Хоккей
Россия проиграла США три последних матча на МЧМ
Россия проиграла США три последних матча на МЧМЧемпионат03 января в 01:15
Россия—
США
1 – 2
Матч завершён
Хоккей, Молодежный чемпионат мира
Полуфинал, вчера
|15'
Оливер Вальстром
|25'
Саша Хмелевски
Григорий Денисенко
|34'
Информация о матче: Спорт-Экспресс, Чемпионат, Интерфакс
Молодёжная сборная России разгромила Словакию в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2019 года. Матч завершился со счётом 8:3 в пользу подопечных Валерия Брагина. Теперь сборная России в полуфинале сыграет с командой США.
Чемпионат03 января в 01:15
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Россия - США - онлайн-трансляция полуфинала молодежного чемпионата мира
Российская газетавчера в 06:25
Разгром от Малкина и буллитная трагедия Брагина. Самые крутые битвы России и Америки на МЧМ
Спорт-Экспресс03 января в 16:15
Россия – в полуфинале МЧМ. Мы транслировали матч со Словакией в прямом эфире
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