Спорт
Российские баскетболистки потеряли шансы на участие в Олимпиаде-2020ТАСС 11:02
Женская сборная России по баскетболу уступила команде Швеции со счетом 52:57 в матче за 5-6-е места чемпионата Европы, которые дают право на участие в квалификации Олимпийских игр 2020 года в Токио.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 20:51, Вашингтон
Армия и оружие
На похоронах моряков с «Лошарика» сообщили, что они предотвратили «катастрофу планетарного масштаба»
На похоронах моряков, погибших на подводной лодке «Лошарик» в Баренцевом море, высокопоставленный военный заявил, что они предотвратили катастрофу.
Обновлено в 11:03
Политика
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Армия и оружие
Военный ВСУ расстрелял националистов в Донбассе
Обновлено в 20:33
Политика
В Британии RT отказали в аккредитации на конференцию по свободе прессы
Лондон не допустил телеканал RT на конференцию о свободе СМИ, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.
Обновлено вчера в 10:09
Происшествия
При взрыве газа в ТЦ во Флориде пострадали 20 человек
В американском штате Флорида в результате взрыва газа в торговом центре (ТЦ) пострадали десятки человек.
Обновлено в 14:17
Политика
Киев получил первую партию нефти из США
В Одесском порту приступили к разгрузке первой в истории Украины партии нефти из США.
Обновлено в 12:12
Авто
В продажу выходит премиум-внедорожник на базе Toyota Crown
Китайская марка FAW выводит на рынок премиальный внедорожник Hongqi HS7.
Обновлено в 11:44
Происшествия
При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли люди
Обновлено в 18:57
Гаджеты
Фитнес-браслет Huawei Honor Band 5 сможет определять усталость
Фитнес-браслет Honor Band 5, разработанный Huawei, сможет определять усталость пользователя.
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл крестили сына
Вероятной крестной матерью ребенка стала бывшая няня принцев Гарри и Уильяма Тигги Петтифер, которую также заметили на церемонии.
Обновлено в 14:08
Футбол
Семак подвел итоги матча против «Локомотива»
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. Ранее главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подвел итоги матча против "Зенита".
Обновлено в 16:44
Музыка
В Бразилии умер основатель музыкального стиля босса-нова
В Бразилии скончался один из основоположников музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту.
Обновлено в 18:45
Происшествия
Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали
Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:43
Футбол
Футболисты Аргентины завоевали бронзовые медали Кубка Америки
В матче за третье место Кубка Америки сборная Аргентины в бразильском Сан-Паулу обыграла национальную команду Чили со счетом 2:1. В золотом матче состязаний стран Южной Америки сыграют хозяева турнира бразильцы и футболисты Перу.
Обновлено в 16:59
Политика
Британия выделит миллионы на борьбу с фейками
Правительство Великобритании в течение ближайших трёх лет выделит 18 млн фунтов стерлингов ($22,5 млн) на борьбу с недостоверной информацией в Восточной Европе.
Обновлено в 19:47
Космос
Экипажу российской «Федерации» предрекли гибель в океане
Экипаж космического корабля «Федерация» в случае аварии ракеты-носителя после запуска с космодрома Восточный может погибнуть после приводнения в Тихом океане.
Обновлено в 09:46
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала об отношениях с бывшим мужем
Обновлено в 20:30
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в госизмене помощника полпреда президента
Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в госизмене Александра Воробьева, работающего помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе (УФО) Николая Цуканова, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 09:14
Авто
Татарстан вошел в десятку регионов России по объему продаж новых грузовиков
Татарстан занял четвертое место в топ-10 регионов России по объему продаж новых грузовиков — за январь — май в регионе было продано 1 386 экземпляров, что на 17,8% меньше, чем в прошло году, сообщает "Автостат".
Обновлено в 18:34
Экономика
Минэкономразвития заставит россиян путешествовать
К 2035 году россияне должны путешествовать в два раза чаще, а туризм будет обеспечивать не менее 6% валового внутреннего продукта (ВВП) РФ, что составляет 16,3 трлн рублей.
Обновлено в 10:10
Космос
Ученые нашли новое объяснение миганиям «звезды пришельцев»
Необычные потускнения загадочной звезды KIC 8462852 в созвездии Лебедя могут объясняться не существованием "мегаструктуры пришельцев" на ее орбите, а тем, что она украла и испарила несколько лун у одной из съеденных ей планет.
Обновлено вчера в 09:30
Политика
В Эстонии захотели восстановить памятник легионерам СС
Памятник легионерам 20-й эстонской дивизии СС был установлен в Лихула 20 августа 2004 года.
Обновлено в 17:19
Политика
Борис Джонсон заявил о готовности Британии покинуть ЕС 31 октября
Великобритания ранее добилась, чтобы сроки Brexit были перенесены на 31 октября 2019 года.
Обновлено в 18:41
Гаджеты
Мошенническое приложение для Android ворует данные о банковских картах
Новое мошенническое приложение для Android может получить все данные о банковской карте пользователя.
Обновлено в 03:24
Происшествия
В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение
Около 200 тыс. жителей Калифорнии остались без энергоснабжения и несколько человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 7,1, которое стало самым сильным для этого штата с 1999 года.
Обновлено в 09:19
Авто
УАЗ вспомнил про нестандартную санитарную УАЗ «Буханку»
В группе УАЗ "Вконтакте" рассказали про нестандартную модификацию санитарной «Буханки».
Обновлено в 09:21
Политика
Грузия не собирается отказываться от торговли с Россией
Торговля с Россией в части экспорта составляет 13%.
Обновлено в 09:46
Происшествия
Семеро из десяти россиян, задержанных в Канкуне, высланы из Мексики
Вечером в субботу, 6 июля, из Мексики депортировали семерых из десяти россиян, задержанных в аэропорту Канкуна.
Обновлено в 20:07
Шоу-бизнес
Виктория Исакова намекнула на скорый декретный отпуск
Об интересном положении Исаковой намекнули в театре Пушкина «Комсомольской правде».
Обновлено в 09:34