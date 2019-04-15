Россия упростит выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНРГазета.Ru 17:18

В прошлом году президент России Владимир Путин узаконил упрощение получения российского гражданства украинцами. Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик могут получить возможность в упрощенном порядке входить в гражданство РФ.

Армия и оружие Американские СМИ рассказали о страхе Вашингтона перед войной с Россией Издание Military Time в материале, посвященному отношениям России и США, сообщает, что последние несколько лет отношения между США и Россией переживают далеко не лучший период в своей истории, что вызывает озабоченность и некоторый страх в кругах американских военных и политиков.

Политика Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».

Общество Что потеряно и что удалось спасти при пожаре в Нотр-дам де Пари Восемьсот лет Нотр-дам наблюдал за Парижем, а его колокола звонили в годы как счастливых, так и горестных событий, например, во время ужасных терактов в Париже в ноябре 2015 г. Сотни лет собор величественно стоял, оставаясь безмолвным свидетелем истории города и страны, истории культурного сердца Европы.

Космос Астронавт Кук установит «женский» рекорд пребывания на МКС Прежний рекорд по нахождению в космосе был установлен американкой Пегги Уитсон. В 2016–2017 годах она пробыла на МКС 289 дней.

Здоровье Житель Бурятии 27 лет прожил с болтами в челюсти вместо протезов С 1991 года пациент жил с самопальными болтами и решился удалить их.

Экономика Две недостроенные гостиницы Hyatt во Владивостоке продали на аукционе Российский аукционный дом (РАД) в понедельник продал на аукционе два недостроенных гостиничных комплекса Hyatt во Владивостоке - на Корабельной набережной и мысе Бурном.

Транспорт В России предложили ввести платные перекрестки Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков.

Музыка В Сети появился запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой Со слов авторов песни, клип появился на Ленинградском телевидении, но позже был снят с ротации. Пугачеву обвинили в вульгарности.

Хоккей Овечкин подрался со Свечниковым в матче плей-офф НХЛ Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий в составе клуба «Вашингтон Кэпиталз» (Washington Capitals), подрался с нападающим «Каролины Харрикейнз» (Carolina Hurricanes) в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Общество Правительство отказалось от обязательной видеофиксации техосмотра Инициатива была внесена в Думу правительством с целью ввести обязательную фиксацию на фото и видео процедуры техосмотра автомобилей, чтобы избежать выдачи «серых» диагностических карт.

Политика Главный военный прокурор Украины сбежал за границу Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сбежал из страны, испугавшись будущего уголовного преследования в рамках дела о преступлениях в компании "Укроборонпром" - об этом на своей странице в фейсбуке написал украинский журналист Василий Крутчак.

Авто Названы лучшие автомобили для стритрейсинга Эксперты портала car.ru составили рейтинг самых лучших автомобилей для уличных гонок – в них вошли пять машин.

Авто Автомобили узбекского бренда Ravon начнут собирать в России Компания «Узавтосаноат», которая в сотрудничестве с американским концерном General Motors производит автомобили Ravon, планирует уже этим летом запустить крупноузловое производство своих автомобилей на российском предприятии Derways, которое расположено в Черкесске.

Общество Минкомсвязь: Переход на цифровое ТВ в 20 регионах прошел штатно "В целом отключение аналогового вещания в регионах второй очереди прошло в штатном режиме", - цитировали Алексея Волина РИА Новости.

Кино Опубликован тизер второй серии финального сезона «Игры престолов» HBO опубликовал тизер второго эпизода восьмого сезона «Игры престолов», который стартовал на канале в понедельник.

Общество «Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.

Экономика Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.

Происшествия В Канаде мужчина застрелил четверых знакомых В Канаде четыре человека были застрелены в разных частях города Пентиктон (провинция Британская Колумбия).

Общество Шведская журналистка признала русский язык непостижимым Журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен призналась, что чем лучше она говорит по-русски, тем непостижимей кажутся беседы на нем. По словам корреспондента, неоднозначные фразы вызывают у нее недоумение.

Шоу-бизнес Сергей Зверев признался, что сын ему как родной Сергей Зверев наконец рискнул откровенно поговорить с сыном, который ему совсем не сын. Мальчик не родной для стилиста.