Спорт

Россия установила рекорд на «Танковом биатлоне»Телеканал 360° 05:48

Российский экипаж показал отличный результат во второй день Танкового биатлона в подмосковном Алабине. Рекорд трассы 2017 года обновлен. Об этом рассказал генерал-полковник, начальник главного управления боевой подготовки ВС РФ Иван Бувальцев, сообщил корреспондент «360».
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Иван Бувальцев
У нас только что завершился заезд нашей сборной, которая за 18 минут 55 секунд выполнила поставленную задачу, побив тем самым рекорд 2017 года - 19 минут 10 секунд. Соревнования продолжаются - нам в спину дышит команда Армении, все самое интересное впереди.
— Иван Бувальцев, российский военачальникТАСС 06:04

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