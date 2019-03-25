Россия третий год подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в КитайРИА Новости 03:35

Россия третий год подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай, обеспечивая порядка 15,7% поставок этого углеводородного топлива в КНР. Об этом свидетельствует опубликованный 23 марта доклад Китайской ассоциации нефтяных компаний.

Россия третий год подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай

Общество Рогозин анонсировал создание беспилотного медицинского трамвая В феврале этого года сообщалось, что в течение ближайших месяцев в Москве планируется начать тестирование первого беспилотного трамвая.

Политика Песков оценил отказ Польши пригласить РФ на годовщину Второй мировой Без участия России любые мемориальные мероприятия, посвященные годовщине Великой Отечественной или Второй мировой войны, не могут считаться полноценными, сказал представитель Кремля.

Экономика «Почта России» повысит зарплаты для 210 тыс. своих сотрудников «Почта России» намерена повысить зарплаты 210 тыс. сотрудников своего основного производства на 20% и довести их за полтора года до рыночного уровня.

Политика Нетаньяху пообещал ответить силой на обстрел из сектора Газа Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что на обстрел государства со стороны сектора газа будет дан силовой ответ.

Политика Двух российских актеров не пустили на Украину В пресс-службе госпогранслужбы Украины заявили, что пограничники не пропустили двух актеров, которые являются гражданами России, на Украину.

Общество Роспотребнадзор выявил нарушения в кафе сети «АндерСон» в Москве Управление Роспотребнадзора по Москве выявило нарушения санитарно-эпидемиологических норм в 14 из 17 кафе сети "АндерСон", в исследованных образцах сырья и блюд выявлены бактерии кишечной палочки, сообщается на официальном сайте управления.

Политика В Германии хотят снять запрет на заход судов в Крым Парламентская оппозиция намерена предложить бундестагу отменить закон о запрете кораблям и судам заходить в крымские порты, сообщают СМИ.

Происшествия Прибывший в Аргентину король Испании час не мог выйти из самолета После приземления Фелипе VI и королева Летисия должны были выйти из самолета к ожидающей их делегации, в которую входили министры иностранных дел Испании и Аргентины и другие почетные гости.

Здоровье В Пензенской области на 16% снизилась смертность населения — минздрав В Пензенской области по итогам двух месяцев 2019 года смертность снизилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Политика В СБУ подтвердили, что Прозоров является экс-сотрудником ведомства В Службе безопасности Украины подтвердили информацию о том, что Василий Прозоров, который дал пресс-конференцию в Москве, является бывшим сотрудником СБУ.

Политика Песков прокомментировал доклад спецпрокурора Мюллера Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал опубликованную часть доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера, касающуюся его расследования связи американского лидера Дональда Трампа с Россией.

Общество Росавиация ограничила полеты Nordwind ради безопасности Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта авиакомпании Nordwind.

Общество Доренко подписал петицию с требованием заставить себя извиниться Журналист Сергей Доренко подписал петицию с требованием заставить себя извиниться перед омичами.

Политика Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30% Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.

Космос В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.

Экономика Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское на 26,2% – со 164 до 207 руб. за 0,75 литра.

Общество RT опубликовал «Рейтинг травли» медиаперсон Телеведущая Ольга Скабеева, главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян и активистка Белла Рапопорт возглавили "Рейтинг травли" медиаперсон.

Происшествия В МВД заинтересовались складом детского питания в морге Югорска В управлении МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проведут проверку после появления данных о хранении детского питания в морге Югорска, передает РИА "Новости".

Общество Учительницу из Барнаула уволили за фото в купальнике Учительница барнаульской школы подверглась травле, после того как в сети появились ее фотографии в купальнике.

Спорт Евгения Медведева довольна «бронзой» и намерена двигаться дальше Медведева считает: "Бронза на Чемпионате мира - приемлемый финал сезона для меня и нашей команды".

Происшествия На Кубани два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме В результате ЧП травмы получили два человека. Пострадавших "скорая" доставила в Центральную районную больницу.

Экономика Интернет-провайдеры попросили о свободном доступе в дома россиян «МегаФон», МТС, «Вымпелком», «ЭР-Телеком Холдинг» и ассоциация «Ростелесеть» попросили министерство связи поддержать законопроект об упрощении доступа интернет-провайдерам в жилые дома.

Армия и оружие В анапском технополисе «Эра» запустили суперкомпьютер Запущен первый сегмент суперЭВМ с последующим многократным наращиванием вычислительных мощностей, сообщили в Минобороны РФ.