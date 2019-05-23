ЧМ по хоккею
Сборная РФ сыграет с командой Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккеюАргументы и Факты вчера в 17:20
Финляндия—
Швеция
5 – 4
победа в овертайме
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Четвертьфинал, вчера
Нико Миккола
|1'
|3'
Джон Клингберг
|17'
Патрик Хорнквист
|21'
Элиас Петтерссон
Петтери Линдбом
|26'
Яни Хаканпя
|30'
|40'
Эрик Густафссон
Марко Анттила
|59'
Сакари Маннинен
|62'
Полуфинальный матч сборных России и Финляндии пройдет 25 мая в Братиславе Игроки российской хоккейной сборной встретятся с соперниками из национальной команды Финляндии в полуфинальном матче чемпионата мира, проходящего в Словакии.
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Кто станет соперником сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 15:54
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