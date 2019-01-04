Хоккей

Россия сыграет с США в полуфинале МЧМ по хоккею
Газета.Ru
02:52

Россия
США
1 – 2
Матч завершён
Хоккей, Молодежный чемпионат мира
Полуфинал, сегодня
15'
Оливер Вальстром
25'
Саша Хмелевски
Григорий Денисенко
34'
Информация о матче: Спорт-Экспресс, Чемпионат, Интерфакс
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Четвертьфиналы молодежного чемпионата мира по хоккею подарили две ярчайших сенсации в виде вылета Канады и Швеции. Теперь в одном матче 1/2 турнира сразятся Швейцария с Финляндией, а вторую путевку оспорят извечные соперники и фавориты МЧМ - США и Россия.
Газета.Ru02:52

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Хоккеист
Советский хоккеист и российский тренер. Заслуженный тренер России. Наибольших успехов в качестве тренера достиг при работе с молодёжной сборной России, которую приводил к золотым, бронзовым и трижды к серебряным медалям чемпионатов мира.
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