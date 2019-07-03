с чего всё началось

Российские дипломаты удивились просьбе британских коллег из ООН пустить в Крым наблюдателей по правам человека, сообщает ТАСС. Дипломаты отметили, что Крым, как и остальная Россия, открыт к посещению иностранных гостей.

Происшествия Восстановлена хронология аварии на «Лошарике» Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.

Политика В ПАСЕ прокомментировали отзыв Украиной приглашений наблюдателям Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье оценила решение Украины отозвать приглашение наблюдателям на выборах в Верховную раду 21 июля.

Происшествия Число смертей в скорой помощи увеличилось в России В Минздраве рост числа умерших в скорых связали с тем, что медицинские автомобили стали быстрее приезжать к пациентам.

Общество Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.

Наука Молоко оказалось способно препятствовать развитию диабета и рака Оказалось, что в умеренных количествах молоко с низкой жирностью уменьшило риск развития метаболического синдрома и диабета второго типа.

Происшествия Чиновников Минобрнауки уличили в мошенничестве на 365 млн рублей Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 годы ведомство заключило три контракта на создание специализированной информационной системы на сумму 364,7 млн рублей.

Армия и оружие В Черное море вошел французский корабль-разведчик Разведывательный корабль Dupuy de Lôme ВМС Франции вошел в акваторию Черного моря.

Происшествия В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров Склад горит в Краснодаре на площади 1,2 тысячи квадратных метров, возгорание уже удалось локализовать, сообщили РИА Новости в четверг в МЧС РФ.

Происшествия Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.

Политика Владимир Путин озвучил условие переговоров с Киевом Президент России Владимир Путин заявил, что Между Москвой и Киевом возможно наладить хорошие отношения и диалог.

Технологии Одобрена концепция перевода россиян на электронные паспорта Чуть ранее 3 июля РБК со ссылкой на собственные источники описал три концепции по переходу на электронный паспорт, которые рассматривало правительство.

Финансы В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитов Составленная ЦБ новая шкала надбавок по необеспеченным потребительским кредитам, которую кредитные организации должны будут учитывать при кредитовании населения, вступит в силу с 1 октября.

Происшествия 14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ На военно-морской базе Североморск в Мурманской области 1 июля на исследовательском судне произошел пожар, в котором погибли моряки В Минобороны России сообщили, что возгорание произошло на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана.

Кино Русалочку сыграет темнокожая актриса Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.

Происшествия Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.

Общество Россиянкам разрешат мужские профессии Документ, выводящий мужские работы из-под запрета, вступит в силу в 2021 году.

Шоу-бизнес Футболист Аршавин развелся с женой Футболист Андрей Аршавин сегодня официально стал холостым мужчиной.

Происшествия Основного фигуранта дела об убийстве экс-бойца ГРУ объявили в розыск Следственный комитет объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, который является основным фигурантом дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье.

Финансы Индекс МосБиржи вновь обновил максимум Индексы в США во вторник замедлили рост и прибавили всего 0,2-0,3%, при этом S&P 500 обновил максимум, превысив 2973 пункта (Dow Jones и Nasdaq находятся в пределах 1% от своих исторических максимумов).