Спорт

Российские баскетболистки потеряли шансы на участие в Олимпиаде-2020ТАСС 11:02

Женская сборная России по баскетболу уступила команде Швеции со счетом 52:57 в матче за 5-6-е места чемпионата Европы, которые дают право на участие в квалификации Олимпийских игр 2020 года в Токио.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Евробаскет-2019: россиянки потеряли последний шанс попасть в Токио

Советский спорт12:00

Ланге — о своём будущем: решать не мне, но мне нравилось тренировать Россию

Чемпионат16:41

Проиграны и битва, и война. Олимпиада в Токио пройдет без сборной России. Итоги решающего матча

Матч ТВ08:48

Россия уступила Швеции на Евробаскете и не пробилась на Олимпиаду

Нева Спорт11:44

Шведский капкан. Россиянки - без Олимпиады

Спорт-Экспресс11:55

Корстин: сборная России не смогла реализовать потенциал на женском Евробаскете

ТАСС12:35

Российские баскетболистки проиграли Швеции на Евробаскете и пропустят Олимпиаду-2020

Sport24.ru10:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 20:51, Вашингтон
Армия и оружие

На похоронах моряков с «Лошарика» сообщили, что они предотвратили «катастрофу планетарного масштаба»

На похоронах моряков, погибших на подводной лодке «Лошарик» в Баренцевом море, высокопоставленный военный заявил, что они предотвратили катастрофу.
Обновлено в 11:03
Политика

В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Армия и оружие

Военный ВСУ расстрелял националистов в Донбассе

Обновлено в 20:33
Политика

В Британии RT отказали в аккредитации на конференцию по свободе прессы

Лондон не допустил телеканал RT на конференцию о свободе СМИ, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.
Обновлено вчера в 10:09
Происшествия

При взрыве газа в ТЦ во Флориде пострадали 20 человек

В американском штате Флорида в результате взрыва газа в торговом центре (ТЦ) пострадали десятки человек.
Обновлено в 14:17
Единоборства

Президент UFC исключил поединок Нурмагомедова и Сент-Пьера

Обновлено в 07:59
Политика

Киев получил первую партию нефти из США

В Одесском порту приступили к разгрузке первой в истории Украины партии нефти из США.
Обновлено в 12:12
Авто

В продажу выходит премиум-внедорожник на базе Toyota Crown

Китайская марка FAW выводит на рынок премиальный внедорожник Hongqi HS7.
Обновлено в 11:44
Происшествия

При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли люди

Обновлено в 18:57
Гаджеты

Фитнес-браслет Huawei Honor Band 5 сможет определять усталость

Фитнес-браслет Honor Band 5, разработанный Huawei, сможет определять усталость пользователя.
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл крестили сына

Вероятной крестной матерью ребенка стала бывшая няня принцев Гарри и Уильяма Тигги Петтифер, которую также заметили на церемонии.
Обновлено в 14:08
Футбол

Семак подвел итоги матча против «Локомотива»

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. Ранее главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подвел итоги матча против "Зенита".
Обновлено в 16:44
Музыка

В Бразилии умер основатель музыкального стиля босса-нова

В Бразилии скончался один из основоположников музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту.
Обновлено в 18:45
Происшествия

Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали

Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:43
Футбол

Футболисты Аргентины завоевали бронзовые медали Кубка Америки

В матче за третье место Кубка Америки сборная Аргентины в бразильском Сан-Паулу обыграла национальную команду Чили со счетом 2:1. В золотом матче состязаний стран Южной Америки сыграют хозяева турнира бразильцы и футболисты Перу.
Обновлено в 16:59
Политика

Британия выделит миллионы на борьбу с фейками

Правительство Великобритании в течение ближайших трёх лет выделит 18 млн фунтов стерлингов ($22,5 млн) на борьбу с недостоверной информацией в Восточной Европе.
Обновлено в 19:47
Космос

Экипажу российской «Федерации» предрекли гибель в океане

Экипаж космического корабля «Федерация» в случае аварии ракеты-носителя после запуска с космодрома Восточный может погибнуть после приводнения в Тихом океане.
Обновлено в 09:46
Шоу-бизнес

Анна Седокова рассказала об отношениях с бывшим мужем

Обновлено в 20:30
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в госизмене помощника полпреда президента

Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в госизмене Александра Воробьева, работающего помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе (УФО) Николая Цуканова, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 09:14
Авто

Татарстан вошел в десятку регионов России по объему продаж новых грузовиков

Татарстан занял четвертое место в топ-10 регионов России по объему продаж новых грузовиков — за январь — май в регионе было продано 1 386 экземпляров, что на 17,8% меньше, чем в прошло году, сообщает "Автостат".
Обновлено в 18:34
Экономика

Минэкономразвития заставит россиян путешествовать

К 2035 году россияне должны путешествовать в два раза чаще, а туризм будет обеспечивать не менее 6% валового внутреннего продукта (ВВП) РФ, что составляет 16,3 трлн рублей.
Обновлено в 10:10
Космос

Ученые нашли новое объяснение миганиям «звезды пришельцев»

Необычные потускнения загадочной звезды KIC 8462852 в созвездии Лебедя могут объясняться не существованием "мегаструктуры пришельцев" на ее орбите, а тем, что она украла и испарила несколько лун у одной из съеденных ей планет.
Обновлено вчера в 09:30
Политика

В Эстонии захотели восстановить памятник легионерам СС

Памятник легионерам 20-й эстонской дивизии СС был установлен в Лихула 20 августа 2004 года.
Обновлено в 17:19
Политика

Борис Джонсон заявил о готовности Британии покинуть ЕС 31 октября

Великобритания ранее добилась, чтобы сроки Brexit были перенесены на 31 октября 2019 года.
Обновлено в 18:41
Гаджеты

Мошенническое приложение для Android ворует данные о банковских картах

Новое мошенническое приложение для Android может получить все данные о банковской карте пользователя.
Обновлено в 03:24
Происшествия

В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение

Около 200 тыс. жителей Калифорнии остались без энергоснабжения и несколько человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 7,1, которое стало самым сильным для этого штата с 1999 года.
Обновлено в 09:19
Авто

УАЗ вспомнил про нестандартную санитарную УАЗ «Буханку»

В группе УАЗ "Вконтакте" рассказали про нестандартную модификацию санитарной «Буханки».
Обновлено в 09:21
Политика

Грузия не собирается отказываться от торговли с Россией

Торговля с Россией в части экспорта составляет 13%.
Обновлено в 09:46
Происшествия

Семеро из десяти россиян, задержанных в Канкуне, высланы из Мексики

Вечером в субботу, 6 июля, из Мексики депортировали семерых из десяти россиян, задержанных в аэропорту Канкуна.
Обновлено в 20:07
Шоу-бизнес

Виктория Исакова намекнула на скорый декретный отпуск

Об интересном положении Исаковой намекнули в театре Пушкина «Комсомольской правде».
Обновлено в 09:34
Как работают Яндекс.Новости?
Допинговые скандалыБольше новостей по теме
Главное