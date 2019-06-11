Россия сыграет с Кипром в красной формеНева Спорт 06:56

Сборная России в матче четвертого тура отборочного турнира Евро-2020 с Кипром выйдет на поле в красной форме. Голкипер сборной, которым, возможно, станет вратарь «Зенита» Андрей Лунев, сыграет в желтой форме. Красная форма — домашняя для национальной команды.

Россия сыграет с Кипром в красной форме

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