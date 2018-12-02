Армия и оружие

Россия успешно завершила испытания комплекса артразведки «Пенициллин»
Коммерсантъ
09:36

Государственные испытания нового комплекса звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин» успешно завершены, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе холдинга «Росэлектроника», входящего в «Ростех». «Поставка первых двух образцов запланирована на 2020 год»,— рассказали в пресс-службе.
Коммерсантъ09:36

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Россия успешно завершила испытания комплекса артразведки «Пенициллин»

Коммерсантъ09:36

«Ростех» заявил о завершении испытаний системы артразведки «Пенициллин»

РБК07:29

В России завершили испытания комплекса артразведки «Пенициллин»

RT на русском07:21

Военный эксперт рассказал об отсутствии у США контроружия «Пенициллину»

Говорит Москва10:12

Россия готовится получить новейший комплекс артразведки «Пенициллин»

Политическая Россия06:43

В России завершили испытания новейшего комплекса артразведки

РИА Новости06:17

Россия завершила испытания комплекса артразведки «Пенициллин»

Газета.Ru06:27

Российский «Пенициллин» прижжет любой выстрел

Вести.UZ07:09
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 11:38, Ашберн
Армия и оружие

Как российские журналисты «Первого канала» напугали британских военных

Минобороны Великобритании сообщает, что российские журналисты якобы пытались проникнуть на одну из британских военных баз.
Обновлено в 11:32
Армия и оружие

Иран пообещал продолжить ракетные испытания

МИД Ирана, комментируя обвинения США в испытаниях баллистической ракеты, заявил, что ракетная программа страны не нарушает резолюций ООН.
Обновлено в 10:51
Армия и оружие

Появилось видео стрельб Т-90 и систем «Град»

Опубликовано видео с учений 90-й танковой дивизии в Челябинской области, в которых приняли участие машины Т-90, БМП-2 и «Тунгуски».
Обновлено в 11:10
Армия и оружие

Командующий Пятым флотом США был найден мертвым в своей резиденции

Военно-морской адмирал, ответственный за операции ВМС США на Ближнем Востоке, был найден мертвым в Бахрейне, сообщает NBC News.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие

В Латвии найдены останки десяти солдат Российской империи

Во время раскопок в Латвии найдены останки десяти солдат, воевавших за Российскую империю и погибших во время Первой мировой войны.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие

Горная бригада ЦВО получила на вооружение альпинистское снаряжение

Обновлено в 10:01
Армия и оружие

Лётные испытания ракеты для «Панциря» завершатся до конца года

Лётные испытания зенитной-управляемой ракеты 57Э6М-Е комплекса "Панцирь-С1М", предназначенного для борьбы с беспилотниками, завершатся до конца 2018 года.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие

Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил визит в Сингапур

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в воскресенье завершил деловой заход в Сингапур.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие

В ДНР рассказали об усиленной подготовке на случай нападения ВСУ

Как рассказали представители пресс-службы Управления Народной милиции ДНР, в настоящий момент военнослужащие Донецкой народной республики проводят интенсивную боевую подготовку, отрабатывая и готовясь к возможному наступлению подразделений Вооруженных сил Украины на территории Донбасса.
Обновлено в 09:17
Армия и оружие

Бойцы ВСУ рассказали о голоде в украинской армии

Бойцы одного из батальонов ВСУ рассказали о голоде в украинской армии.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие

Подразделения связи ЗВО получили крупную партию современной техники

Обновлено в 10:37
Армия и оружие

Россияне приготовили для сирийских детей новогодние подарки

Обновлено в 01:54
Армия и оружие

Глава Минобороны Шойгу подарил фуражку девушкам-КВНщицам из Вольска

Президент КВН Александр Масляков находился в зале с Шойгу. По традиции глава Минобороны РФ подарил победителям свою фуражку.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие

Япония оснастит свои войска новыми технологиями самообороны

Правительство Японии рассматривает возможность оснащения войск национальных сил новыми технологиями самообороны.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие

На базе Ульяновского соединения ВДВ пройдут сборы воздушно-десантных отрядов «Юнармии»

Воздушно-десантные отряды движения «Юнармия» во время сбора на территории Ульяновского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) ознакомятся с основными образцами современной техники, вооружения и экипировки военнослужащего ВДВ, а также пройдут курс подготовки.
Обновлено в 09:58
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