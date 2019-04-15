Политика

Россия упростит выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНРГазета.Ru 17:18

В прошлом году президент России Владимир Путин узаконил упрощение получения российского гражданства украинцами. Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик могут получить возможность в упрощенном порядке входить в гражданство РФ.
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Российские власти, по некоторым данным, намерены выдавать гражданство жителям востока Украины по упрощенной схеме

Эхо Москвы18:04

Россия решила упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР

Lenta.ru13:41

Жители ДНР и ЛНР смогут получить российское гражданство по упрощенной схеме

Коммерсантъ16:14

РБК: Россия упростит выдачу паспортов жителям Донбасса

URA.Ru13:58

Что произошло за день: понедельник, 15 апреля

Интерфакс15:19

Кремль подготовил план упрощенной выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР

РБК12:55

РБК узнал о готовности указа Путина об упрощённой выдаче паспортов РФ в Донбассе

Говорит Москва13:53
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 23:07, Ашберн
Армия и оружие

Американские СМИ рассказали о страхе Вашингтона перед войной с Россией

Издание Military Time в материале, посвященному отношениям России и США, сообщает, что последние несколько лет отношения между США и Россией переживают далеко не лучший период в своей истории, что вызывает озабоченность и некоторый страх в кругах американских военных и политиков.
Обновлено в 20:01
Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери потушили

Обновлено в 22:27
Общество

Собчак назвала виновных в пожаре в соборе Парижской Богоматери

Обновлено в 20:27
Политика

Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом

Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено в 18:36
Политика

После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка

Обновлено в 14:28
Общество

Что потеряно и что удалось спасти при пожаре в Нотр-дам де Пари

Восемьсот лет Нотр-дам наблюдал за Парижем, а его колокола звонили в годы как счастливых, так и горестных событий, например, во время ужасных терактов в Париже в ноябре 2015 г. Сотни лет собор величественно стоял, оставаясь безмолвным свидетелем истории города и страны, истории культурного сердца Европы.
Обновлено в 18:05
Здоровье

Новейшая медтехника поступила в сирийскую провинцию Алеппо

Обновлено в 22:58
Космос

Астронавт Кук установит «женский» рекорд пребывания на МКС

Прежний рекорд по нахождению в космосе был установлен американкой Пегги Уитсон. В 2016–2017 годах она пробыла на МКС 289 дней.
Обновлено в 21:52
Здоровье

Житель Бурятии 27 лет прожил с болтами в челюсти вместо протезов

С 1991 года пациент жил с самопальными болтами и решился удалить их.
Обновлено в 11:11
Экономика

Две недостроенные гостиницы Hyatt во Владивостоке продали на аукционе

Российский аукционный дом (РАД) в понедельник продал на аукционе два недостроенных гостиничных комплекса Hyatt во Владивостоке - на Корабельной набережной и мысе Бурном.
Обновлено в 08:41
Транспорт

В России предложили ввести платные перекрестки

Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков.
Обновлено в 21:05
Музыка

В Сети появился запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Со слов авторов песни, клип появился на Ленинградском телевидении, но позже был снят с ротации. Пугачеву обвинили в вульгарности.
Обновлено вчера в 07:06
Хоккей

Овечкин подрался со Свечниковым в матче плей-офф НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий в составе клуба «Вашингтон Кэпиталз» (Washington Capitals), подрался с нападающим «Каролины Харрикейнз» (Carolina Hurricanes) в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 22:36
Музыка

Верка Сердючка отправится на «Евровидение»

Обновлено в 22:00
Общество

Правительство отказалось от обязательной видеофиксации техосмотра

Инициатива была внесена в Думу правительством с целью ввести обязательную фиксацию на фото и видео процедуры техосмотра автомобилей, чтобы избежать выдачи «серых» диагностических карт.
Обновлено в 09:28
Политика

Главный военный прокурор Украины сбежал за границу

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сбежал из страны, испугавшись будущего уголовного преследования в рамках дела о преступлениях в компании "Укроборонпром" - об этом на своей странице в фейсбуке написал украинский журналист Василий Крутчак.
Обновлено в 13:09
Авто

Названы лучшие автомобили для стритрейсинга

Эксперты портала car.ru составили рейтинг самых лучших автомобилей для уличных гонок – в них вошли пять машин.
Обновлено в 07:15
Авто

Автомобили узбекского бренда Ravon начнут собирать в России

Компания «Узавтосаноат», которая в сотрудничестве с американским концерном General Motors производит автомобили Ravon, планирует уже этим летом запустить крупноузловое производство своих автомобилей на российском предприятии Derways, которое расположено в Черкесске.
Обновлено в 04:15
Общество

Минкомсвязь: Переход на цифровое ТВ в 20 регионах прошел штатно

"В целом отключение аналогового вещания в регионах второй очереди прошло в штатном режиме", - цитировали Алексея Волина РИА Новости.
Обновлено в 15:16
Кино

Опубликован тизер второй серии финального сезона «Игры престолов»

HBO опубликовал тизер второго эпизода восьмого сезона «Игры престолов», который стартовал на канале в понедельник.
Обновлено в 05:39
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
Обновлено в 06:40
Экономика

Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода

Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 08:17
Происшествия

В Канаде мужчина застрелил четверых знакомых

В Канаде четыре человека были застрелены в разных частях города Пентиктон (провинция Британская Колумбия).
Обновлено в 21:36
Происшествия

Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве

Обновлено вчера в 05:06
Общество

В Париже сгорел Нотр-Дам де Пари, пожар тушили больше девяти часов

Нотр-Дам горел больше девяти часов.
Обновлено в 14:49
Общество

Что ждет волгоградцев по астропрогнозу с 15 по 21 апреля

Волгоградцев, рожденных под знаком Овна, вознаградят за усилия.
Обновлено вчера в 23:02
Общество

Шведская журналистка признала русский язык непостижимым

Журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен призналась, что чем лучше она говорит по-русски, тем непостижимей кажутся беседы на нем. По словам корреспондента, неоднозначные фразы вызывают у нее недоумение.
Обновлено в 14:28
Шоу-бизнес

Сергей Зверев признался, что сын ему как родной

Сергей Зверев наконец рискнул откровенно поговорить с сыном, который ему совсем не сын. Мальчик не родной для стилиста.
Обновлено в 12:30
Происшествия

Очевидцы рассказали о пожаре в Нотр-Дам-де-Пари

Обновлено в 14:58
Игры

Mortal Kombat 11 не будет продаваться в Украине

Поддержка Warner Bros. подтвердила, что Mortal Kombat 11 не будет продаваться в Украине.
Обновлено в 21:55
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