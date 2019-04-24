Россия усилила войска на юге и западе для ответа НАТОРусская Планета 08:06

Россия усилила войска Западного и Южного военных округов в связи с наращиванием сил НАТО у границ государства. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов. Он уточнил, что усиление войск велось за счет переброски части сил из других военных округов.

Россия усилила войска на юге и западе для ответа НАТО

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