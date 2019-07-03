Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в КрымLenta.ru 14:52
В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
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Общество
Глава Красноярского края нагрубил жительнице затопленного Канска
Обновлено 01 июля в 23:35
Политика
Минобороны опубликовало имена погибших подводников
Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу
Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено в 15:00
Здоровье
В Челябинской области медиков будут привлекать в малые города и села
Глава региона Алексей Текслер поручил создать дополнительную программу, которая поможет привлечь медиков в малые города и села.
Обновлено в 12:02
Армия и оружие
В Минске прошел парад в День независимости
Посвященный Дню независимости и 75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков парад прошел в центре Минска 3 июля.
Обновлено в 15:12
Политика
Нападение националистов на россиян в Грузии попало на видео
Обновлено вчера в 16:10
Здоровье
На Дону проведены первые пересадки роговицы глаза
В течение последней недели в Ростовской областной клинической больнице впервые проведены операции по кератопластике – пересадке роговицы глаза.
Обновлено в 09:36
Общество
В Японии из-за ливней срочно эвакуируют почти 600 тысяч человек
Из города Кагосима на японском острове Кюсю будут срочно эвакуированы 594 тыс. человек, поскольку этому региону угрожают стихийные бедствия из-за проливных дождей.
Обновлено вчера в 21:59
Экономика
Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре
Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено в 06:15
Наука
В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий
Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено вчера в 08:20
Гаджеты
Десять компаний могут перенести свое производство из Китая
Одной из первых компаний, которая задумалась об этом, стала Apple. Она намерена перенести 30% производства в другие страны.
Обновлено в 15:59
Политика
Путин освободил от должностей трёх генералов
Российский президент Владимир Путин освободил от должностей трёх генералов. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено в 10:33
Энергетика
Сечин поблагодарил нефтяников в ФРГ за решение проблем с «Дружбой»
В ходе совещания Сечин поблагодарил руководство и персонал завода, а также сотрудников Rosneft Deutschland за принятые меры, позволившие избежать повреждения оборудования и исключить возможность нанесения ущерба окружающей среде из-за проблем с загрязнением трубопровода «Дружба».
Обновлено в 17:20
Шоу-бизнес
После выезда на перрон на Аллу Пугачеву пожаловались в ГИБДД
На Аллу Пугачеву отправили жалобу в ГИБДД из-за недавнего выезда на перрон вокзала.
Обновлено в 11:51
Общество
У Маслякова могут отобрать КВН через суд
Обновлено в 16:56
Футбол
Клуб «Слава» отчислил грузинских регбистов за антироссийский жест
О досрочном разрыве контрактов с Бродзели и Илуридзе сообщил сайт телекомпании "Рустави 2". Руководство "Славы" посчитало жест грузинских регбистов антироссийским и отчислило игроков.
Обновлено в 14:56
Футбол
«Атлетико» приобрел 19-летнего футболиста «Бенфики» Фелиша за €126 млн
По информации портала Goal, "Атлетико" активировал опцию отступных в контракте 19-летнего футболиста с "Бенфикой" в размере €126 млн.
Обновлено в 14:22
Армия и оружие
Зеленский предпочел не отказываться от прибыльных схем Порошенко
Клика уже бывшего президента Украины Петра Порошенко прекрасно зарабатывала на военных схемах, и Владимир Зеленский, очевидно, предпочел сохранить таковые ради собственного обогащения.
Обновлено в 11:28
Авто
АвтоВАЗ заявил о полной остановке производства
Обновлено вчера в 11:57
Наука
Ученые расшифровали геном и раскрыли родину филистимлян
Обновлено в 14:00
Общество
Суд в США отказал наркобарону Коротышке в повторном рассмотрении дела
Суд в США отклонил ходатайство защиты наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка о пересмотре дела и проведении нового судебного процесса из-за того, что присяжные якобы следили за новостями о нем и это могло повлиять на их решение, говорится в решении судьи, размещенном в базе судебных документов.
Обновлено в 16:54
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Культура
Гвердцители высказалась о конфликте Грузии с Россией
По словам известной певицы Тамары Гвердцители, культура в любом случае продолжает жить, даже если между странами возникли недоразумения.
Обновлено в 08:12
Общество
Берлин отрицает, что жена эмира Дубая сбежала с миллионами в Германию
Обновлено 01 июля в 10:34
Происшествия
После взрыва смартфона в Кургане погиб ребенок
В общежитии, что на улице Тельмана в Кургане в руках у ребенка взорвался мобильник.
Обновлено в 05:03
Футбол
Карпин озвучил задачи «Ростова» на новый сезон
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после победы над ЦСКА (2:1) в матче 3-го тура Кубка Париматч Премьер подвел итоги австрийских сборов и рассказал о целях команды на сезон-2019/20.
Обновлено в 14:55
Политика
Путин подписал закон о приостановлении участия РФ в ДРСМД
Россия официально прекратила своё участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:18
Кино
Новым режиссером «Флэша» может стать автор «Оно»
Обновлено в 03:32