдолга России
Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:28
Политика
У парламента Грузии начался митинг после инцидента с депутатом Госдумы
Обновлено вчера в 14:03
Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве
Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено в 13:08
Энергетика
«Дружбу» в Белоруссии очистят до середины августа
Полная очистка нефтяного трубопровода «Дружба» на белорусской территории ожидается в августе этого года.
Обновлено в 05:05
Футбол
Агент раскрыл детали трансфера Вильена в «Краснодар»
Обновлено в 12:43
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Автоспорт
Квят заявил, что готовился к гонке на тренировках Гран-при Франции
Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят подвёл итоги первой и второй сессий свободных заездов восьмого этапа «Формулы-1» — Гран-при Франции.
Обновлено в 13:05
Политика
Поддерживающим ДНР ирландцам отказали во въезде в Украину
1 февраля помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что с начала года пограничники отказали во въезде в страну более 900 гражданам России.
Обновлено в 08:32
Общество
Роскомнадзор объяснился за нецензурную брань в адрес журналиста
Ранее официальный Twitter-аккаунт Роскомнадзора ответил шеф-редактору издания Znak.com Дмитрию Колезеву на публикацию фотографии с презентации ведомства, с помощью которой объяснялось, как СМИ должны правильно маскировать нецензурные слова.
Обновлено в 12:49
Политика
Путин объяснил разницу в зарплатах чиновников и рядовых работников
Путин подчеркнул, что каждый человек должен получать в зависимости от уровня своей квалификации и результатов работы.
Обновлено вчера в 07:21
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Экс-главу Чебоксар приговорили к пяти годам колонии за растрату
Суд признал достаточными доказательства вины бывшей главы Чеборксар Ирины Клементьевой и приговорил ее к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.
Обновлено в 12:20
Происшествия
В Тбилиси мужчину задержали за изготовление «коктейлей Молотова»
МВД Грузии задержало мужчину за изготовление «коктейлей Молотова», которые он намеревался использовать на митинге в Тбилиси.
Обновлено в 13:22
Армия и оружие
Украинские силовики сто раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР
Украинские силовики 100 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, один человек погиб, двое получили ранения, заявил журналистам в пятницу заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Обновлено в 11:03
Политика
В МИД рекомендовали россиянам отказаться от поездок в Грузию
В МИД РФ рекомендовали россиянам в интересах их собственной безопасности воздерживаться от поездок в Грузию, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.
Обновлено в 11:58
Экономика
Минфин предложил открыть магазины беспошлинной торговли для дипломатов
Минфин России предложил учредить магазины беспошлинной торговли для сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульств.
Обновлено в 06:13
Футбол
Фернандеш может остаться в «Локомотиве»
Фернандеш сыграл за "Локомотив" 144 матча во всех турнирах, которых забил 34 мяча и сделал 28 голевых передач.
Обновлено в 09:21
Политика
Коломойский согласился покрасить ларьки в Донбассе
Обновлено в 12:47
Происшествия
В США взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе
На нефтеперерабатывающем заводе на юге Филадельфии произошел крупный пожар, о пострадавших пока ничего не сообщается, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:31
Политика
Президент Грузии признала ошибку властей из-за волны протестов
Беспорядки в Тбилиси Масштабные выступления начались 20 июня в Грузии после проведения в зале заседаний грузинского парламента сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), в ходе которой президент МАП, российский депутат Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии.
Обновлено в 11:18
Экономика
Мордашов передал часть своей доли в туроператоре TUI сыновьям
Миллиардер Алексей Мордашов передал сыновьям Кириллу и Никите часть своей доли в европейском туроператоре TUI AG, говорится сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение туроператора и «Севергрупп» (управляет активами бизнесмена).
Обновлено в 12:54
Политика
На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы
Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».
Обновлено в 02:00
Авто
Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты
Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.
Обновлено 19 июня в 23:10
Наука
Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска
Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено в 09:32
Происшествия
В Петербурге завели дело на мать, бросившую детей в квартире
Полиция Петербурга расследует уголовное дело в отношении матери, которая не исполняет свои обязанности по воспитанию несовершеннолетних детей.
Обновлено в 11:49
Армия и оружие
Иранские военные сбили американский беспилотник
Обновлено вчера в 03:00
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган официально развелись
Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено в 05:04
Футбол
«Лион» предложил двухлетний контракт Косьельни
Защитник «Арсенала» Лоран Косьельни может продолжить карьеру во Франции. «Лион» предложил игроку двухлетний контракт.
Обновлено в 10:31