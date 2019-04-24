Армия и оружие
Россия усилила войска на юге и западе для ответа НАТОРусская Планета 08:06
Россия усилила войска Западного и Южного военных округов в связи с наращиванием сил НАТО у границ государства. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов. Он уточнил, что усиление войск велось за счет переброски части сил из других военных округов.
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Энергетика
Россия начала прокачку незагрязненной нефти для белорусского НПЗ
Россия начала поставку нефти, соответствующей технологическим стандартам, по северной ветке нефтепровода «Дружба».
Обновлено в 08:17
Общество
В Янтарном детёныш тюленя забрался в моторную лодку к людям
Детёныш тюленя забрался в моторную лодку в море в Янтарном.
Обновлено в 09:59
Политика
МИД Украины назвал решение России по Донбассу «продолжением агрессии»
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который дает жителям ДНР и ЛНР право получить российское гражданство по упрощенной процедуре.
Обновлено в 09:42
Происшествия
МВД выплатит компенсацию матери убитой в Горячем Ключе девочки
В апреле Первомайский районный суд Краснодара обязал МВД выплатить женщине 4 миллиона рублей.
Обновлено в 09:31
Авто
«Тульский» Haval F7 появится на рынке в июне
В документе речь идет о новом кроссовере Haval F7, который будут собирать на новом заводе компании Haval в Тульской области.
Обновлено вчера в 09:52
Политика
Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию на встречу с Путиным
Северокорейский лидер Ким Чен Ын пересек границу с Россией и направился во Владивосток, где у него запланирована встреча с президентом Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 23:11
Футбол
Роналду посоветовал «Ювентусу» приобрести шестерых футболистов
Как сообщает Mirror со ссылкой на Corriere dello Sport, в ходе беседы португалец назвал шестерых футболистов, которые, по его мнению, способны усилить команду в следующем сезоне и помогут ей добиться успеха в Лиге чемпионов.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
Молодая жена Александра Цекало опубликовала фото в бикини
Александр Цекало впервые вышел в свет с молодой женой Впервые Александр вывел молодую супугу в свет спустя пару недель после того, как стал ее законным мужем.
Обновлено в 03:58
Футбол
Чорлука, Игнатьев и Денисов пропустят игру «Локомотива» с «Ростовом»
Как сообщили в пресс-службе москвичей, с желто-синими не сыграют защитник Ведран Чорлука и полузащитники Владислав Игнатьев и Игорь Денисов.
Обновлено в 10:28
Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.
Обновлено в 05:15
Политика
Мантуров назвал сроки серийного выпуска кабриолетов Aurus
Обновлено в 10:17
Футбол
Fox Sports пригласил Рошу на передачу и забыл о нем почти на час
Канал Fox Sports пригласил нападающего «Крузейро» Педро Рошу на свою передачу Sacred Game, сообщает твиттер-аккаунт Planeta do Futebol.
Обновлено в 10:20
Общество
В школах введут две новые должности
Министерство просвещения России опубликовало проект постановления, в котором прописаны две новые должности для российских школ – «ведущий учитель» и «старший учитель».
Обновлено вчера в 11:05
Кино
Кейт Бекинсейл сыграет главную роль в первом женском экшене от создателей «Неудержимых»
Продюсерская компания Millenium Media, ответственная за «Неудержимых», поставит остросюжетный фильм Jolt с Кейт Бекинсейл в главной роли.
Обновлено в 10:07
Общество
Союз ветеранов настаивает на рейдах в ТРК из-за игрушек-ветеранов
Председатель российского Союза ветеранов Михаил Моисеев предложил устроить рейды по магазинам ко Дню Победы после появления на прилавках игрушек-ветеранов, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Обновлено в 09:57
Происшествия
В Петербурге автобус провалился под асфальт на затопленной кипятком дороге
В Санкт-Петербурге автобус с пассажирами провалился под асфальт на затопленной кипятком дороге.
Обновлено в 10:32
Политика
Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения
Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:05
Экономика
Недельная инфляция в России сохранилась на уровне 0,1%
Потребительские цены в России за неделю с 16 по 22 апреля выросли в среднем на 0,1%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Обновлено в 09:09
Транспорт
В ГИБДД предложили снизить допустимую скорость для водителей с детьми
В ГИБДД предлагают снизить на 20 км/ч допустимую скорость для всех водителей, которые перевозят в автомобиле детей.
Обновлено вчера в 08:07
Политика
МИД России: Украина уходит от предметного разговора по делу моряков
Украинские моряки были задержаны 25 ноября 2018 года после того, как три военных корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу России в районе Керченского пролива.
Обновлено в 04:58
Общество
В чем Севастополь и Крым стали полностью автономны от РФ
Севастополь и Республика Крым могут жить автономно от энергетической системы России.
Обновлено в 08:13
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Происшествия
ФСБ задержала двух членов банды Басаева
Еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба задержаны по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Чечне в 2000 году.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Подмосковные полицейские избили до смерти отца чемпиона мира по MMA
Отец чемпиона мира по боям смешанного стиля (MMA) Магомеда Юнусилау 46-летнего Сулли Юнусилау скончался в больнице после избиения сотрудниками полиции, передает ТАСС.
Обновлено в 10:16
Футбол
В Башкирии именем арбитра Москалева назвали мусорный полигон
Вновь образованная свалка в Ишимбайском районе Башкирии в селе Урман-Бишкадак получила от местных властей имя арбитра российского арбитра Владимира Москалева.
Обновлено в 05:22
Происшествия
В Новокузнецке застрелили подростка
Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Происшествия
СК попросил арестовать трех силовиков из КЧР по делу Арашуковых
Следствие попросило заключить в СИЗО трех высокопоставленных силовиков из Карачаево-Черкесии, задержанных по делу отстраненного сенатора Рауфа Арашукова и его родственников, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 06:23
Культура
Автор хита Пугачевой «Любовь, похожая на сон» заявила о краже песни
Поэтесса Любовь Воропаева, знаменитая своими песнями, написанными для покойного Жени Белоусова, заявила, что шлягер «Любовь, похожая на сон» у неё украли.
Обновлено в 07:55
Космос
Уфолог обнаружил на снимках Луны загадочное инопланетное строение
Уфолог Скотт Уоринг обнаружил на последних снимках луны неопознанную белую структуру, которая визуально сильно напоминает пасть животного, сообщает издание «oane.ws».
Обновлено вчера в 10:29