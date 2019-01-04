Хоккей
Россия—
США
1 – 2
Матч завершён
Хоккей, Молодежный чемпионат мира
Полуфинал, сегодня
|15'
Оливер Вальстром
|25'
Саша Хмелевски
Григорий Денисенко
|34'
Информация о матче: Спорт-Экспресс, Чемпионат, Интерфакс
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Четвертьфиналы молодежного чемпионата мира по хоккею подарили две ярчайших сенсации в виде вылета Канады и Швеции. Теперь в одном матче 1/2 турнира сразятся Швейцария с Финляндией, а вторую путевку оспорят извечные соперники и фавориты МЧМ - США и Россия.
Газета.Ru02:52
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