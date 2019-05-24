ЧМ по хоккею
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккеюRT на русском вчера в 16:35
Финляндия—
Швеция
5 – 4
победа в овертайме
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Четвертьфинал, вчера
Нико Миккола
|1'
|3'
Джон Клингберг
|17'
Патрик Хорнквист
|21'
Элиас Петтерссон
Петтери Линдбом
|26'
Яни Хаканпя
|30'
|40'
Эрик Густафссон
Марко Анттила
|59'
Сакари Маннинен
|62'
Россия обыграла сборную США со счётом 4:3. Матч Россия — Финляндия состоится 25 мая. Ранее Евгений Кузнецов заявил, что ему безразлично, с кем сборной России предстоит играть в полуфинале ЧМ.
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Расписание и результаты матчей сборной России на чемпионате мира по хоккею-2019
Спорт-Экспрессвчера в 18:04
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 02:44, Ашберн
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