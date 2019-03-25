Энергетика

Россия третий год подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в КитайРИА Новости вчера в 03:35

Россия третий год подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай, обеспечивая порядка 15,7% поставок этого углеводородного топлива в КНР. Об этом свидетельствует опубликованный 23 марта доклад Китайской ассоциации нефтяных компаний.
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Китай в феврале нарастил закупки нефти у Венесуэлы и Ирана

Московский Комсомолецвчера в 07:10

Экспорт нефти из России в Китай вырос в феврале на 13,7%

Вести.Финансвчера в 09:05

Россия уступила лидерство в поставках нефти в Китай

Росбалтвчера в 07:46

Китай вслед за Японией сократил закупки нефти из России

БИЗНЕС Onlineвчера в 07:43

Россия вновь стала лидером по поставкам нефти в Китай

Накануне.Ruвчера в 08:47

Китай сократил импорт нефти из РФ в феврале, увеличив закупки у Венесуэлы и Ирана

Интерфаксвчера в 06:57

Россия третий год подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай

РИА Новостивчера в 03:35
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 02:36, Ашберн
Происшествия

Из-за ошибки пилота британский самолет приземлился не в той стране

Самолет авиакомпании British Airways по ошибке совершил полет в Шотландию вместо Германии.
Обновлено в 01:15
Экономика

В России увеличились закупки отечественных лекарств

С начала 2019 года жители России чаще покупают отечественные препараты.
Обновлено в 02:09
Экономика

«Почта России» пообещала поднять зарплаты на 20%

С 1 мая «Почта России» запустит полуторагодичную программу по повышению заработной платы сотрудников на 20%.
Обновлено вчера в 07:46
Политика

В Минпромторге сообщили о завершении испытаний нового крыла для МС-21

Глава Минпромторга Денис Мантуров на выставке LIMA 2019 в Малайзии сообщил о завершении испытаний нового композитного крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.
Обновлено в 02:09
Происшествия

В Петербурге утонул провалившийся на Неве под лед ребенок

Обновлено вчера в 12:51
Экономика

Суд отложил рассмотрение иска по делу об аресте акций «Восточного»

Арбитражный суд Амурской области отложил на 1 апреля рассмотрение иска компании Артема Аветисяна «Финвижн холдингс» по делу об аресте 9,99% акций банка «Восточный», следует из картотеки суда.
Обновлено вчера в 03:27
Политика

В СБУ подтвердили, что Прозоров был сотрудником ведомства

Прозоров сотрудничал со спецслужбами РФ и передавал им важные документы и материалы с 2014 года, о чём он рассказал сегодня на пресс-конференции в Москве.
Обновлено вчера в 08:45
Происшествия

Пассажирский самолет повредил колесо при вылете из аэропорта Улан-Удэ

Обновлено вчера в 22:03
Политика

В США приняли законопроект против энергосотрудничества России и ЕС

Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:27
Политика

Российские метеорологи пожаловались на неработающие спутники

На российских спутниках, используемых для получения метеорологической информации, функционирует треть целевой аппаратуры.
Обновлено вчера в 21:54
Гаджеты

Apple представила обновление своего видеосервиса TV App

Обновлено вчера в 14:25
Авто

Ford планирует летом прекратить продажу легковых автомобилей в России

Компания останется на российском рынке только в сегменте коммерческих автомобилей Автоконцерн Ford намерен летом этого года отказаться от выпуска и поставок в Россию легковых автомобилей, сообщает Коммерсант со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:04
Хоккей

Овечкин встретился с Трампом в Белом доме

Обновлено вчера в 16:27
Общество

Краевой министр вступился за уволившуюся из-за фото учительницу

Министр образования Алтайского края Максим Костенко вступился за учительницу из Барнаула, которую вынудили уйти из школы после скандала из-за фотографии в купальнике.
Обновлено вчера в 18:24
Происшествия

В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги

Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено вчера в 15:19
Баскетбол

Центровой «Портленда» Нуркич сломал ногу в матче НБА

Боснийский центровой клуба НБА "Портленд" Юсуф Нуркич получил серьезную травму ноги в матче регулярного чемпионата против "Бруклина".
Обновлено в 02:07
Происшествия

В Нур-Султане столкнулись два автобуса, есть жертвы

В столице Казахстана Нур-Султане в результате столкновения автобусов погибли два человека, около 20 пострадали, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:56
Транспорт

На устранение проблемных точек ЦКАД потребуется еще 45 млрд рублей

Государственная компания «Автодор» сообщила об 11 проблемных точках, которые помешают движению транспорта на строящейся Центральной кольцевой автодороге.
Обновлено в 01:12
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах

Ирландский боец Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА).
Обновлено в 02:25
Экономика

Госдума повысит пенсии сверх прожиточного минимум

Заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков отметил, что прожиточный минимум должен быть в три раза выше, чем нынешний.
Обновлено вчера в 06:47
Армия и оружие

В США смоделировали военное столкновение России и НАТО в Европе

Центр стратегических и бюджетных оценок США смоделировал начало войны между Россией и НАТО в Европе.
Обновлено вчера в 12:17
Игры

Bethesda раздаёт Morrowind в честь юбилея The Elder Scrolls

Обновлено вчера в 10:54
Происшествия

Владелец «Зимней вишни» разбогател за год после пожара

Обновлено вчера в 07:31
Важное за сутки

Росконтроль назвал лучшие средства для мытья пола

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей Росконтроль провел исследование жидкостей для мытья пола.
Обновлено в 01:48
Политика

В Венесуэле произошло новое масштабное отключение электроэнергии

В Венесуэле произошло новое масштабное отключение электроэнергии. Об этом сообщил информированный источник в местной полиции.
Обновлено вчера в 16:08
Общество

Молодожены и именинники смогут посетить ВДНХ бесплатно

В Москве экспозиции на ВДНХ смогут бесплатно посетить молодожены и именинники в день свадьбы или в день рождения, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:31
Происшествия

В Москве у мужчины похитили сумку с миллионом рублей

Неизвестные в центре Москвы, применив электрошокер, похитили у мужчины сумку с 1 миллионом рублей, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 02:25
Экономика

Правительство выделило средства на расселение аварийного жилья

Как ранее сообщало ИА REGNUM, замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров заявил в середине февраля, что на расселение аварийного жилья в 2019 году выделяется 35,4 млрд рублей.
Обновлено вчера в 20:51
Происшествия

На обломках самолёта польского президента найдены следы взрывчатки

Обновлено вчера в 14:51
Футбол

Эррера подпишет контракт с «ПСЖ» до 2022 года

По информации источника, чемпионы Франции хотят подписать контракт с Эррерой, который будет рассчитан да 2022 года.
Обновлено вчера в 17:43
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