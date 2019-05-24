Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккеюRT на русском вчера в 16:35

Россия обыграла сборную США со счётом 4:3. Матч Россия — Финляндия состоится 25 мая. Ранее Евгений Кузнецов заявил, что ему безразлично, с кем сборной России предстоит играть в полуфинале ЧМ.

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

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