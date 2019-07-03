Политика

Россия удивилась просьбе Британии пустить наблюдателей в КрымГазета.Ru 00:18

Российские дипломаты удивились просьбе британских коллег из ООН пустить в Крым наблюдателей по правам человека, сообщает ТАСС. Дипломаты отметили, что Крым, как и остальная Россия, открыт к посещению иностранных гостей.
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с чего всё началось
Дипломаты подчеркнули, что Крым, как и все остальные регионы РФ, открыт к посещению для любых международных делегаций и иностранных гостей, говорится на сайте
 дипмиссии.
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Россия удивилась просьбе Британии пустить наблюдателей в Крым

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Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

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Посольство РФ: призыв Лондона обеспечить наблюдателям доступ в Крым вызывает недоумение

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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 01:27, Вашингтон
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Тюменская чиновница потеряла работу из-за участия в конкурсе «Playboy»

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Часть поликлиники в Лесной поляне может быть закрыта для пациентов

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Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН

Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
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Обновлено 02 июля в 14:23
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Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 годы ведомство заключило три контракта на создание специализированной информационной системы на сумму 364,7 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:00
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Разведывательный корабль Dupuy de Lôme ВМС Франции вошел в акваторию Черного моря.
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия

В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров

Склад горит в Краснодаре на площади 1,2 тысячи квадратных метров, возгорание уже удалось локализовать, сообщили РИА Новости в четверг в МЧС РФ.
Обновлено в 00:18
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Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
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Президент России Владимир Путин заявил, что Между Москвой и Киевом возможно наладить хорошие отношения и диалог.
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В МЧС назвали количество пострадавших при паводке в Иркутской области

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Одобрена концепция перевода россиян на электронные паспорта

Чуть ранее 3 июля РБК со ссылкой на собственные источники описал три концепции по переходу на электронный паспорт, которые рассматривало правительство.
Обновлено вчера в 10:19
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Составленная ЦБ новая шкала надбавок по необеспеченным потребительским кредитам, которую кредитные организации должны будут учитывать при кредитовании населения, вступит в силу с 1 октября.
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Происшествия

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Русалочку сыграет темнокожая актриса

Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео

В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
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Зарплаты в Следственном комитете вырастут на 20% по секретному указу Путина

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