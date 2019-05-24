ЧМ по хоккею

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккеюRT на русском вчера в 16:35

Финляндия
Швеция
5 – 4
победа в овертайме
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Четвертьфинал, вчера
Нико Миккола
1'
3'
Джон Клингберг
17'
Патрик Хорнквист
21'
Элиас Петтерссон
Петтери Линдбом
26'
Яни Хаканпя
30'
40'
Эрик Густафссон
Марко Анттила
59'
Сакари Маннинен
62'
Россия
Финляндия
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Россия обыграла сборную США со счётом 4:3. Матч Россия — Финляндия состоится 25 мая. Ранее Евгений Кузнецов заявил, что ему безразлично, с кем сборной России предстоит играть в полуфинале ЧМ.
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