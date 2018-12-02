Армия и оружие
Россия успешно завершила испытания комплекса артразведки «Пенициллин»
Россия успешно завершила испытания комплекса артразведки «Пенициллин»Коммерсантъ09:36
Государственные испытания нового комплекса звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин» успешно завершены, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе холдинга «Росэлектроника», входящего в «Ростех». «Поставка первых двух образцов запланирована на 2020 год»,— рассказали в пресс-службе.
Коммерсантъ09:36
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Армия и оружие
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