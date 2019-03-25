Энергетика
Россия третий год подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в КитайРИА Новости вчера в 03:35
Россия третий год подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай, обеспечивая порядка 15,7% поставок этого углеводородного топлива в КНР. Об этом свидетельствует опубликованный 23 марта доклад Китайской ассоциации нефтяных компаний.
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Китай сократил импорт нефти из РФ в феврале, увеличив закупки у Венесуэлы и Ирана
Интерфаксвчера в 06:57
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 02:36, Ашберн
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Заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков отметил, что прожиточный минимум должен быть в три раза выше, чем нынешний.
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