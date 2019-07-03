Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в КрымLenta.ru 14:52

В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
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Посольство РФ: призыв Лондона обеспечить наблюдателям доступ в Крым вызывает недоумение

ТАСС12:43

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

Газета.Ru16:47

Посольство РФ возмутило заявление Британии о доступе наблюдателей в Крым

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Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

Lenta.ru14:52

Российское посольство удивлено призывом британского МИД о доступе наблюдателей в Крым

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Посольство России удивлено заявлению Лондона о доступе наблюдателей в Крым

РИА Новости13:43

Посольство РФ удивлено заявлению Лондона о доступе наблюдателей в Крым

Life.ru16:49
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Глава Красноярского края нагрубил жительнице затопленного Канска

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Обновлено в 15:00
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В Челябинской области медиков будут привлекать в малые города и села

Глава региона Алексей Текслер поручил создать дополнительную программу, которая поможет привлечь медиков в малые города и села.
Обновлено в 12:02
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В Минске прошел парад в День независимости

Посвященный Дню независимости и 75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков парад прошел в центре Минска 3 июля.
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Нападение националистов на россиян в Грузии попало на видео

Обновлено вчера в 16:10
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На Дону проведены первые пересадки роговицы глаза

В течение последней недели в Ростовской областной клинической больнице впервые проведены операции по кератопластике – пересадке роговицы глаза.
Обновлено в 09:36
Общество

В Японии из-за ливней срочно эвакуируют почти 600 тысяч человек

Из города Кагосима на японском острове Кюсю будут срочно эвакуированы 594 тыс. человек, поскольку этому региону угрожают стихийные бедствия из-за проливных дождей.
Обновлено вчера в 21:59
Экономика

Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре

Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
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Наука

В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий

Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено вчера в 08:20
Гаджеты

Десять компаний могут перенести свое производство из Китая

Одной из первых компаний, которая задумалась об этом, стала Apple. Она намерена перенести 30% производства в другие страны.
Обновлено в 15:59
Политика

Путин освободил от должностей трёх генералов

Российский президент Владимир Путин освободил от должностей трёх генералов. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено в 10:33
Энергетика

Сечин поблагодарил нефтяников в ФРГ за решение проблем с «Дружбой»

В ходе совещания Сечин поблагодарил руководство и персонал завода, а также сотрудников Rosneft Deutschland за принятые меры, позволившие избежать повреждения оборудования и исключить возможность нанесения ущерба окружающей среде из-за проблем с загрязнением трубопровода «Дружба».
Обновлено в 17:20
Шоу-бизнес

После выезда на перрон на Аллу Пугачеву пожаловались в ГИБДД

На Аллу Пугачеву отправили жалобу в ГИБДД из-за недавнего выезда на перрон вокзала.
Обновлено в 11:51
Общество

У Маслякова могут отобрать КВН через суд

Обновлено в 16:56
Футбол

Клуб «Слава» отчислил грузинских регбистов за антироссийский жест

О досрочном разрыве контрактов с Бродзели и Илуридзе сообщил сайт телекомпании "Рустави 2". Руководство "Славы" посчитало жест грузинских регбистов антироссийским и отчислило игроков.
Обновлено в 14:56
Футбол

«Атлетико» приобрел 19-летнего футболиста «Бенфики» Фелиша за €126 млн

По информации портала Goal, "Атлетико" активировал опцию отступных в контракте 19-летнего футболиста с "Бенфикой" в размере €126 млн.
Обновлено в 14:22
Армия и оружие

Зеленский предпочел не отказываться от прибыльных схем Порошенко

Клика уже бывшего президента Украины Петра Порошенко прекрасно зарабатывала на военных схемах, и Владимир Зеленский, очевидно, предпочел сохранить таковые ради собственного обогащения.
Обновлено в 11:28
Авто

АвтоВАЗ заявил о полной остановке производства

Обновлено вчера в 11:57
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Ученые расшифровали геном и раскрыли родину филистимлян

Обновлено в 14:00
Общество

Суд в США отказал наркобарону Коротышке в повторном рассмотрении дела

Суд в США отклонил ходатайство защиты наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка о пересмотре дела и проведении нового судебного процесса из-за того, что присяжные якобы следили за новостями о нем и это могло повлиять на их решение, говорится в решении судьи, размещенном в базе судебных документов.
Обновлено в 16:54
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Культура

Гвердцители высказалась о конфликте Грузии с Россией

По словам известной певицы Тамары Гвердцители, культура в любом случае продолжает жить, даже если между странами возникли недоразумения.
Обновлено в 08:12
Общество

Берлин отрицает, что жена эмира Дубая сбежала с миллионами в Германию

Обновлено 01 июля в 10:34
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После взрыва смартфона в Кургане погиб ребенок

В общежитии, что на улице Тельмана в Кургане в руках у ребенка взорвался мобильник.
Обновлено в 05:03
Футбол

Карпин озвучил задачи «Ростова» на новый сезон

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после победы над ЦСКА (2:1) в матче 3-го тура Кубка Париматч Премьер подвел итоги австрийских сборов и рассказал о целях команды на сезон-2019/20.
Обновлено в 14:55
Происшествия

ТАСС опубликовал фото аварийно всплывшей в Баренцевом море подлодки

Обновлено в 13:48
Политика

Путин подписал закон о приостановлении участия РФ в ДРСМД

Россия официально прекратила своё участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:18
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Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных семей

Обновлено в 08:16
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Новым режиссером «Флэша» может стать автор «Оно»

Обновлено в 03:32
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