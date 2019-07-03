Политика
Россия удивилась просьбе Британии пустить наблюдателей в КрымГазета.Ru 00:18
Российские дипломаты удивились просьбе британских коллег из ООН пустить в Крым наблюдателей по правам человека, сообщает ТАСС. Дипломаты отметили, что Крым, как и остальная Россия, открыт к посещению иностранных гостей.
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с чего всё началось
Дипломаты подчеркнули, что Крым, как и все остальные регионы РФ, открыт к посещению для любых международных делегаций и иностранных гостей, говорится на сайте дипмиссии.Известиявчера в 22:08
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