Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в КрымРИА Новости 13:43

Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.
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Дипломаты подчеркнули, что Крым, как и все остальные регионы РФ, открыт к посещению для любых международных делегаций и иностранных гостей, говорится на сайте
 дипмиссии.
Известия22:08

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Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

Известия22:08

Посольство РФ: призыв Лондона обеспечить наблюдателям доступ в Крым вызывает недоумение

ТАСС12:43

Великобританию уличили в использовании проблематики прав человека по вопросу Крыма

РЕН ТВ19:46

Посольство РФ удивил призыв Лондона обеспечить доступ наблюдателям в Крым

ФАН16:04

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

Lenta.ru14:52

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

РИА Новости13:43

В посольстве России удивились призыву Британии открыть доступ в Крым

RT на русском18:47
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 22:25, Вашингтон
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу

Обновлено в 15:00
Политика

Путин назвал условие диалога с Киевом

По словам Путина, в ходе предвыборной кампании Зеленский обещал "установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе и прекратить называть их сепаратистами".
Обновлено в 19:45
Происшествия

Фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца объявили в розыск

Cледственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, основного подозреваемого по делу о массовой драке в Красногорске, в ходе которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.
Обновлено в 21:07
Здоровье

Роспотребнадзор намерен создать календарь прививок для пожилых людей

Роспотребнадзор предложил сделать календарь прививок для пожилых людей.
Обновлено вчера в 23:44
Общество

Маслякова хотят лишить прав на КВН

ООО "Группа 7" подала в суд по интеллектуальным правам иск против признания товарного знака КВН общеизвестным за телевизионным творческим объединением "АМИК", генеральным директором которого является Александр Масляков.
Обновлено в 20:44
Политика

Руководство «ЕР» направило в регионы предвыборные рекомендации

Рекомендации разработаны Высшей партийной школой «Единой России».
Обновлено в 19:09
Экология

Maaseudun Tulevaisuus (Финляндия): изменение климата влияет на российскую лесную промышленность (Maaseudun Tulevaisuus)

Опираясь на Парижское соглашение по климату, в декабре 2017 года Министерство природных ресурсов и экологии РФ издало указ о начале государственной программы по развитию лесной промышленности и региональных лесных программ, при помощи которых можно будет подготовиться к изменению климата.
Обновлено в 17:30
Футбол

Клуб «Слава» отчислил грузинских регбистов за антироссийский жест

О досрочном разрыве контрактов с Бродзели и Илуридзе сообщил сайт телекомпании "Рустави 2". Руководство "Славы" посчитало жест грузинских регбистов антироссийским и отчислило игроков.
Обновлено в 14:56
Общество

Красноярский губернатор извинился перед жительницей Канска за грубость

Обновлено вчера в 08:12
Шоу-бизнес

51-летняя Смехова занялась «воздушной» йогой

Алика Смехова в марте этого года отметила 51-летие.
Обновлено в 12:24
Политика

Минобороны опубликовало имена погибших подводников

Обновлено в 14:56
Происшествия

Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»

Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено в 19:03
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Саша Черно навестила мать в колонии

Черно рано пришлось пойти на работу, чтобы содержать себя и помогать бабушке, но, как признавалась раньше звезда «Дома-2», мать частенько воровала у нее деньги.
Обновлено в 19:32
Шоу-бизнес

«Спорт, секс и чувство юмора»: Елена Борщева раскрыла секрет своего идеального брака

Поклонник Елены оказался белорусским фитнес-тренером и мастером спорта по тяжелой атлетике.
Обновлено в 06:38
Интернет

Facebook и Instagram решили проблемы в работе сервисов

Социальные сети Facebook и Instagram сообщили о решении проблем, которые в среду вечером привели к масштабному сбою в работе сервисов.
Обновлено в 21:16
Общество

Профильные ведомства проверят влияние 5G на здоровье россиян

Профильные ведомства, среди которых Минздрав, Минкомсвязь, Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и департамент информационных технологий Москвы (ДИТ), намерены проанализировать влияние 5G на здоровье людей.
Обновлено в 18:44
Космос

Тайну «корабля пришельцев» Оумуамуа раскрыли ученые

Международная команда ученых и проанализировала информацию о том, что астероид Оумуамуа на самом деле является инопланетным кораблем пришельцев, сообщает Science Alert.
Обновлено вчера в 04:07
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России в июле

Во второй половине июля в Россию вернется комфортная теплая погода, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 05:45
Происшествия

Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области

Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес

Глюкоза поделилась с поклонниками фото без макияжа

Популярная певица Глюкоза поделилась с поклонниками в соцсетях фото без макияжа.
Обновлено в 19:25
Интернет

В новой рекламе Google нашли русскоязычный мат

Ролик «Представь себя в Google» опубликован на YouTube-канале Google, а в самой компании пока никак не отреагировали на русскую брань в рекламе.
Обновлено в 11:15
Происшествия

В ДТП в Ленинградской области пострадали три ребенка

В результате аварии пострадали 5-месячный ребенок и дети 2 и 10 лет.
Обновлено в 16:11
Футбол

Тренер «Краснодара» Мусаев не сможет руководить командой в еврокубках

По информации издания «Чемпионат» со ссылкой на источники в УЕФА, главный тренер «Краснодара» не смог поступить на тренерские курсы UEFA Pro.
Обновлено в 11:41
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Обновлено в 17:59
Политика

В МИД объяснили, почему диалог с США по ДРСМД не увенчался успехом

Вернуться к предметному обсуждению с США путей урегулирования встречных претензий по ДРСМД не получается из-за принципиальных расхождений, заявил в четверг РИА Новости глава департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями МИД Hjccbb Владимир Ермаков, находящийся с визитом в Вашингтоне.
Обновлено в 18:47
Кино

Disney выбрал на роль Русалочки темнокожую актрису Холли Бэйли

Обновлено в 18:10
Общество

Картина неизвестного автора подорожала в 1000 раз

Обновлено в 20:00
Происшествия

Более 20 рыбаков погибли при крушении судна у берегов Гондураса

Рыболовецкое судно затонуло у берегов Гондураса. Погибли 26 человек, еще 47 спасены.
Обновлено в 22:06
Происшествия

В Италии при извержении вулкана погиб турист

Турист погиб при извержении вулкана на итальянском острове Стромболи около Сицилии.
Обновлено в 17:51
Происшествия

Лебедь убил собаку на глазах у хозяина

Обновлено в 05:32
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