Футбол
Россия сыграет с Кипром в красной формеНева Спорт 06:56
Сборная России в матче четвертого тура отборочного турнира Евро-2020 с Кипром выйдет на поле в красной форме. Голкипер сборной, которым, возможно, станет вратарь «Зенита» Андрей Лунев, сыграет в желтой форме. Красная форма — домашняя для национальной команды.
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Шоу-бизнес
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Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
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Документалка выйдет в эфир 22 июня. В субботу, 22 июня, Первый канал покажет документальный фильм об аварии на Чернобыльской АЭС.
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Экономика
Суд решил немедленно передать 10% акций банка «Восточный» Аветисяну
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Технологии
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Поклонники заметили, что Меган Маркл появилась на публике с тремя кольцами.
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«Спартак» заинтересован в услугах сына Георге Хаджи
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