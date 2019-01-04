Четвертьфиналы молодежного чемпионата мира по хоккею подарили две ярчайших сенсации в виде вылета Канады и Швеции. Теперь в одном матче 1/2 турнира сразятся Швейцария с Финляндией, а вторую путевку оспорят извечные соперники и фавориты МЧМ - США и Россия.

Россия сыграет с США в полуфинале МЧМ по хоккею

Хоккей Хоккей Сборная России проиграла США в полуфинале МЧМ-2019 по хоккею

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Хоккей Хоккей Хоккеисты «Енисея» приглашают на матч болельщиков с мягкими игрушками На матч против новосибирского «Сибсельмаша», который состоится 7 января, они просят приходить с мягкими игрушками и бросать их на лед по команде.