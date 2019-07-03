с чего всё началось

Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

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Происшествия Россияне стали чаще умирать в машинах скорой помощи «Рост числа умерших в автомобиле скорой медицинской помощи связан с тем, что врачи стали быстрее доезжать до пациентов», — объясняют причину представители Минздрава RT.

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