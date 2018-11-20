Футбол
Швеция
Предварительная расстановка 4‑4‑2
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Линделёф
Гранквист
Аугустинссон
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Экдаль
Ульссон
Берг
Классон
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Набабкин
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Рауш
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Миранчук
Кузяев
Ерохин
Ари
Россия
Предварительная расстановка 4‑5‑1
Сборная России в выездном матче Лиги наций с командой Швеции выйдет на поле в белых футболках, вратарь сыграет в зеленой форме. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды в «твиттере». Встреча состоится сегодня, 20 ноября, в Сольне.
Sport24.ru05:43
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 10:42, Ашберн
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