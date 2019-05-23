Сборная РФ сыграет с командой Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккеюАргументы и Факты вчера в 17:20

Полуфинальный матч сборных России и Финляндии пройдет 25 мая в Братиславе Игроки российской хоккейной сборной встретятся с соперниками из национальной команды Финляндии в полуфинальном матче чемпионата мира, проходящего в Словакии.

Сборная РФ сыграет с командой Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею

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