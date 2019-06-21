Россия утилизирует единственную подлодку УкраиныГазета.Ru 10:57

Минобороны России планирует утилизировать украинскую подлодку "Запорожье", доставшейся от ВМС Украины после возвращения Крыма в состав России. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, "Запорожье" была единственной подлодкой в составе ВМС Украины.

Политика В США предложили ввести санкции против госдолга России Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg.

Происшествия Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.

Энергетика «Дружбу» в Белоруссии очистят до середины августа Полная очистка нефтяного трубопровода «Дружба» на белорусской территории ожидается в августе этого года.

Общество МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.

Автоспорт Квят заявил, что готовился к гонке на тренировках Гран-при Франции Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят подвёл итоги первой и второй сессий свободных заездов восьмого этапа «Формулы-1» — Гран-при Франции.

Политика Поддерживающим ДНР ирландцам отказали во въезде в Украину 1 февраля помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что с начала года пограничники отказали во въезде в страну более 900 гражданам России.

Общество Роскомнадзор объяснился за нецензурную брань в адрес журналиста Ранее официальный Twitter-аккаунт Роскомнадзора ответил шеф-редактору издания Znak.com Дмитрию Колезеву на публикацию фотографии с презентации ведомства, с помощью которой объяснялось, как СМИ должны правильно маскировать нецензурные слова.

Политика Путин объяснил разницу в зарплатах чиновников и рядовых работников Путин подчеркнул, что каждый человек должен получать в зависимости от уровня своей квалификации и результатов работы.

Происшествия Экс-главу Чебоксар приговорили к пяти годам колонии за растрату Суд признал достаточными доказательства вины бывшей главы Чеборксар Ирины Клементьевой и приговорил ее к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Происшествия В Тбилиси мужчину задержали за изготовление «коктейлей Молотова» МВД Грузии задержало мужчину за изготовление «коктейлей Молотова», которые он намеревался использовать на митинге в Тбилиси.

Армия и оружие Украинские силовики сто раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР Украинские силовики 100 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, один человек погиб, двое получили ранения, заявил журналистам в пятницу заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Политика В МИД рекомендовали россиянам отказаться от поездок в Грузию В МИД РФ рекомендовали россиянам в интересах их собственной безопасности воздерживаться от поездок в Грузию, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

Экономика Минфин предложил открыть магазины беспошлинной торговли для дипломатов Минфин России предложил учредить магазины беспошлинной торговли для сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульств.

Футбол Фернандеш может остаться в «Локомотиве» Фернандеш сыграл за "Локомотив" 144 матча во всех турнирах, которых забил 34 мяча и сделал 28 голевых передач.

Происшествия В США взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе На нефтеперерабатывающем заводе на юге Филадельфии произошел крупный пожар, о пострадавших пока ничего не сообщается, сообщает РИА Новости.

Политика Президент Грузии признала ошибку властей из-за волны протестов Беспорядки в Тбилиси Масштабные выступления начались 20 июня в Грузии после проведения в зале заседаний грузинского парламента сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), в ходе которой президент МАП, российский депутат Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии.

Экономика Мордашов передал часть своей доли в туроператоре TUI сыновьям Миллиардер Алексей Мордашов передал сыновьям Кириллу и Никите часть своей доли в европейском туроператоре TUI AG, говорится сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение туроператора и «Севергрупп» (управляет активами бизнесмена).

Политика На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».

Авто Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.

Происшествия В Петербурге завели дело на мать, бросившую детей в квартире Полиция Петербурга расследует уголовное дело в отношении матери, которая не исполняет свои обязанности по воспитанию несовершеннолетних детей.

Шоу-бизнес Собчак и Виторган официально развелись Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, сообщает "Комсомольская правда".