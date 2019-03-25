Энергетика
Россия третий год подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в КитайРИА Новости 03:35
Россия третий год подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай, обеспечивая порядка 15,7% поставок этого углеводородного топлива в КНР. Об этом свидетельствует опубликованный 23 марта доклад Китайской ассоциации нефтяных компаний.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 23:34, Ашберн
Политика
В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу
Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.
Обновлено в 22:45
Происшествия
Бывший совладелец «Зимней вишни» задержали в Польше
Обновлено вчера в 22:01
Политика
Центробанк проверит, как в России выполняются санкции против граждан и компаний Украины
Россия ввела санкции против Украины 1 ноября прошлого года.
Обновлено в 21:25
Шоу-бизнес
Юлия Савичева прекратила общение с Максимом Фадеевым
Известная певица Юлия Савичева рассказала о прекращении общения со своим «вторым отцом» и опровергла слухи о крупной ссоре, произошедшей в некогда успешном творческом тандеме.
Обновлено в 22:29
Спорт
Ларс Бергер не заинтересован в работе со сборной России по биатлону
Бывший норвежский биатлонист и лыжник Ларс Бергер в настоящее время не заинтересован в работе тренером сборной России по биатлону.
Обновлено в 09:35
Происшествия
В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги
Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено в 15:19
Политика
Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед Путиным
Украинцам не следует "вставать на колени и просить со слезами на глазах прощения" у Владимира Путина, заявил Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".
Обновлено в 18:02
Кино
В Китае из «Богемской рапсодии» вырезали все гомосексуальные сцены
Из ленты, которая рассказывает о музыкальной группе Queen и жизни её вокалиста Фредди Меркьюри, вырезали сцены и эпизоды, демонстрирующие нетрадиционные отношения.
Обновлено в 18:50
Политика
Трамп прокомментировал итоги расследования Мюллера
Президент США Дональд Трамп заявил, что итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу» полностью оправдывают его и подтверждают отсутствие сговора с Москвой.
Обновлено вчера в 17:17
Шоу-бизнес
Александр Незлобин взял квартиру в ипотеку в Москве
35-летний юморист стал обладателем жилплощади в российской столице. Известный российский юморист Александр Незлобин купил квартиру в Москве.
Обновлено в 22:46
Здоровье
В Госдуме предложили полностью запретить продукты с трансжирами
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил проработать вопрос поэтапного снижения использования искусственных трансжиров в российской пищевой промышленности вплоть до полного их запрета.
Обновлено в 00:37
Армия и оружие
Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФ
Атомные подводные беспилотные аппараты «Посейдон» смогут поступить в армию России на вооружение не раньше 2027 года.
Обновлено в 22:18
Политика
Андрей Мамыкин, депутат Европарламента: о «советской оккупации», гробах и весеннем обострении
Видимо, четкие и конкретные объяснения г-на Мамыкина по данному вопросу возбудили актера и он, забыв о прибалтийской сдержанности, стал «брызгать слюной» и, простите, орать, что «г-н Мамыкин ходит с гробом по столице Латвии!»
Обновлено в 04:54
Армия и оружие
Корабли ТОФ применили ЗРК «Кинжал» на учениях в Японском море
Корабельная группа в составе кораблей "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов" провела в Японском море учения по противовоздушной обороне, в ходе которых для поражения воздушных целей использовался зенитно-ракетный комплекс "Кинжал", сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.
Обновлено в 21:38
Технологии
Рогозин: В России создадут беспилотный трамвай
Обновлено в 07:55
Происшествия
Пассажирский самолет повредил колесо при вылете из аэропорта Улан-Удэ
Пассажирский самолет L-410 авиакомпании "Сила", который утром во вторник должен был вылететь из Улан-Удэ в Иркутск, повредил колесо при выруливании на взлетную полосу, сообщил ТАСС директор аэропорта "Байкал" Евгений Сивцов.
Обновлено в 22:03
Шоу-бизнес
Ирина Дубцова опровергла информацию о замене Ольги Бузовой
Известная волгоградская певица Ирина Дубцова опровергла слухи о том, что она может заменить Ольгу Бузову на посту ведущей популярного реалити-шоу.
Обновлено в 14:39
Политика
СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах
Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.
Обновлено в 14:22
Экономика
Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:08
Шоу-бизнес
Участница «Дома-2» обвинила Андрея Малахова в избиении
Обновлено в 05:52
Культура
Федор Бондарчук попросил освободить Кирилла Серебренникова
Обновлено в 09:02
Хоккей
Овечкин с «Вашингтоном» посетили Белый дом и встретились с Трампом
Хоккеисты действующего обладателя Кубка Стэнли "Вашингтона" с Александром Овечкиным посетили Белый дом, где встретились с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 17:14
Общество
Жители Бишкека устроили давку из-за бесплатных бургеров от Тимати
Раздача бесплатных бургеров из рук главы лейбла Black Star Тимати около одного из торговых центров Бишкека закончилась традиционной давкой.
Обновлено в 21:21
Политика
Канада предоставила убежище женщине, укрывавшей Сноудена
Обновлено в 18:14
Финансы
С чем связана паника на мировом фондовом рынке
Паника на рынке США вызвала цепную реакцию и спровоцировала резкий спад фондовых котировок в Азии.
Обновлено в 12:48
Политика
Судьбу российских губернаторов после отставки изучили
Четверть российских губернаторов осталась во властных структурах страны после отставки.
Обновлено в 21:40
Общество
Фонд ЖКХ получит на расселение аварийного жилья 106 млрд рублей
Правительство России постановило предоставить Фонду ЖКХ в 2019-2021 годах для финансовой поддержки региональных программ расселения аварийного жилья 106,2 миллиарда рублей.
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес
Жена юмориста Николая Бандурина призналась в измене
Обновлено в 13:20
Политика
Пентагон выделит $1 млрд на строительство стены на юге США
Обновлено в 23:29