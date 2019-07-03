с чего всё началось

В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

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