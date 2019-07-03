Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в КрымРИА Новости 13:43

Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.
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В посольстве России удивились призыву Британии открыть доступ в Крым

RT на русском18:47

Великобританию уличили в использовании проблематики прав человека по вопросу Крыма

РЕН ТВ19:46

Посольство РФ возмутило заявление Британии о доступе наблюдателей в Крым

Известия16:41

Посольство РФ удивил призыв Лондона обеспечить доступ наблюдателям в Крым

ФАН16:04

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

Lenta.ru14:52

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

РИА Новости13:43

Посольство РФ: призыв Лондона обеспечить наблюдателям доступ в Крым вызывает недоумение

ТАСС12:43
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Компания «Красное и Белое» переведена на Кипр

Предприятие Amelior создано на Кипре в марте 2019 года. Под его контроль перешли компании «Прометей», «Абсолют» и «Оазис».
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Путин назвал условие диалога с Украиной

Диалог Киева и Москвы возможен при выполнении главой Украины Владимиром Зеленским своих предвыборных обещаний, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 19:53
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ЦСКА и «Ростов» объявили составы на матч турнира в Австрии

Московский ЦСКА и "Ростов" объявили стартовые составы на матч товарищеского турнира в Австрии, сообщает Sport24.
Обновлено в 11:20
Общество

Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН

Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено в 17:28
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Названы имена нескольких погибших подводников

Baza называет имена еще нескольких погибших, помимо Дениса Опарина.
Обновлено в 06:20
Политика

Главу грузинского спецназа отстранили после беспорядков в Тбилиси

Полномочия главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Георгия Какичашвили приостановлены на время расследования событий на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 18:22
Общество

Åbo Underrättelser (Финляндия): по рельсам через всю Сибирь (Åbo Underrättelser)

Отпраздновав Мидсоммар (праздник середины лета — прим. перев.) во Владивостоке, городе с поразительно европейской атмосферой и архитектурой, часть нашей группы отправляется домой через южнокорейский Сеул.
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Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

Обновлено вчера в 08:01
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу

Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено в 15:00
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Шоу-бизнес

Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге

Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено вчера в 03:52
Происшествия

Ребенок погиб при взрыве мобильного телефона в Кургане

В одном из общежитий Кургана в руках у семилетнего ребенка взорвался мобильный телефон, когда он ставил аппарат на зарядку.
Обновлено в 04:18
Политика

Слуцкий не видит необходимости выплаты взносов в Совет Европы

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил сомнение в необходимости выплаты взносов в Совет Европы за 2017-2018 годы.
Обновлено в 10:19
Культура

Драгоценные куклы: выставка всемирно известного автора во Владивостоке

Обновлено в 19:31
Происшествия

Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку

Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Обновлено в 10:51
Происшествия

Пожар на складе Jim Beam в США уничтожил 45 тыс. бочек бурбона

В результате пожара на складе Jim Beam в Кентукки уничтожено около 45 тыс. бочек с бурбоном (вид виски, производимый в Штатах), сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление материнской компании Beam Suntory.
Обновлено в 15:18
Политика

В МИД рассказали о путях решения с США проблемы ДРСМД

Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре.
Обновлено в 18:22
Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на Камчатке

Обновлено 01 июля в 00:23
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, уточняется количество пострадавших, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
Обновлено в 17:59
Здоровье

Эпидемия ВИЧ распространилась на еще 4 региона России

В настоящему времени ситуация крайне плоха в 13 регионах, где за последние три года более 1% жителей оказались заражены вирусом иммунодефицита человека.
Обновлено в 03:34
Авто

Tesla Model 3 установил новый рекорд на краш-тестах Euro NCAP

Ранее рекордсменом считался Citroen C5 Aircross с 82 процентами. Электрокар Tesla Model 3 прошел все стандартные краш-тесты Euro NCAP.
Обновлено в 12:56
Экономика

Самарский и нижегородский губернаторы займутся проблемами АвтоВАЗа

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров накануне прибыл в Нижний Новгород для участия во Всероссийском форуме «Производительность 360».
Обновлено в 13:35
Шоу-бизнес

Киркоров поддержал Баскова в день похорон его отца

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров поддержал своего друга и коллегу по цеху Николая Баскова в день похорон его отца.
Обновлено в 05:26
Общество

Гипермаркет «Реми» запускает социальные программы

Сегодня "Реми" запустил целых три социальных программы для покупателей.
Обновлено в 17:56
Происшествия

Сын арабского шейха скончался в Великобритании

ОАЭ объявили трехдневный траур в связи со смертью сына правителя эмирата Шарджа шейха Халида бен Султана Аль Касими.
Обновлено в 16:11
Общество

В Японии эвакуируют население Кагосимы из-за ливней

Ранее сообщалось, что из-за угрозы наводнений ранее эвакуации подверглись жители других японских городов Кирисима (там были вывезены 125 тысяч человек) и Аира (около 77 тысяч человек).
Обновлено в 03:34
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Певица Хэлли Бэйли сыграет Ариэль в экранизации «Русалочки»

Обновлено в 16:58
Политика

Руководство «ЕР» направило в регионы предвыборные рекомендации

Рекомендации разработаны Высшей партийной школой «Единой России».
Обновлено в 19:09
Происшествия

В Москве четыре человека пострадали из-за непогоды

В столице из-за непогоды пострадали четыре человека, включая одного ребенка.
Обновлено в 15:58
Политика

Нападение националистов на россиян в Грузии попало на видео

Обновлено вчера в 16:10
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