Футбол
Россия сыграет в белой форме в матче Лиги Наций против Швеции
Россия сыграет в белой форме в матче Лиги Наций против ШвецииКомсомольская правда06:32
Швеция
Предварительная расстановка 4‑4‑2
Ольсен
Люстиг
Линделёф
Гранквист
Аугустинссон
Ларссон
Юханссон
Экдаль
Ульссон
Берг
Классон
Лунев
Набабкин
Нойштедтер
Джикия
Рауш
Ионов
Газинский
Миранчук
Кузяев
Ерохин
Ари
Россия
Предварительная расстановка 4‑5‑1
Футболисты сборной России сегодня вечером, 20 ноября, проведут решающий матч группового этапа Лиги Наций с командой Швеции. В этом поединке решится, какое место займет наша команда по итогам розыгрыша. Накануне встречи на предматчевом совещании было решено, в какой форме на поле выйдут команды.
Комсомольская правда06:32
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