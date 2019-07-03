Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в КрымLenta.ru вчера в 14:52

В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Дипломаты подчеркнули, что Крым, как и все остальные регионы РФ, открыт к посещению для любых международных делегаций и иностранных гостей, говорится на сайте
 дипмиссии.
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В Крыму уличили власти Британии в двойной игре

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Посольство РФ: призыв Лондона обеспечить наблюдателям доступ в Крым вызывает недоумение

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Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

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В посольстве России удивлены заявлением Великобритании по Крыму

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Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

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В Крыму оценили просьбу Британии пустить наблюдателей на полуостров

РИА Новости03:24
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 06:04, Вашингтон
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Россия потопила американскую подлодку в интернете

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На Камчатке автобус сбил стоявших на остановке людей

В Петропавловске-Камчатском автобус выехал на тротуар и сбил людей на остановке, сообщили РИА Новости в областном управлении Госавтоинспекции.
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Ранее испанские ученые из Университета Гранады и Мадридского университета Комплутенсе выяснили, что употребление молока и молочных продуктов помогает предотвратить появление различных хронических заболеваний, в том числе рака и диабета.
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Происшествия

Убийца блокадницы в Петербурге найден мертвым после вердикта присяжных

Как сообщает 4 июля «Фонтанка», признанный виновным в убийстве пожилой женщины Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда поздно вечером 3 июля, примерно через пять часов после оглашения вердикта присяжных.
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Напомним, что 11 июня «Газпром» обогнал по капитализации Сбербанк, тогда этот показатель составил 5,5 против 5,1 трлн руб.
Обновлено в 04:11
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Speedtest: у «Мегафона» самый быстрый мобильный интернет в России

Самый быстрый мобильный интернет в России обеспечивает своим клиентам «МегаФон», сообщила компания Ookla (разработчик сервиса Speedtest).
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Роскомнадзор пошутил о сбоях в Facebook

Роскомнадзор иронически прокомментировал сбои в работе Facebook, WhatsApp и Instagram.
Обновлено в 03:29
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, сейчас в Исландии используются патронимические или матронимические фамилии, в основе которых лежат имена одного из родителей.
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Происшествия

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Экс-супруга Алиса требует от Андрея Аршавина выплаты крупной суммы алиментов.
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Президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко в ближайшее время может быть отстранён с занимаемой должности в связи с конфликтом с велогонщицей Анной Соловей.
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В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Технологии

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Вице-премьер по цифровизации Максим Акимов утвердил концепцию электронного паспорта для всех россиян.
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Космос

Житель Нидерландов заснял секретный американский космический челнок

Нидерландский любитель наблюдать за спутниками Ральф Ванденберг заснял секретный мини-шаттл ВВС США X-37B, который выполняет эксперименты на околоземной орбите.
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Депутат Манукян обвинил звезд в пиаре на истории с Пугачевой

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Певица Валерия показала первое фото из отпуска в Исландии

Певица Валерия показала первое фото из путешествия по родине викингов - Исландии.
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес

Беременная Ирина Пегова потеряла ребенка от звезды «Брата-2»

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Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Саша Черно навестила мать в колонии

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Обновлено вчера в 19:32
Происшествия

В Кемерове обрушилась часть стены жилого дома, на место выехал мэр

В городе Кемерово сегодня днём, 4 июля, на первом этаже двухэтажного дома по улице Рукавишникова обрушилась часть стены, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие

Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
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Футбол

Болельщики «Ростова» поставили ультиматум ФК «Чайка»

Объединение болельщиков «Ростсельмаша» (бывшее название ФК «Ростов». - прим. ред) выразило свое несогласие с тем, что руководство ФК «Чайка» в своей абонементной программе назвала часть секторов «Наш дом».
Обновлено в 03:24
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Для улучшения роста экономики надо кардинально улучшить инвестиционный климат, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РБК.
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Шойгу назвал причину ЧП на глубоководном аппарате ВМФ

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Средняя стоимость готового бизнеса, выставленного на продажу на доске интернет-объявлений «Авито», снизилась на 8% за последний год.
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Политика

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Дамбу в затопленном Тулуне связали с замгубернатора Иркутской области

Дамба, которая должна была защитить от наводнений город Тулун Иркутской области, была построена компанией «Ремонт зданий и сооружений».
Обновлено вчера в 14:40
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Владельца Корчмы «Тарас Бульба» приговорили к тюрьме

В 2017 году Белойвану было предъявлено обвинение в неуплате налогов на сумму свыше 650 млн рублей.
Обновлено в 04:31
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