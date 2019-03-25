Энергетика

Россия третий год подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в КитайРИА Новости 03:35

Россия третий год подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай, обеспечивая порядка 15,7% поставок этого углеводородного топлива в КНР. Об этом свидетельствует опубликованный 23 марта доклад Китайской ассоциации нефтяных компаний.
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Россия вновь стала лидером по поставкам нефти в Китай

Накануне.Ru08:47

Экспорт нефти из России в Китай вырос в феврале на 13,7%

Вести.Финанс09:05

Китай сократил импорт нефти из РФ в феврале, увеличив закупки у Венесуэлы и Ирана

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Московский Комсомолец07:10

Россия уступила лидерство в поставках нефти в Китай

Росбалт07:46

Россия третий год подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай

РИА Новости03:35
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Политика

В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу

Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.
Обновлено в 22:45
Происшествия

Бывший совладелец «Зимней вишни» задержали в Польше

Обновлено вчера в 22:01
Политика

Центробанк проверит, как в России выполняются санкции против граждан и компаний Украины

Россия ввела санкции против Украины 1 ноября прошлого года.
Обновлено в 21:25
Шоу-бизнес

Юлия Савичева прекратила общение с Максимом Фадеевым

Известная певица Юлия Савичева рассказала о прекращении общения со своим «вторым отцом» и опровергла слухи о крупной ссоре, произошедшей в некогда успешном творческом тандеме.
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Спорт

Ларс Бергер не заинтересован в работе со сборной России по биатлону

Бывший норвежский биатлонист и лыжник Ларс Бергер в настоящее время не заинтересован в работе тренером сборной России по биатлону.
Обновлено в 09:35
Происшествия

В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги

Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено в 15:19
Политика

Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед Путиным

Украинцам не следует "вставать на колени и просить со слезами на глазах прощения" у Владимира Путина, заявил Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".
Обновлено в 18:02
Кино

В Китае из «Богемской рапсодии» вырезали все гомосексуальные сцены

Из ленты, которая рассказывает о музыкальной группе Queen и жизни её вокалиста Фредди Меркьюри, вырезали сцены и эпизоды, демонстрирующие нетрадиционные отношения.
Обновлено в 18:50
Политика

Трамп прокомментировал итоги расследования Мюллера

Президент США Дональд Трамп заявил, что итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу» полностью оправдывают его и подтверждают отсутствие сговора с Москвой.
Обновлено вчера в 17:17
Шоу-бизнес

Александр Незлобин взял квартиру в ипотеку в Москве

35-летний юморист стал обладателем жилплощади в российской столице. Известный российский юморист Александр Незлобин купил квартиру в Москве.
Обновлено в 22:46
Здоровье

В Госдуме предложили полностью запретить продукты с трансжирами

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил проработать вопрос поэтапного снижения использования искусственных трансжиров в российской пищевой промышленности вплоть до полного их запрета.
Обновлено в 00:37
Армия и оружие

Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФ

Атомные подводные беспилотные аппараты «Посейдон» смогут поступить в армию России на вооружение не раньше 2027 года.
Обновлено в 22:18
Политика

Андрей Мамыкин, депутат Европарламента: о «советской оккупации», гробах и весеннем обострении

Видимо, четкие и конкретные объяснения г-на Мамыкина по данному вопросу возбудили актера и он, забыв о прибалтийской сдержанности, стал «брызгать слюной» и, простите, орать, что «г-н Мамыкин ходит с гробом по столице Латвии!»
Обновлено в 04:54
Армия и оружие

Корабли ТОФ применили ЗРК «Кинжал» на учениях в Японском море

Корабельная группа в составе кораблей "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов" провела в Японском море учения по противовоздушной обороне, в ходе которых для поражения воздушных целей использовался зенитно-ракетный комплекс "Кинжал", сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.
Обновлено в 21:38
Технологии

Рогозин: В России создадут беспилотный трамвай

Обновлено в 07:55
Происшествия

Пассажирский самолет повредил колесо при вылете из аэропорта Улан-Удэ

Пассажирский самолет L-410 авиакомпании "Сила", который утром во вторник должен был вылететь из Улан-Удэ в Иркутск, повредил колесо при выруливании на взлетную полосу, сообщил ТАСС директор аэропорта "Байкал" Евгений Сивцов.
Обновлено в 22:03
Шоу-бизнес

Ирина Дубцова опровергла информацию о замене Ольги Бузовой

Известная волгоградская певица Ирина Дубцова опровергла слухи о том, что она может заменить Ольгу Бузову на посту ведущей популярного реалити-шоу.
Обновлено в 14:39
Политика

СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах

Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.
Обновлено в 14:22
Экономика

Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:08
Шоу-бизнес

Участница «Дома-2» обвинила Андрея Малахова в избиении

Обновлено в 05:52
Культура

Федор Бондарчук попросил освободить Кирилла Серебренникова

Обновлено в 09:02
Хоккей

Овечкин с «Вашингтоном» посетили Белый дом и встретились с Трампом

Хоккеисты действующего обладателя Кубка Стэнли "Вашингтона" с Александром Овечкиным посетили Белый дом, где встретились с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 17:14
Общество

Жители Бишкека устроили давку из-за бесплатных бургеров от Тимати

Раздача бесплатных бургеров из рук главы лейбла Black Star Тимати около одного из торговых центров Бишкека закончилась традиционной давкой.
Обновлено в 21:21
Политика

Канада предоставила убежище женщине, укрывавшей Сноудена

Обновлено в 18:14
Финансы

С чем связана паника на мировом фондовом рынке

Паника на рынке США вызвала цепную реакцию и спровоцировала резкий спад фондовых котировок в Азии.
Обновлено в 12:48
Происшествия

На обломках самолёта польского президента найдены следы взрывчатки

Обновлено в 14:51
Политика

Судьбу российских губернаторов после отставки изучили

Четверть российских губернаторов осталась во властных структурах страны после отставки.
Обновлено в 21:40
Общество

Фонд ЖКХ получит на расселение аварийного жилья 106 млрд рублей

Правительство России постановило предоставить Фонду ЖКХ в 2019-2021 годах для финансовой поддержки региональных программ расселения аварийного жилья 106,2 миллиарда рублей.
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес

Жена юмориста Николая Бандурина призналась в измене

Обновлено в 13:20
Политика

Пентагон выделит $1 млрд на строительство стены на юге США

Обновлено в 23:29
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