ЧМ по хоккею

Сборная РФ сыграет с командой Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккеюАргументы и Факты вчера в 17:20

Финляндия
Швеция
5 – 4
победа в овертайме
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Четвертьфинал, вчера
Нико Миккола
1'
3'
Джон Клингберг
17'
Патрик Хорнквист
21'
Элиас Петтерссон
Петтери Линдбом
26'
Яни Хаканпя
30'
40'
Эрик Густафссон
Марко Анттила
59'
Сакари Маннинен
62'
Россия
4 – 3
США
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Полуфинальный матч сборных России и Финляндии пройдет 25 мая в Братиславе Игроки российской хоккейной сборной встретятся с соперниками из национальной команды Финляндии в полуфинальном матче чемпионата мира, проходящего в Словакии.
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