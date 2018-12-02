Армия и оружие

Россия успешно завершила испытания комплекса артразведки «Пенициллин»
Коммерсантъ
09:36

Государственные испытания нового комплекса звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин» успешно завершены, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе холдинга «Росэлектроника», входящего в «Ростех». «Поставка первых двух образцов запланирована на 2020 год»,— рассказали в пресс-службе.
Коммерсантъ09:36

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Россия успешно завершила испытания комплекса артразведки «Пенициллин»

Коммерсантъ09:36

В России завершили испытания «Пенициллина», испугавшего американцев

URA.Ru08:27

«Ростех» заявил о завершении испытаний системы артразведки «Пенициллин»

РБК07:29

В России завершили испытания комплекса артразведки «Пенициллин»

RT на русском07:21

Россия готовится получить новейший комплекс артразведки «Пенициллин»

Политическая Россия06:43

В России завершили испытания новейшего комплекса артразведки

РИА Новости06:17

Россия завершила испытания комплекса артразведки «Пенициллин»

Газета.Ru06:27

Российский «Пенициллин» прижжет любой выстрел

Вести.UZ07:09
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 10:06, Ашберн
Армия и оружие

Журналист Первого канала прокомментировал панику в минобороны Британии

Корреспондент Первого канала в Лондоне Тимур Сиразиев прокомментировал публикации в СМИ о том, что министерство обороны Великобритании распространило среди военных баз предупреждение якобы после его попыток проникнуть на территорию киберподразделения британской армии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:47
Армия и оружие

Иран намерен продолжить ракетные испытания

Обновлено в 10:01
Армия и оружие

В Бахрейне найден мертвым командующий Пятым флотом США

В Бахрейне в своей резиденции найден мертвым 58-летний командующий Пятым флотом Военно-морских сил США Скотт Терни.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие

Горная бригада ЦВО получила на вооружение альпинистское снаряжение

Обновлено в 10:01
Армия и оружие

В Латвии найдены останки десяти солдат Российской империи

Во время раскопок в Латвии найдены останки десяти солдат, воевавших за Российскую империю и погибших во время Первой мировой войны.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие

Лётные испытания ракеты для «Панциря» завершатся до конца года

Лётные испытания зенитной-управляемой ракеты 57Э6М-Е комплекса "Панцирь-С1М", предназначенного для борьбы с беспилотниками, завершатся до конца 2018 года.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие

Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил визит в Сингапур

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в воскресенье завершил деловой заход в Сингапур.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие

Бойцы ВСУ рассказали о голоде в украинской армии

Бойцы одного из батальонов ВСУ рассказали о голоде в украинской армии.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие

В ДНР рассказали об усиленной подготовке на случай нападения ВСУ

Как рассказали представители пресс-службы Управления Народной милиции ДНР, в настоящий момент военнослужащие Донецкой народной республики проводят интенсивную боевую подготовку, отрабатывая и готовясь к возможному наступлению подразделений Вооруженных сил Украины на территории Донбасса.
Обновлено в 09:17
Армия и оружие

Новый атомный ракетоносец РФ вышел на испытания

Атомная подлодка стратегического назначения "Князь Владимир" вышла в море на заводские ходовые испытания.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие

Cирия: режим прекращения огня на протяжении суток не нарушался

Режим прекращения огня в Сирийской Арабской Республике на протяжении минувших суток не нарушался.
Обновлено вчера в 18:49
Армия и оружие

В Витебско-Новгородской танковой дивизии начался новый учебный год

Обновлено в 07:59
Армия и оружие

Глава Минобороны Шойгу подарил фуражку девушкам-КВНщицам из Вольска

Президент КВН Александр Масляков находился в зале с Шойгу. По традиции глава Минобороны РФ подарил победителям свою фуражку.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие

Япония оснастит свои войска новыми технологиями самообороны

Правительство Японии рассматривает возможность оснащения войск национальных сил новыми технологиями самообороны.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие

На базе Ульяновского соединения ВДВ пройдут сборы воздушно-десантных отрядов «Юнармии»

Воздушно-десантные отряды движения «Юнармия» во время сбора на территории Ульяновского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) ознакомятся с основными образцами современной техники, вооружения и экипировки военнослужащего ВДВ, а также пройдут курс подготовки.
Обновлено в 09:58
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