Футбол

Россия сыграет с Кипром в красной формеНева Спорт 06:56

Россия — Кипр
сегодня
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Нижний Новгород, Стадион «Нижний Новгород»
Сборная России в матче четвертого тура отборочного турнира Евро-2020 с Кипром выйдет на поле в красной форме. Голкипер сборной, которым, возможно, станет вратарь «Зенита» Андрей Лунев, сыграет в желтой форме. Красная форма — домашняя для национальной команды.
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Россия сыграет с Кипром в красной форме

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Сборная России сыграет в красной форме в отборочном матче Евро-2020 с Кипром

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