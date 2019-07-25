Теннис
Посольство в Вашингтоне заявило о дискриминации российских спортсменовКоммерсантъ 20:31
Российская теннисистка, двукратная победительница турниров Большого шлема Светлана Кузнецова снялась с турнира Citi Open, который стартует в понедельник, 29 июля, в Вашингтоне. Решение было принято из-за того, что Кузнецовой так и не удалось получить визу США, о чем спортсменка сообщила в Instagram.
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